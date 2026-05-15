BNR menține „piciorul pe frână”: rate stabile pe fondul unor noi presiuni inflaționiste

BNR a menținut rata dobânzii de referință la 6,50% pentru a contracara o creștere bruscă a inflației de 10,71%, determinată de prețurile la energie și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Frână economică: Încetinirea economiei și scăderea consumului acționează ca niște amortizoare de reducere a inflației naturale, evitând necesitatea unor noi majorări.

Încetinirea economiei și scăderea consumului acționează ca niște amortizoare de reducere a inflației naturale, evitând necesitatea unor noi majorări. Perspective de redresare: Banca se așteaptă la o corecție descendentă majoră începând cu al treilea trimestru al anului 2026, vizând atingerea intervalului țintă până la sfârșitul anului 2027.

Într-o mișcare care reflectă prudența într-un context economic turbulent, Banca Națională a României (BNR) a decis astăzi să mențină rata dobânzii de referință la 6,50% pe an. Această decizie survine într-un moment în care țara se confruntă cu o nouă creștere a inflației, determinată în mare parte de tensiunile geopolitice și de schimbările de pe piața energiei. Traiectoria ascendentă a inflației Tendința descendentă a inflației observată la începutul anului a suferit o inversare bruscă. După ce a atins 10,7% în aprilie 2026, rata anuală a inflației a fost propulsată în sus de mai mulți factori critici: Șocul energetic și al combustibililor: Creșteri semnificative ale prețurilor la gazul natural și combustibili au fost declanșate de conflictul din Orientul Mijlociu și de creșterea prețurilor globale la petrol.

Ajustări administrative: Impactul eliminării plafoanelor prețurilor la energie și o creștere substanțială a chiriilor locuințelor sociale.

Presiuni fiscale: Efecte de bază nefavorabile și eliminarea anticipată a plafoanelor marjei comerciale pentru produsele alimentare de bază. Contracția economică și schimbările de pe piața muncii Decizia BNR se înscrie într-un context de încetinire a activității economice. Datele preliminare arată că economia s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru al anului 2026, după o scădere mai accentuată de 2,0% în ultimul trimestru al anului 2025. Printre indicatorii-cheie ai acestei încetiniri se numără: Comerțul cu amănuntul și industria: o scădere tot mai accentuată a vânzărilor cu amănuntul și a producției industriale.

Piața muncii: o scădere semnificativă a numărului de angajați la nivelul întregii economii în primele trei luni ale anului.

Dinamica salarială: Deși salariile brute nominale continuă să crească, tendința descendentă a costurilor unitare cu forța de muncă din industrie sugerează o atenuare a presiunilor inflaționiste anterioare din partea forței de muncă. Decizia: Stabilitate în contextul incertitudinii În ciuda creșterii inflației globale, Consiliul BNR a optat pentru o abordare de „așteptare”, menținând ratele dobânzilor la același nivel pentru a echilibra stabilitatea prețurilor cu necesitatea de a susține o economie fragilă. De asemenea, banca centrală a menținut ratele actuale ale rezervelor minime obligatorii atât pentru pasivele în lei, cât și pentru cele în valută. Perspective: Calea spre redresare Prognoza actualizată a BNR sugerează că inflația va rămâne ridicată până în al doilea trimestru al anului 2026, din cauza șocurilor energetice și a liberalizării pieței. Cu toate acestea, se așteaptă o corecție substanțială în sens descendent în al treilea trimestru al anului 2026, pe măsură ce efectele directe ale majorărilor de impozite și ale eliminării subvențiilor se estompează. Banca centrală anticipează că inflația va reveni în intervalul țintă până în al treilea trimestru al anului 2027, cu condiția ca: Consolidarea fiscală: Guvernul să respecte planul bugetar structural pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană. Absorbția fondurilor UE: Se realizează utilizarea maximă a fondurilor PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) pentru a compensa efectele de contracție ale înăspririi fiscale. Stabilitate externă: Riscurile geopolitice din Orientul Mijlociu nu afectează și mai mult prețurile globale la energie sau percepția investitorilor asupra regiunii. BNR rămâne vigilentă, declarând că este pregătită să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a asigura stabilitatea prețurilor pe termen mediu, protejând în același timp stabilitatea financiară într-un mediu global din ce în ce mai imprevizibil.

