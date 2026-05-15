Lichidare pe piețele obligațiunilor❗️TNOTE scade sub minimul ultimului an 📉

Contractele futures pe obligațiunile de stat pe 10 ani (TNOTE) au scăzut cu 0,6%, atingând cel mai scăzut nivel din aprilie 2025, pe fondul reevaluării de către investitori a perspectivelor monetare. Piețele se reevaluează agresiv în perspectiva unei politici monetare mai restrictive a Fed, alimentată de accelerarea inflației și de impasul diplomatic creat în urma summitului Trump-Xi. Contractul TNOTE a scăzut sub toate cele trei medii mobile exponențiale (EMA100, EMA30, EMA10), consolidând tendința de scădere, în timp ce RSI se tranzacționează încă peste nivelul-cheie de 30. Sursă: xStation5 Randamentele ating maxime multianuale Randamentul obligațiunilor de stat pe 30 de ani a urcat la 5,117%, cel mai ridicat nivel din mai 2025, pe măsură ce piețele au reevaluat agresiv riscul inflației. Această creștere reprezintă un „botez al focului” pentru noul președinte al Fed, Kevin Warsh, care trebuie acum să gestioneze politica monetară pe măsură ce ratele pe termen lung preiau din ce în ce mai mult controlul asupra condițiilor financiare. Randamentele record ale obligațiunilor americane depășesc tendințele similare din alte țări, reaprinzând puterea dolarului după summitul Trump-Xi. Sursă: XTB Research. Date inflaționiste fierbinți O serie de rapoarte „dezordonate” — inclusiv 3,8% IPC, o rată anuală de 6% IPP și cea mai mare creștere a prețurilor de import din 2022 — confirmă faptul că tensiunile din Orientul Mijlociu se reflectă în costurile en gros și de consum. Aceste date fac ca apelurile președintelui Trump la reduceri ale ratei dobânzii să fie din ce în ce mai greu de justificat de către Fed. IPC este deja departe de proiecția anuală a Fed privind inflația (PCE) (2,7%). Sursă: XTB Research Eșecul impulsului diplomatic Prețurile energiei au urcat din nou (WTI peste 104 USD) după ce summitul Trump-Xi s-a încheiat fără o soluție concretă pentru conflictul cu Iranul. Investitorii „prețuiesc durerea” unui blocaj prelungit, considerând lipsa progresului diplomatic un catalizator direct al costurilor ridicate și susținute ale energiei și transportului. OIL.WTI se extinde peste media mobilă exponențială pe 10 zile (EMA10, galben). Sursă: xStation5 Presiune fiscală globală Vânzarea masivă nu se limitează la SUA; randamentele obligațiunilor germane, britanice și japoneze au crescut, de asemenea, brusc. Pe plan intern, situația fiscală a SUA se înrăutățește, plățile de dobânzi la datoria națională fiind acum a doua cea mai mare cheltuială guvernamentală după asigurările sociale, ceea ce îi neliniștește și mai mult pe deținătorii de obligațiuni. Îngrijorările la nivel mondial privind piețele obligațiunilor, deși simetrice, alimentează dolarul ca refugiu sigur preferat de investitori, provocând o slăbiciune majoră a celorlalte monede din G10, care se recuperaseră față de USD pe fondul optimismului din aprilie privind războiul cu Iranul. Sursă: XTB Research

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."