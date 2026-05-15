Kevin Warsh se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum la Fed. Trump dorește reduceri ale dobânzilor, inflația spune „nu”

Numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Rezervei Federale deschide un nou capitol în politica monetară a SUA, dar îl plasează, totodată, într-o poziție extrem de dificilă. De luni de zile, Donald Trump a cerut în mod deschis reduceri imediate ale dobânzilor, susținând că costurile împrumuturilor rămân prea ridicate și frânează economia. Problema este însă că actualele condiții macroeconomice lasă Fed-ului foarte puțin spațiu de manevră. Cele mai recente date privind inflația IPC și IPP pentru luna aprilie au fost chiar mai mari decât previziunile deja revizuite ale economiștilor, consolidând opinia că presiunea inflaționistă din economia SUA rămâne puternică. În astfel de condiții, reducerile rapide ale ratei dobânzii ar fi greu de justificat din punct de vedere economic și ar putea fi ușor percepute ca o decizie politică, mai degrabă decât una bazată pe date. Aici începe să se contureze cel mai mare risc pentru Warsh. Dacă noul președinte al Fed ar încerca să-i răsplătească lui Trump sprijinul politic, insistând asupra reducerii ratelor dobânzilor în ciuda inflației persistente, s-ar confrunta imediat cu acuzații de compromitere a independenței băncii centrale. Pentru piețele financiare, acest lucru ar semnala că Fed începe să urmeze așteptările Casei Albe, mai degrabă decât datele macroeconomice. Un astfel de scenariu ar putea submina credibilitatea întregii instituții. Mai mult, nici măcar președintele Fed nu are libertate de acțiune deplină. Deciziile privind ratele dobânzilor sunt luate în mod colectiv de către FOMC, incluzând alți guvernatori și președinți ai băncilor regionale ale Rezervei Federale. Aceasta înseamnă că Warsh nu ar putea impune reduceri ale ratei dobânzii pe cont propriu dacă restul comitetului consideră că inflația rămâne prea ridicată. Un scenariu mult mai probabil este că Warsh va încerca să remodeleze Fed într-un mod diferit, continuând să reducă bilanțul băncii centrale. Aceasta este o problemă despre care a vorbit în repetate rânduri chiar înainte de nominalizarea sa. Warsh a criticat de mult timp expansiunea masivă a activelor Fed în urma crizelor recente și consideră că banca centrală s-a implicat prea profund în piețele financiare. În același timp, tensiunile geopolitice complică și mai mult situația pentru noul președinte. Conflictul în curs din Golful Persic menține în continuare prețurile la petrol și energie la un nivel ridicat, ceea ce, la rândul său, alimentează presiunea inflaționistă. Atâta timp cât prețurile la energie rămân ridicate, Fed va avea un spațiu limitat de manevră pentru a relaxa politica monetară fără a risca o nouă accelerare a inflației. Piața obligațiunilor semnalează deja îngrijorări că inflația și randamentele ridicate ar putea persista mult mai mult timp. Prin urmare, Warsh intră în Fed într-un moment extrem de dificil, prins între presiunea politică exercitată de Trump și realitatea dură a inflației persistente. Va deveni rapid clar dacă intenționează să acționeze în primul rând ca un loial numit al președintelui sau ca un gardian independent al stabilității monetare a SUA.

