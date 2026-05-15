Sinteza piețelor: Acțiunile și metalele se depreciază, întrucât summitul Trump-Xi nu reușește să rezolve impasul cu Iranul 📉 (15.05.2026)

📉 Piețe și companii: Sentimentul pieței: Pesimismul se extinde, pe măsură ce investitorii acordă prioritate „prețului durerii” generate de impasul de durată dintre SUA și Iran, în detrimentul datelor solide privind profiturile. Creșterea costurilor energiei și a ratei inflației au reaprins temerile legate de recesiune, în special în centrele cu o pondere mare a industriei prelucrătoare, precum Germania și Franța, unde apetitul pentru risc s-a evaporat, în ciuda semnelor de reziliență a companiilor.

Indici: Contractele futures pe indicii europeni se tranzacționează în teritoriu negativ. Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de indicele polonez WIG20 (W20 : -1,8%), indicele italian FTSE MIB ( ITA40 : -1,6%) și indicele francez CAC40 ( FRA40 : -1,6%). Contractele pentru Euro Stoxx 50 ( EU50 ) și FTSE 100 din Marea Britanie ( UK100 ) sunt ambele în scădere cu aproximativ 1,4%. Piața elvețiană dă dovadă de o oarecare reziliență ( SUI20 : -0,2%) datorită unei concentrări ridicate de companii defensive din sectorul sănătății și al bunurilor de consum.

Acțiuni cheie: Indicii europeni au fost trași în jos de o scădere de 4,3% în sectorul materialelor și de o vânzare masivă în sectorul tehnologic, companiile de semiconductori precum ASML și Aixtron înregistrând scăderi de până la 4,6% și, respectiv, 7,3%. În timp ce marile bănci și giganții de lux precum LVMH au înregistrat pierderi, producătorul italian de cipuri Technoprobe a reprezentat o raritate pozitivă, înregistrând o creștere de 35% în urma unei revizuiri semnificative a perspectivelor sale pentru 2026.

HSBC a înregistrat progrese modeste în ceea ce privește planul său de 4 miliarde de dolari de a investi în fonduri de credit private. Banca se confruntă cu o pierdere de 400 de milioane de dolari din cauza unui credit neperformant legat de o firmă britanică falimentară. În ciuda actualizării apetitului său la risc pe fondul volatilității pieței, HSBC rămâne angajată să concureze în această clasă de active.

Acțiunile Delivery Hero au crescut cu 40% în urma demisiei CEO-ului Niklas Östberg și a intrării unui investitor activist. Piețele anticipează o „desființare” a grupului, mai precis o potențială vânzare a activității sale principale din Coreea de Sud. Astfel de cedări sunt considerate esențiale pentru a face față scadențelor iminente ale obligațiunilor în valoare de 2,25 miliarde de euro și pentru a debloca valoarea pentru acționari.

BP ia în calcul vânzarea activelor sale de gaze naturale din Egipt, pe măsură ce noul CEO, Meg O'Neill, ia măsuri pentru reducerea datoriilor și reorientarea către proiecte cu profit ridicat. Deși gigantul a investit 35 de miliarde de dolari în Egipt pe parcursul a șase decenii, producția sa locală a scăzut cu aproape 60% din 2023 , determinând o reevaluare strategică a participațiilor sale din zona mediteraneană.

FX: Indicele dolarului american ( USDIDX ) își extinde câștigurile pentru a cincea sesiune consecutivă, înregistrând o creștere bruscă de 0,2% pe fondul lipsei de progrese reale în războiul cu Iranul după summitul Trump-Xi. Monedele de risc înregistrează cele mai mari scăderi ( AUDUSD : -0,8%, NZDUSD : -0,7%). Yenul japonez este cel mai puțin volatil ( USDJPY : +0,07%). EURUSD scade cu 0,2% la 1,165.

Metalele prețioase înregistrează o corecție puternică în jos din cauza puterii dolarului american. AURUL scade cu 2% la 4560 USD/uncie, în timp ce ARGINTUL se prăbușește cu 5,7% la aprox. 79 USD/uncie. Criptomonedele se confruntă, de asemenea, cu o vânzare masivă, atât token-urile majore, cât și cele minore înregistrând pierderi semnificative. Bitcoin a scăzut cu 0,8% la 80 800 USD, în timp ce Ethereum a scăzut cu 1,5% la 2265 USD. 🌍 Economie și politică: O nouă rută pentru petrol: Emiratele Arabe Unite accelerează construirea unui al doilea oleoduct vest-est pentru a ocoli Strâmtoarea Hormuz. Acest proiect de infrastructură esențial are ca scop asigurarea exporturilor de petrol în contextul blocadei iraniene actuale, permițând Emiratelor Arabe Unite să transporte țițeiul direct către Golful Oman și să ocolească coridorul maritim instabil.

Impas diplomatic: Președintele Trump și Xi Jinping și-au încheiat summitul de la Beijing subliniind dorința reciprocă de a pune capăt războiului cu Iranul și de a menține Strâmtoarea Hormuz deschisă, deși China se opune asumării responsabilității. Trump a afirmat că SUA nu mai au nevoie de Strâmtoare, în timp ce Beijingul acordă prioritate „stabilității strategice” și comerțului în detrimentul intervenției.

Pivotul energetic: Bessent, de la Trezorerie, se așteaptă ca, China să-și folosească pârghia și dependența de petrolul din Orientul Mijlociu pentru a exercita presiuni asupra Teheranului „în culise”. În același timp, Beijingul se orientează către GNL-ul „stabil” al SUA, strângând fără să vrea legăturile bilaterale cu SUA, pe măsură ce națiunile fug de volatilitatea din Orientul Mijlociu.

Demisia persoanei numite de Trump la Fed: Guvernatorul Fed Stephen Miran a demisionat, susținând „mandatul restrâns” al viitorului președinte Kevin Warsh și reducerea agresivă a bilanțului. Un disident consecvent, Miran a insistat pentru reduceri mai timpurii ale ratei dobânzii și o politică orientată spre viitor, invocând dereglementarea și imigrația ca forțe dezinflaționiste cheie pe care Fed trebuie să le încorporeze mai bine în modelele sale monetare. Noul președinte al Fed: Kevin Warsh îi succede lui Jerome Powell în funcția de președinte al Fed într-o perioadă de tranziție volatilă. Cu o inflație de 3,8% și randamente la 30 de ani care depășesc 5%, Warsh moștenește un climat inflaționist restrictiv alimentat de șocuri geopolitice. El trebuie să restabilească stabilitatea prețurilor, gestionând în același timp datoria publică masivă și moștenirea dificilă a erei Powell.

