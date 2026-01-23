Boabele de cacao scad cu 7% 📉

Contractele futures pe cacao (COCOA) de pe bursa ICE din SUA au scăzut astăzi cu peste 7%. Temerile legate de un surplus crescând al ofertei în sezonul 2025/26 și lichidarea pe scară largă a pozițiilor long determină o scădere bruscă a prețurilor. Piața a inversat rapid tendința care a dominat în 2024 și 2025: perspectivele de producție semnificativ îmbunătățite (în mare parte datorită condițiilor meteorologice mai bune în Africa de Vest, inclusiv în Coasta de Fildeș și Ghana), creșterea producției în America de Sud și, mai presus de toate, cererea slabă din partea producătorilor determină scăderea prețurilor. După o scădere de aproape 50% în 2025, inversarea tendinței ascendente anterioare a accelerat la începutul anului 2026. Ce determină evoluția pieței cacao în acest moment? Stocurile estimate de cacao au atins 1,1 milioane de tone la sfârșitul sezonului 2024/25, cu 4,2% mai mult decât în anul precedent, potrivit Organizației Internaționale a Cacao (ICCO), pe baza sondajului său anual. Această cifră este sub estimarea statistică a organizației, de 1,3 milioane de tone. Rezultatul sugerează că diferența dintre cerere și ofertă a fost mai mică decât cele 49.000 de tone prognozate, dar stocurile au crescut în mod semnificativ de la an la an. Datele slabe privind prelucrarea indică o cerere redusă Europa: -8,3% față de anul precedent (cel mai slab Q4 din ultimii 12 ani)

Asia: -4,8% față de anul precedent

America de Nord: +0,3% față de anul precedent (practic neschimbat) Vor scădea prețurile ciocolatei? Creșterile anterioare ale prețului cacao s-au tradus în prețuri mai mari la ciocolata vândută cu amănuntul, astfel încât consumatorii au cumpărat mai puțin sau au optat pentru variante mai ieftine. Pentru acest sezon, previziunile indică un excedent de 175.000 - 250.000 de tone (sau mai mult), datorită îmbunătățirii condițiilor de cultivare în Africa de Vest și redresării producției din America de Sud. În Coasta de Fildeș, creșterea stocurilor și congestionarea porturilor au afectat piața fizică, iar guvernul a achiziționat 123.000 de tone de cacao nevândută pentru a stabiliza situația. Fermierii au cerut demisia șefului autorității de reglementare (CCC), invocând blocaje în lanțul de aprovizionare.

Nu au existat noi amenințări meteorologice majore în Africa de Vest, iar condițiile se vor îmbunătăți în continuare.

Producătorii de ciocolată rămân într-o situație delicată: prețurile mai mici ale cacao ar putea contribui la creșterea marjelor, dar unele costuri sunt încă „blocate” prin contracte forward semnate în perioada de creștere a prețurilor. În același timp, consumatorii nu sunt dispuși să continue să plătească prețuri ridicate.

Din punct de vedere tehnic, tendința rămâne clar descendentă, iar volumele în creștere sugerează că vânzarea este amplă și puternică. Fără o revenire a cererii sau o schimbare bruscă a condițiilor meteorologice, cacao va rămâne probabil sub presiune fundamentală.

Producătorii continuă să macine boabe scumpe achiziționate în apropierea vârfului pieței din ultimii ani, motiv pentru care mulți au crescut prețurile, au redus dimensiunile produselor sau au înlocuit untul de cacao cu grăsimi vegetale mai ieftine pentru a-și proteja profitabilitatea. Va deveni mai ieftină ciocolata? Este foarte probabil, dacă condițiile favorabile de producție vor persista. Prețurile vor trebui să se adapteze la cerere pentru a stimula din nou consumul, menținând în același timp viabilitatea economică a procesării. Este logic ca producătorii să-și asigure aprovizionarea la prețuri semnificativ mai mici și să reducă prețurile de vânzare cu amănuntul pentru a crește volumele și cantitățile prelucrate. Acțiunile companiilor precum Hershey, Mondelez și Barry Callebaut au încercat să se stabilizeze și să-și revină, pe măsură ce piața începe să vadă o șansă de a limita „distrugerea cererii” datorită prețurilor mai mici ale cacao. COCOA (Intervale D1, H4) Prețul testează astăzi limita inferioară a unui canal descendent și se tranzacționează la un discount clar față de mediile mobile EMA200 și EMA50. RSI indică condiții de supravânzare, iar contractele futures se îndreaptă către o mișcare de peste 20% — cea mai mare scădere săptămânală din ultimele 18 luni. Scăderea față de maximele înregistrate este acum de peste 65%. Sursa: xStation 5

