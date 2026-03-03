Declarația de primăvară nu reușește să calmeze piața obligațiunilor din Marea Britanie

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Nu este de mirare că evenimentele din ultimele zile au eclipsat declarația de primăvară a ministrului de finanțe. Ministrul de finanțe dorea un eveniment discret și așa a și fost. Conflictul din Orientul Mijlociu a constituit un context negativ pentru această declarație, iar în momentul în care a fost făcută, acțiunile britanice au înregistrat pierderi și mai mari, iar randamentele obligațiunilor au continuat să crească.

Se preconizează o creștere slabă

Principala concluzie a declarației este că creșterea economică a fost revizuită în jos pentru acest an. OBR estimează acum că PIB-ul pentru 2026 va fi de 1,1%, în scădere față de 1,4% în noiembrie. Chiar și prognoza revizuită în jos este în pericol dacă conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, deoarece o creștere susținută a prețurilor la energie ar fi dăunătoare pentru economia britanică, care deja se află în încetinire.

Previziunile OBR privind inflația sunt practic învechite până când vom ști cât timp vor rămâne ridicate prețurile la energie. Cu toate acestea, fără a lua în calcul o creștere prelungită a prețurilor la energie, OBR a revizuit în jos previziunile privind CPI pentru acest an la 2,3% și se așteaptă ca inflația să atingă ținta de 2% anul viitor.

Creșterea marjei fiscale ar putea fi utilă dacă este necesar un pachet de măsuri de salvare a energiei

O veste bună în contextul actual este că OBR a revizuit în sus marja fiscală a ministrului de finanțe la 23,6 miliarde de lire sterline, de la 21,7 miliarde de lire sterline în noiembrie. Acest lucru înseamnă că fondul de război economic al Regatului Unit a primit un impuls.

Dacă conflictul dintre SUA și Israel și Iran se prelungește, ministrul de finanțe va primi multiple solicitări de sprijin, de exemplu pentru facturile de energie ale gospodăriilor și cheltuielile urgente de apărare, iar marja fiscală ar putea fi redusă foarte repede. Cu toate acestea, acest lucru sugerează că constituirea fondului de război în noiembrie anul trecut a fost un plan economic sensibil din partea lui Rachel Reeves.

Au existat și alte vești bune pe plan fiscal: OBR a redus împrumuturile nete pentru următorii 5 ani cu 12,1 miliarde de lire sterline, iar excedentul bugetar a fost revizuit în creștere cu 1,9 miliarde de lire sterline pentru 2029-2030. Cu toate acestea, piața obligațiunilor a ignorat aceste vești privind împrumuturile deoarece preocupările legate de inflație domină.

Se preconizează o piață a muncii dificilă

OBR a revizuit, fără surprize, rata șomajului din Marea Britanie în creștere la 5,3% pentru acest an, de la 4,9% în noiembrie. Riscul este însă de creștere, întrucât rata șomajului este deja de 5,2%. Nu se preconizează că șomajul va scădea la 4,1% până în 2030, astfel încât ar putea fi câțiva ani dificili pentru piața muncii.

De ce o scădere a acțiunilor ar putea avea repercusiuni fiscale pentru Marea Britanie

Mesajele conținute în Declarația de primăvară pot părea contradictorii: dacă creșterea economică este revizuită în jos și rata șomajului este mai mare, cum pot împrumuturile să fie mai mici? Rachel Reeves atribuie creșterea economică mai slabă scăderii migrației nete, în timp ce creșterea indicelui FTSE 100 în ultimele luni până la un nivel record reprezintă două treimi din creșterea veniturilor fiscale previzionate ale Regatului Unit până în 2029-2030. Trezoreria speră că vânzarea masivă de acțiuni va fi limitată, altfel scăderea acțiunilor la nivel global ar putea avea repercusiuni fiscale pentru Regatul Unit.

Pariurile pe reducerea ratei dobânzii sunt anulate pe fondul creșterii prețurilor la energie

Celălalt risc este că criza perturbă planul Băncii Angliei de relaxare a politicii monetare. Deja în această săptămână, piața a exclus posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii la ședința din această lună, iar în prezent nu se așteaptă reduceri ale ratei dobânzii din partea Băncii Angliei în acest an.

Ministrul de finanțe nu a anunțat noi politici fiscale în Declarația de primăvară, ceea ce indică faptul că guvernul intenționează să se limiteze la un singur eveniment fiscal pe an. Nu se poate nega că Declarația de primăvară a fost nefericită din punct de vedere al momentului ales, randamentele obligațiunilor britanice cresc vertiginos marți, iar de data aceasta nu este vina lui Rachel Reeves. Randamentele obligațiunilor britanice pe 2 și 10 ani sunt astăzi mai mari cu 16 puncte de bază fiecare, pe măsură ce piața obligațiunilor preționează scenariul cel mai pesimist al unui război prelungit în Orientul Mijlociu și al unui șoc al inflației prețurilor la energie. Randamentele obligațiunilor britanice pe 10 ani anulează toate progresele înregistrate în reducerea costurilor de împrumut din februarie.

Acțiunile sunt în scădere la nivel global, iar lira sterlină rămâne slabă, deși GBPUSD a crescut de la minimul de astăzi de 1,3263 USD. Până în prezent, în această săptămână, GBP a scăzut cu 1,3% față de USD, dar este una dintre monedele mai rezistente față de dolarul american deoarece randamentele mai mari și reducerea așteptărilor privind scăderea ratei dobânzii de către BOE pentru acest an susțin lira sterlină.