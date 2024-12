Boeing pierde 4,90% înainte de deschiderea sesiunii după prăbușirea avionului Boeing 737-800 🔔

Acțiunile Boeing (BA.US) au scăzut cu aproape 5,00% înainte de deschiderea sesiunii, în urma veștii tragice a unui accident în care a fost implicat un avion Boeing 737-800 în timpul aterizării în Coreea de Sud. Un Boeing 737-800 operat de compania aeriană sud-coreeană Jeju Air s-a prăbușit în timp ce încerca să aterizeze pe Aeroportul Internațional Muan duminică dimineața, provocând moartea a 179 din cele 181 de persoane aflate la bord. Accidentul, cea mai mortală catastrofă aviatică din Coreea de Sud, a avut loc după ce trenul de aterizare al aeronavei a cedat, determinând aeronava să iasă de pe pistă și să se ciocnească de un zid de beton. Fuselajul s-a rupt și a luat foc, lăsând doar doi supraviețuitori - un pasager de 22 de ani și un membru al echipajului de 25 de ani. Zborul își avea originea în Bangkok și transporta 173 de pasageri sud-coreeni și doi cetățeni thailandezi. Autoritățile au recuperat înregistrările datelor de zbor și ale vocii din cabina de pilotaj pentru investigații. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Potrivit estimărilor departamentului de pompieri, este posibil ca o pasăre să fi provocat defectarea trenului de aterizare. Incendiul a fost stins la 43 de minute după accident, implicând 80 de pompieri și elicoptere. În replică, Ministerul terenurilor, infrastructurii și transporturilor din Coreea de Sud a anunțat inspectarea tuturor aeronavelor Boeing 737-800 din țară, mai ales că Jeju Air operează 39 dintre aceste avioane. Boeing și-a exprimat condoleanțele și a promis sprijin. Președintele interimar Choi Sang-mok a subliniat eforturile de salvare și siguranța intervenienților în timpul operațiunilor în curs. Grafic (intervalul zilnic) Boeing a avut dificultăți în ultimii ani. Privind graficul comparativ cu acțiunile Airbus, cele două companii au fost odată strâns corelate. Cu toate acestea, tendințele lor au deviat semnificativ de la pandemia COVID-19. Boeing se confruntă cu provocări financiare grave din cauza eșecurilor operaționale, a problemelor de siguranță și a unei greve prelungite a lucrătorilor. În ciuda escaladării crizelor, a acuzațiilor privind siguranța și a investigațiilor federale în curs, Boeing rămâne vital pentru industria aeronautică mondială, fiind unul dintre cei doi producători de avioane de dimensiuni normale, alături de Airbus. Acest duopol continuă să mențină compania într-o poziție competitivă pe piață.

Sursa: xStation 5

