⚫Brent la cel mai înalt nivel din 13 aprilie

Prețurile petrolului au crescut la deschiderea pieței în această ultimă luni din aprilie, alimentate de tensiunile continue din Orientul Mijlociu și în ciuda rapoartelor discutabile publicate de Axios. Contractul Brent pentru luna iulie se menține în prezent peste 100 de dolari pe baril, în timp ce contractul pentru luna iunie se tranzacționează în jurul valorii de 108 USD, apropiindu-se de nivelurile record de închidere înregistrate în ultimele săptămâni. În mod deosebit, partea de jos a curbei forward se deplasează în sus, după cum o demonstrează contractele la termen. Contractul pentru luna august se tranzacționează deja în apropierea maximelor locale.

Negocierile eșuate din weekend

Discuțiile de pace dintre SUA și Iran de la Islamabad s-au încheiat fără un acord. Donald Trump a rechemat negociatorii, invocând lipsa de voință de angajament din partea iraniană. În schimb, prim-ministrul iranian și-a exprimat condoleanțele față de Trump cu privire la tentativa de asasinat de miercurea trecută, în timp ce ministrul de externe Aragchi s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt din Oman pentru a discuta chestiuni legate de Strâmtoarea Hormuz.

Planul Iranului: deschiderea Strâmtorii Hormuz, amânarea negocierilor nucleare

Potrivit Axios, Iranul, prin intermediari din Pakistan, a prezentat SUA o propunere privind un acord de redeschidere a Strâmtorii Hormuz, amânând în același timp negocierile privind problemele nucleare pentru o dată ulterioară.

Propunerea sugerează prelungirea și, eventual, oficializarea unui armistițiu, precum și ridicarea blocadei maritime. În același timp, negocierile privind îmbogățirea uraniului și pachetul nuclear mai amplu ar fi separate în mod explicit și amânate, ceea ce reprezintă un punct de blocaj major pentru Washington. Tocmai preocupările legate de programul nuclear au dus inițial la seria de bombardamente de anul trecut și la izbucnirea războiului actual, care se desfășoară de la sfârșitul lunii februarie (deși un armistițiu este în vigoare de 20 de zile).

Piața interpretează acest lucru ca un semnal că Teheranul acordă prioritate accesului fizic la rutele de export al petrolului. Pentru Statele Unite, aceasta ar fi doar o victorie parțială, întrucât problema centrală a potențialelor cercetări în domeniul armelor nucleare ar rămâne nerezolvată. Pe de altă parte, lumea ar putea asista la o revenire la o relativă normalitate odată cu reluarea aprovizionării din Golful Persic, deși termenii exacți pentru restabilirea traficului în Strâmtoarea Hormuz rămân neclari.

Credibilitatea rapoartelor Axios

Axios se bazează în mare măsură pe surse anonime din cadrul administrației americane și din regiune, ceea ce constituie atât punctul său forte (accesul la informații din interior), cât și principalul motiv de critică. Unii observatori și analiști media acuză Axios că se bazează excesiv pe surse anonime, că acordă prioritate vitezei în detrimentul verificării și că are tendința de a publica zvonuri greu de confirmat în mod independent, ceea ce ar putea submina credibilitatea sa în rândul publicului mai conservator.

În schimb, agențiile de evaluare independente, precum Ad Fontes Media, clasifică Axios drept o sursă în general de încredere, care nu este neapărat părtinitoare în favoarea președintelui Trump. Cu toate acestea, în ceea ce privește Iranul, multe dintre știrile publicate de Axios au fost ulterior infirmate de înalți oficiali iranieni.

Trump susține că Iranul rămâne fără spațiu de depozitare

Într-un interviu recent acordat Fox News, Trump a prezentat un scenariu alarmist: el susține că Iranul mai are „aproximativ trei zile” până când infrastructura sa petrolieră va începe să „explodeze din interior”. El susține că, din cauza blocadei, Iranul nu poate încărca petrol în tancuri, iar rezervoarele sale terestre sunt aproape pline. (Capacitatea acestora este estimată la aproximativ 120 de milioane de barili, ceea ce înseamnă că, la nivelurile actuale de producție ale Iranului, acestea s-ar umple în puțin peste o lună).

În timpul primului mandat al lui Trump, producția iraniană a scăzut de la aproximativ 3,9 milioane de barili pe zi la doar 2 milioane de barili pe zi. Lipsa aplicării sancțiunilor în timpul mandatului lui Biden a dus la o revenire a producției; începând din 2024, aceasta a oscilat în jurul valorii de 3,3–3,4 milioane de barili pe zi. Exporturile din timpul primului mandat al lui Trump au scăzut aproape la zero. Cu toate acestea, Iranul își menține unele capacități de tranzit prin Marea Caspică (folosind swap-uri), ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca exporturile să ajungă la zero absolut. Sursă: Bloomberg Finance LP

Același material citează analize ale AEI (Critical Threats Project) și Energy Aspects, sugerând că Iranul se apropie de limita sa de stocare, ceea ce ar forța închiderea câmpurilor petroliere. O scădere similară a producției a avut loc în timpul primului mandat al lui Trump. Alte estimări, precum cele raportate de comentatorii New York Times și CNN, sugerează un orizont mai îndelungat: de la „două săptămâni sau mai mult” la „două sau trei luni” de producție susținută înainte ca stocarea să devină o constrângere critică. Acest lucru indică faptul că Trump își amplifică semnificativ retorica în raport cu consensul analitic.

Prețuri: Contractele din august ating noi maxime locale

Prețul spot al țițeiului Brent se tranzacționează în jurul valorii de 106–108 USD, aproape de nivelurile maxime de închidere din ultimele câteva săptămâni. Pe platforma xStation, contractul din iulie este în prezent cel mai lichid, cu un volum de aproape 80.000 de poziții, tranzacționându-se ușor sub 102 USD. Între timp, contractul cu livrare în august atinge noi maxime locale — niveluri nemaiîntâlnite în ultimele săptămâni. Acest lucru sugerează că piața consideră că tensiunile de pe piața petrolului vor persista. Contractul Brent cu livrare în august se tranzacționează la puțin peste 96 de dolari, deși rămâne posibilă o testare a nivelului de 100 de dolari.

Contractul pe petrolul Brent cu livrare în august la bursa ICE. Sursă: Bloomberg Finance LP

Piața rămâne într-o situație de backwardation semnificativă, prețurile pe termen scurt și spot fiind cu mult mai ridicate. Recent, diferența dintre petrolul fizic (Dated Brent) și contractul pe luna următoare a ajuns la 15 dolari; de atunci, aceasta s-a redus la sub 10 dolari, atingând niveluri de 6-7 dolari. Acest lucru nu înseamnă că piața nu mai este tensionată; mai degrabă, reflectă o creștere a segmentului lung al curbei și o oarecare scădere a cererii.

Curba forward este în prezent la un nivel ridicat față de acum o lună. Sursă: Bloomberg Finance LP

Implicații suplimentare pentru piață

Piața este învăluită în incertitudine. Polymarket estimează în prezent șansele unei păci permanente între Iran și SUA la mai puțin de 33% până la 31 mai și sub 50% până la 30 iunie. Acum două săptămâni, aceste șanse erau semnificativ mai mari. Goldman Sachs și-a majorat prognoza privind prețul petrolului la 90 de dolari în trimestrul IV al anului 2026, în timp ce contractul din decembrie se tranzacționează în prezent la 86 de dolari. Piața futures arată stabilitate doar spre mijlocul anului viitor, cu cotații care oscilează în jurul valorii de 75–80 de dolari.

Pe baza perspectivelor fundamentale actuale, se pot aștepta creșteri suplimentare ale prețurilor, în special în cazul contractelor cu scadență îndepărtată; prin urmare, este esențial să se monitorizeze situația în timpul fiecărei rulări. În schimb, dacă se ajunge mai repede la pace, prețurile ar putea înregistra o scădere rapidă de 10–20%, urmată de o reevaluare fundamentală care ar conduce probabil la o creștere ulterioară. Aceste scenarii nu iau în calcul o reducere majoră a cererii; cu toate acestea, o scădere a cererii similară cu cea din timpul pandemiei de COVID-19 este puțin probabilă. Cu toate acestea, pentru ca piața să se echilibreze în condițiile actuale, cererea ar trebui să scadă cu cel puțin 5 milioane de barili pe zi.



Prețul petrolului Brent se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din 13 aprilie. O zonă cheie de rezistență se situează la 105 dolari. În cazul unei corecții, primul obiectiv este zona de 95 de dolari, urmată de media mobilă pe 50 de perioade, situată în apropierea nivelului de 92 de dolari. Sursă: xStation5