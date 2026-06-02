Ieri, agenția de știri Tasnim a anunțat întreruperea schimbului de mesaje între SUA și Iran. Se pare că această măsură reprezintă un gest de protest al Iranului împotriva atacurilor continue ale Israelului asupra Libanului. Probabilitatea ajungerii la un acord rapid între părți este în scădere, ceea ce afectează negativ starea de spirit a piețelor. Aproape toți indicii europeni majori au închis ieri pe minus. Indicele german DAX a scăzut cu 0,4% , CAC40 din Franța cu 0,5% , indicele britanic FTSE 100 cu 0,7% , în timp ce indicele elvețian SMI a înregistrat o scădere de până la 1,8% . Situația părea puțin mai bună pe continentul american, ceea ce este de bun augur pentru Europa înainte de deschiderea de astăzi. Atât S&P 500 (+ 0,3% ), cât și NASDAQ Composite (+ 0,4% ) au înregistrat creșteri, impulsionate de sectoarele tehnologic și energetic. 🌍 Geopolitică Una dintre temele cheie ale zilei de luni a fost suspendarea negocierilor mediate dintre Teheran și Washington. Aceasta este menită să fie un protest iranian împotriva acțiunilor Israelului. Cu toate acestea, Benjamin Netanyahu continuă atacurile împotriva Libanului. Ieri, el a ordonat lovituri aeriene asupra suburbiilor Beirutului, capitala țării. Între timp, Donald Trump a transmis semnale contradictorii, afirmând atât că „un acord ar putea fi semnat în decurs de o săptămână”, cât și că „nu-i pasă” de negocieri. 📈 Date macroeconomice Datele de ieri PMI ISM privind sectorul manufacturier pentru luna mai s-au situat la 54,0, semnificativ peste așteptări (53,0) și peste nivelul din aprilie (52,7). De asemenea, acesta a atins cel mai înalt nivel din mai 2022. În ceea ce privește perspectivele inflației, indicele ISM al prețurilor plătite a scăzut în mod neașteptat de la 84,6 la 82,1 . Cu toate acestea, acesta rămâne în continuare la niveluri istorice foarte ridicate.

Pe de altă parte, datele privind comenzile noi ( 56,8 ) și ocuparea forței de muncă ( 48,6 ) au surprins în sens pozitiv. Astăzi urmează publicarea datelor privind inflația din Zona Euro pentru luna mai (12:00 ora României) și a raportului JOLTS privind locurile de muncă vacante din piața muncii din SUA pentru luna aprilie (17:00 ora României). 🌏 Asia Sentimentul pe piețele asiatice rămâne mixt. Indicele chinez Hang Seng înregistrează creșteri substanțiale (+ 2,3% ), susținut de giganții tehnologici – Tencent (+ 8,9% ) și Meituan (+ 8,5% ). BYD (+ 6,5% ) și Alibaba (+ 5,9% ) au, de asemenea, performanțe bune astăzi.

În schimb, indicele japonez NIKKEI 225 (- 0,8% ) și indicele sud-coreean KOSPI (- 0,5% ) sunt în teritoriul negativ. 💱 Valute Ca urmare a unui sentiment general de aversiune față de risc, dolarul american a început săptămâna pe o poziție mai puternică. Dintre principalele valute, doar lira sterlină are o performanță mai bună în acest moment. La coada clasamentului se află dolarul neozeelandez (- 0,9% ), care cedează o parte din câștigurile înregistrate în ultimele zile, în urma schimbării de ton a RBNZ.

Monedele scandinave, puternic dependente de sentimentul pieței, înregistrează, de asemenea, pierderi (în jur de - 0,5% ).

Dintre monedele piețelor emergente, s-a remarcat peso-ul columbian, care a înregistrat ieri cea mai puternică apreciere într-o singură zi din ultimii peste 15 ani. Mișcarea este o reacție la rezultatul surprinzător de bun al lui Abelardo de la Espriella în primul tur al alegerilor prezidențiale. 🛢️ Mărfuri Împinse de semne reînnoite de escaladare, prețurile petrolului și ale GNL au crescut ieri. Astăzi, asistăm la o ușoară retragere. Brent a scăzut cu 0,8% , ajungând la aproximativ 94 USD pe baril, în timp ce WTI a scăzut cu 1% , la 91 USD .

Gazul de pe bursa olandeză TTF scade cu 0,2% , la 48 USD pe MWh, iar NATGAS a scăzut cu 0,3% , la 3,17 USD pe MMBtu. Pe de altă parte, metalele prețioase înregistrează creșteri. Aurul a crescut cu 0,9% , ajungând la 4.525 USD pe uncie troy, în timp ce argintul a înregistrat un salt de 2,5% , ajungând la 76,7 USD . ₿ Criptomonede Principalele criptomonede își continuă tendința descendentă. Bitcoin se depreciază astăzi cu 1,4% , ajungând la aproximativ 70.380 USD , în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,8% , ajungând la 1.987 USD .

