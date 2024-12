Broadcom depășește o capitalizare bursieră de 1.000 de miliarde de dolari datorită câștigurilor alimentate de inteligența artificială

Acțiunile Broadcom au crescut cu peste 20% în primele minute ale ultimei sesiuni din această săptămână, propulsând capitalizarea de piață a companiei dincolo de pragul de 1 trilion de dolari. Această creștere este urmarea unui raport robust privind rezultatele din al patrulea trimestru fiscal și a unui câștig de aproape 100% de la începutul anului până în prezent. Impulsionat de tendința înfloritoare a inteligenței artificiale, gigantul din domeniul semiconductorilor a obținut rezultate financiare solide, susținute de parteneriatele sale cu giganți ai tehnologiei precum Apple. În special, compania a anunțat că intenționează să colaboreze cu Apple la dezvoltarea unui cip de inteligență artificială. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Punctele cheie ale rezultatelor celui de-al patrulea trimestru includ: Câștiguri ajustate pe acțiune (EPS) de 1,42 USD, depășind estimarea de consens de 1,39 USD.

Venituri nete ajustate de 14,05 miliarde de dolari, ușor sub nivelul așteptat de 14,08 miliarde de dolari.

Venituri din soluții semiconductoare de 8,23 miliarde dendolari și venituri din software de infrastructură de 5,82 miliarde de dolari, ambele ușor sub estimări.

EBITDA ajustat de 9,09 miliarde de dolari și venituri operaționale ajustate de 8,81 miliarde de dolari, peste așteptări. Privind în perspectivă, compania a estimat venituri pentru primul trimestru de 14,6 miliarde de dolari, în conformitate cu estimările analiștilor, și o marjă EBITDA de 66%. Broadcom a evidențiat un record de 30,1 miliarde de dolari în venituri din semiconductoare pentru anul fiscal 2024, datorită unei creșteri uluitoare de 220% de la an la an a produselor legate de AI, care au contribuit cu 12,2 miliarde de dolari. AI XPU și portofoliul de rețele Ethernet al companiei au fost principalele motoare de creștere. În plus, Broadcom a anunțat o creștere cu 11% a dividendului său trimestrial, la 0,59 dolari pe acțiune. Compania rămâne optimistă în ceea ce privește perspectivele AI, preconizând un salt de 65% al vânzărilor legate de AI în primul trimestru, depășind creșterea așteptată de 10% a segmentului mai larg al semiconductorilor. Cu achiziția a doi clienți importanți de hyperscaler și o previziune a unei piețe de componente pentru centrele de date cu inteligență artificială de 90 de miliarde de dolari până în 2027, Broadcom este bine poziționată pentru a profita de boom-ul inteligenței artificiale. În ciuda preocupărilor legate de o potențială încetinire a activității de proiectare a cipurilor, inclusiv o lansare întârziată a unui nou procesor pentru Alphabet, Broadcom a obținut rezultate solide în trimestrul al patrulea. Deși pot exista unele incertitudini cu privire la planurile de viitor ale Apple, colaborarea continuă a Broadcom cu gigantul tehnologic și concentrarea sa pe inteligența artificială prezintă oportunități de creștere semnificative. Recentele upgrade-uri ale analiștilor de la firme precum Bank of America și JP Morgan, cu obiective de preț de până la 250 de dolari, subliniază sentimentul optimist al pieței față de inițiativele Broadcom în domeniul IA. Mulți analiști anticipează o creștere de trei ori a segmentului AI al companiei în următorii trei ani. Cu o capitalizare de piață care depășește acum 1.000 de miliarde de dolari, corelația puternică dintre Broadcom și Apple a fost un factor semnificativ în performanța sa recentă. Deși există unele îngrijorări cu privire la dezvoltarea internă a cipurilor Apple, se așteaptă ca expansiunea bazată pe inteligența artificială a Broadcom să compenseze orice potențiale obstacole. Dintr-o perspectivă tehnică, Broadcom se confruntă cu un nivel cheie de rezistență la 220 de dolari pe acțiune, în timp ce vârfurile anterioare din jurul valorii de 186,5 dolari ar putea oferi suport. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."