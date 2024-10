Bumbacul testează zona de rezistență de 73 USD înainte de raportul CoT de astăzi 📊

Contractele futures la bumbac testează zona de 73 USD pe balot, înainte de raportul Commitment of Traders (CoT) de astăzi, care va fi publicat la 22:30 ora României. De asemenea, grâul, porumbul și soia pot fi volatile înainte sau după raport. Creșterea prețului petrolului ar trebui să susțină prețul bumbacului (reducând cererea pentru înlocuitorul său, poliesterul), dar, pe de altă parte, un dolar mai puternic nu este bun pentru bumbac

Până în prezent, piața nu a luat în calcul tratamente de stimulare deosebit de optimiste în economia chineză, care, în teorie, ar trebui să fie un factor pozitiv pentru prețuri

Nu este încă clar cât de mult a afectat uraganul Helene culturile americane (raportul WASDE al USDA nu este așteptat până la 11 octombrie); în culise se vorbește despre pierderi de recoltă de 300.000 - 500.000 de baloți

Un alt uragan, Kirk, se formează în prezent în Atlantic și este posibil să ajungă duminică pe coasta de est a SUA

Condițiile meteorologice nefavorabile pentru bumbacul din SUA (Delta Mississippi, Georgia, Florida) au venit în cel mai nefericit moment, adică în sezonul de recoltare Cel mai recent raport al CoT a indicat continuarea indeciziei pe piața bumbacului; pozițiile Managed Money indică o creștere de dimensiuni similare atât a pozițiilor long, cât și a celor short, în timp ce societățile comerciale (hedgers) continuă să se protejeze împotriva scăderii prețurilor. De data aceasta, retragerea unui număr considerabil de poziții short din partea traderilor și a administratorilor de fonduri ar putea fi un semnal pozitiv pentru bumbac, anunțând o schimbare structurală, înainte (poate) de o nouă tendință ascendentă. De-a lungul „revenirii” de la nivelul de 67 de dolari pe balot, bumbacul a reușit de mai multe ori să apere câștigurile, rezistând impulsurilor puternice de scădere. Zona cheie de suport psihologic este de 70 de dolari pe balot.

