Deschiderea sesiunii din SUA: Acțiunile se retrag pe fondul creșterii inflației (14.08.2025)

Indicii bursieri americani au deschis în scădere, în timp ce randamentele obligațiunilor s-au redresat după ce inflația cu ridicata, semnificativ mai puternică decât se aștepta, a temperat așteptările privind reducerea ratei dobânzii de către Fed. Pariurile pieței swap rămân ridicate (94% șanse de reducere cu 25 de puncte de bază), deși tensiunile de pe piața obligațiunilor ar trebui să se extindă până la următoarea publicare a datelor PCE, care va completa perspectivele actuale privind inflația. Cea mai mare scădere se înregistrează la acțiunile cu capitalizare mică din indicele Russell 2000 (US2000: -1,4%), urmate de pierderile înregistrate de DJIA (US30: -0,4%) și S&P 500 (-0,2%). Nasdaq se tranzacționează la un nivel stabil, datorită rezistenței unor companii megacapitalizate precum Amazon (AMZN.US: +2,1%), Netflix (NFLX.US: +1,5%), Broadcom (AVGO.US: +1,2%) sau Alphabet (GOOGL.US: +0,5%). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În rândul sectoarelor S&P 500, cele mai slabe performanțe sunt înregistrate de materiale, energie, imobiliare și industriale, care sunt expuse în mare măsură la creșterea PPI — un factor care ar putea afecta marjele de profit. Pe partea pozitivă, putem observa rezistența menționată anterior a acțiunilor din sectorul tehnologic, precum și câștigurile semnificative înregistrate de acțiunile din sectorul bunurilor de consum discreționare. Volatilitatea sectorială de astăzi a indicelui S&P 500. Sursa: Bloomber Finance LP US2000 (interval zilnic) Contractele futures Russell 2000 s-au retras după ce au testat rezistența cheie în jurul valorii de 2.330 — un nivel care a limitat în repetate rânduri încercările indicelui de a reveni la maximele istorice din noiembrie 2024. Pe lângă datele negative privind inflția PPI, presiunea de vânzare a fost întărită de RSI, care ieri a atins zona de supra-cumpărare. În ciuda scăderii de astăzi, tendința generală a US2000 rămâne optimistă: indicele se tranzacționează în continuare peste nivelul recent de breakout, în apropiere de 2.285, și la o distanță considerabilă de mediile mobile exponențiale de 30 și 100 de perioade. Sursa: xStation5 Știri despre companie: Bullish (BLSH.US) , o bursă de criptomonede cu sediul în Insulele Cayman și proprietara CoinDesk, a înregistrat o creștere de 84%, ajungând la 68 de dolari în cadrul ofertei publice inițiale (IPO) de 1,1 miliarde de dolari pe NYSE, fiind evaluată la 9,9 miliarde de dolari. Tranzacția suprasubscrisă, condusă de JPMorgan, Jefferies și Citi, evidențiază interesul crescând al pieței publice pentru infrastructura criptografică. CEO-ul Tom Farley a subliniat credibilitatea instituțională, în timp ce firma a înregistrat o pierdere de 348,6 milioane de dolari în primul trimestru.

Cisco (CSCO.US) a înregistrat venituri de 14,7 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, în creștere cu 7,6%, și un EPS de 0,99 dolari (fără elemente excepționale), depășind estimările. Previziunile pentru anul fiscal 2026, de 59-60 miliarde de dolari, au fost în linie cu estimările, dar sub așteptările optimiste. Vânzările din domeniul AI au atins 1 miliard de dolari în anul fiscal 2025, cu 800 de milioane de dolari în comenzi de infrastructură AI în trimestrul al patrulea. CEO-ul Chuck Robbins a evidențiat parteneriatele din Orientul Mijlociu și integrarea Splunk ca factori de creștere în contextul concurenței tot mai intense. Acțiunile sunt în prezent stabile.

DLocal (DLO.US) a înregistrat o creștere de 22% după ce profitul net din trimestrul al doilea a atins 42,8 milioane de dolari, depășind estimările datorită creșterii puternice a plăților în Argentina (+84%) și Brazilia (+86% QoQ). Veniturile au crescut la 256,5 milioane de dolari, marjele depășind previziunile. Analiștii au lăudat controlul costurilor, inovarea produselor și dinamica din America Latină, mai mulți dintre ei ridicând ratingurile și țintele de preț. Guillermo López Pérez a fost numit director financiar.

Veniturile JD.com (JD.US) din trimestrul al doilea au crescut cu 22%, până la 356,7 miliarde de yuani (49,7 miliarde de dolari), depășind estimările privind subvențiile acordate de Beijing și noile inițiative, precum livrarea de mese. Venitul net a scăzut cu 50%, până la 6,2 miliarde de yuani, pe fondul reducerii marjelor la 1,7% în contextul promoțiilor agresive și al războiului prețurilor cu Meituan și Alibaba. Costurile de marketing au crescut de peste două ori, iar presiunea asupra profitului se preconizează că va persista până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, acțiunile listate la bursă în SUA au scăzut cu 3,3%.

Schrödinger (SDGR.US) a înregistrat o scădere de 7,5% după ce a oprit dezvoltarea medicamentului său împotriva cancerului de sânge SGR-2921, în urma decesului a doi pacienți într-un studiu de fază 1 privind leucemia mieloidă acută, în care medicamentul a fost considerat un factor contribuitor. Compania a invocat motive de siguranță și dificultăți în urmărirea terapiei combinate, în ciuda unor rezultate clinice preliminare. Directorul medical Margaret Dugan a subliniat că siguranța pacienților este prioritară.

Acțiunile Tapestry (TPR.US) au scăzut cu 16% după ce previziunile privind EPS pentru anul fiscal 2026, de 5,30-5,45 dolari, nu au atins estimările, afectate de costuri cu tarife și taxe de peste 160 de milioane de dolari. Vânzările din trimestrul al patrulea au crescut cu 8,3%, până la 1,72 miliarde de dolari, depășind previziunile, iar creșterea marjelor a fost compensată de efectele negative ale tarifelor. Consiliul de administrație a aprobat o majorare a dividendelor cu 14%, în ciuda cheltuielilor de 855 de milioane de dolari pentru deprecierea Kate Spade.

