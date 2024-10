Bumbacul urcă peste pragul de 70 USD pe fondul raportului USDA WASDE și a uraganului Francine care aduce îngrijorări legate de culturile din Missisipi📈

Contractele futures la bumbac, pe bursa ICE (COTTON) au urcat peste pragul de 70 USD și de la minimele multianuale câștigă în prezent 5%. Câștigurile au fost stimulate de estimările de producție mai scăzute din raportul USDA WASDE de ieri și de îngrijorările legate de culturile din Delta Mississippi, care ar putea perturba aprovizionarea pieței americane. Meteorologii agricoli se așteaptă ca producția de bumbac pe hectar din acest an să fie cea mai scăzută din 2015. Bilanțul bumbacului din SUA pentru sezonul 2024/25 indică o scădere a producției, a exporturilor și a stocurilor finale comparativ cu luna trecută, cererea internă fiind prognozată stabilă. Recoltele mai mici din Statele Unite, India și Pakistan mai mult decât au compensat recoltele mai mari din China. În raport, producția globală a fost redusă cu aproximativ 1,2 milioane de baloți, în scădere cu aproximativ 460.000 de baloți, în principal din cauza unei scăderi de 200.000 de baloți în Vietnam și 100.000 de baloți în Bangladesh și Turcia.

Stocurile finale globale au scăzut cu 1,1 milioane de baloți față de august, ajungând la aproximativ 76,5 milioane în prezent. Departamentul Agriculturii a indicat că seceta din Arizona, Oklahoma și Texas pune presiune pe culturi. Ajustările culturilor din aceste regiuni ale SUA compensează recoltele (încă) destul de bune din Louisiana, California și New Mexico. Va susține Francine impulsul prețurilor la bumbac? Piața ar putea începe să se îngrijoreze că recoltele deja afectate de secetă ar putea scădea din nou, în funcție de pagubele produse de uraganul Francine. Acesta amenință culturile din Delta Mississippi, o regiune care până acum a avut încă o recoltă bună. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Prin cererea încă mai slabă din partea marilor producători de textile China, Vietnam, Turcia și Bangladesh, printre alții, bumbacul se tranzacționează încă aproape de minimele multianuale, iar factorii sezonieri sunt încă o fracțiune din contextul fundamental mai larg

Raportul USDA indică faptul că fermierii americani vor recolta în acest an aproximativ 807 livre de bumbac pe acru (în scădere cu 10% față de anul precedent). Deși randamentele culturilor au scăzut, randamentele finale vor fi totuși mai mari decât în 2024, datorită unui milion de acri plantați în plus și a unui număr mai mic de acri anulați de fermieri. Cu toate acestea, acestea au fost reduse cu 33 de kilograme față de estimarea din august

În plus, recenta revenire a prețurilor petrolului după scăderi semnificative a sprijinit bumbacul, iar orice creștere suplimentară ar putea crește costurile lanțului de aprovizionare cu poliester. În prezent, principalele regiuni de recoltare continuă să se confrunte cu condiții meteorologice nefavorabile pentru cultură. Contractele futures la bumbac sunt în creștere pentru a treia sesiune consecutivă, iar scăderea dolarului a sprijinit materiile prime agricole. În prezent, creșterile sunt încă oarecum limitate, deoarece WASDE a redus ușor și estimările privind consumul. Cel mai recent raport Commitment of Traders (CoT) a indicat faptul că producătorii încep să ezite să acopere oferta. Un grup de Managed Money (fonduri și speculatori mari) a retras mai mult de 4 400 de contracte în poziții short și, deși acestea depășesc cu mult pozițiile long, există un potențial de acoperire a pozițiilor, la fel ca în cazul grâului. COTTON (interval H1,zilnic1) Contractele futures pe bumbac au depășit linia de trend descendent pe termen scurt și testează zona de peste 70 de dolari

Sursa: xStation5 Bumbacul se apropie de media mobilă exponențială de 50 de sesiuni pe intervalul zilnic (EMA50, linia portocalie), la 71 USD

Sursa: xStation5

