Bursele americane nu răspund programului MAGA conform așteptărilor optimiste. Discursul lui Trump arată că taxele vamale vor persista

Bursele americane nu au răspuns așa cum Donald Trump se aștepta la politicile comerciale aplicate sub umbrela MAGA, prin urmare, piața de capital americană este pe minus anul acesta, situație care pare a fi una de durată după discursul președintelui din fața Congresului american, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XRB România. Între SUA și Europa, investitorii au ales, și nu în sensul politicilor actuale ale administrației prezidențiale de a pune America pe primul loc. De la începutul anului, indicele EuroStoxx 50 are un avans de 9,6%. În Germania, DAX a crescut cu 11,5%. Dincolo de ocean, programul MAGA nu are, deocamdată, ecou favorabil în plan bursier. Piața de capital americană, care strălucise doi ani la rând, în 2023 și 2024, prin creșteri de peste 20%, este pe minus anul acesta. S&P500 a pierdut 1,5% de la 1 ianuarie, Nasdaq 3% iar Dow Jones menține un avans minor de 0,3%. În același timp, în Hong Kong indicele Hang Seng are un plus de 20,2%, iar indicele Shanghai Composite al bursei din China un avans de 2,4% anul acesta, punctează Claudiu Cazacu. Pe de o parte, bursele americane au intrat într-o perioadă de scădere, accentuată în ultimele ședințe din februarie și începutul lunii martie. Răcirea entuziasmului vizavi de AI a dus la contracția titlurilor Nvidia, dar și a altor nume uriașe din tehnologie, pe un fond de preocupare față de perspectivele de transformare a investițiilor din domeniu în resurse generatoare de profit. În egală măsură, DeepSeek a creat valuri în ianuarie, prin urmare, piețele nu scapă din vedere posibilitatea unei curse competitive foarte strânse. În plus, yenul japonez s-a apreciat marți, în urma comentariilor președintelui Trump. Întărirea monedei contribuie la închiderea pozițiilor de investiții alimentate de împrumuturi relativ ieftine în yeni, cu efect de intensificare a presiunilor de vânzare pe burse, mai ales în situații precum furtuna din piață de marți și volatilitatea de miercuri, adaugă consultantul de strategie XTB România. Măsurile dure ale lui Trump par și unele de durată În același timp, taxele vamale de 25% pentru Mexic și Canada au venit ca un șoc, iar confirmarea lor, cu puțin înainte de a intra în vigoare, a lovit cotațiile bursiere. Până atunci unii participanți păstraseră speranța că o amânare sau scutire de ultimă oră ar putea salva situația, fie și temporar. Mai mult, discursul de acum câteva ore al președintelui Trump în fața Congresului pare să anunțe că politicile comerciale dure sunt, de fapt, de durată: vor fi obținute ”trilioane” de dolari ca venituri, reechilibrarea relațiilor considerate incorecte, taxele vamale se vor petrece destul de repede, iar prețurile mai mari vor aduce perturbări minore, care vor fi depășite. În cele din urmă, America ar trebui să fie mai bogată, a adăugat Donald Trump. La rândul său, Canada răspunde cu taxe vamale de 25% pentru importuri de 155 de miliarde de dolari canadieni din SUA. Un război comercial nu vine cu semne bune pentru cele două economii, subliniază consultantul de strategie din cadrul XTB România. În economia reală, semnalele de deteriorare se adună, de la stagnare în industrie și pesimismul consumatorilor, la creșterea așteptărilor privind inflația. Potrivit Atlanta Fed, estimarea pentru PIB în primul trimestru a coborât la -2,8% față de trimestrul anterior, mult sub estimările curente ale analiștilor. Având presiunea prețurilor accentuată de taxele vamale, Rezerva Federală nu ar avea spațiu pentru a coborî dobânzile semnificativ, dacă nu detectează o încetinire abruptă a economiei. Traderii încep să vadă, însă, tocmai această posibilitate: o surprinzătoare slăbire a economiei, care readuce posibilitatea de a vedea 0,75 puncte tăiate din dobânda de referință până în decembrie. Și China răspunde tarifelor impuse de Trump China va înfrunta un nivel al taxelor vamale suplimentare de 20%. Nivelul mediu efectiv al importurilor chineze în SUA ajunge la 33%, de la 13% anterior preluării mandatului lui Trump. E a doua rundă de taxe vamale majorate care generează un răspuns din partea Chinei, dar de data aceasta, China ripostează acolo unde Trump are cea mai mare susținere: în statele preponderent agricole, cu taxe majorate la 15% pentru porumb și la 10% pentru soia, adaugă Claudiu Cazacu. În același timp, China păstrează ținta de creștere de 5% și își continuă reorientarea modelului de creștere prin susținerea consumului intern în fața unor schimbări ”accelerate nemaivăzute în ultimul secol”. Deficitul bugetar e setat la aproximativ 4% din PIB. Anticiparea, în urma semnalelor anterioare, a unor astfel de măsuri fiscale a încurajat optimismul pe bursele chineze, ca și mesajele ”mai calde” la adresa antreprenorilor din tehnologie. Pe de altă parte, interesul investitorilor pentru Europa e stimulat de nivelul relativ coborât al evaluărilor față de SUA și de schimbările geopolitice. Programele de investiții în apărare au adus un flux de capital, acțiunile companiilor specializate, dar și ale grupurilor industriale au acționat ca un motor al piețelor. În plus, Germania are în plan deblocarea a 500 de miliarde de Euro pentru investiții în infrastructură, transport, energie, locuințe și ridicarea limitei de datorie din Constituție. La nivel european, 150 de miliarde de Euro din împrumuturi s-ar adăuga altor peste 600 de miliarde de Euro alocate din bugetele țărilor UE pentru apărare. Investitorii au simțit viteza schimbărilor și au propulsat Euro la cel mai înalt nivel de după noiembrie 2024, și cu 3,4% peste 1 ianuarie în raport cu dolarul american, mai punctează Claudiu Cazacu. Volumul informațiilor și schimbărilor pe care trebuie să le proceseze investitorii este neobișnuit chiar și pentru debutul unui mandat prezidențial în SUA. Până acum, anul acesta, ei au găsit motive pentru a spori capitalizarea burselor din China și Europa, contractând-o pe cea din SUA și transformând radical topul randamentelor anilor trecuți. Deși viitorul este incert și schimbări pot, și foarte probabil, vor apărea, tendințele actuale pot genera o perioadă volatilă și dificilă în plan bursier, în termeni relativi, în primul rând în SUA.

