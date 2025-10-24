Rezumatul zilei: Inflația CPI în scădere, piețele câștigă

Aspecte esențiale Majoritatea piețelor în creștere pe fondul datelor macroeconomice favorabile

Euro se apreciază față de majoritatea monedelor

Aurul și petrolul se consolidează

Intel crește la deschidere, dar creșterea se oprește rapid

Datele macroeconomice și performanțele solide ale majorității companiilor americane au împins valorile indicilor americani la noi maxime. Nasdaq100 a crescut cu aproximativ 1%, S&P 500 cu 0,8%, iar Russell și Dow cu peste 1%.

În Europa, sentimentul este mixt, dar optimismul prevalează. Majoritatea burselor de pe vechiul continent înregistrează creșteri. FTSE 100 britanic înregistrează cea mai mare creștere, de 0,6%. DAX și FTSE MIB încheie sesiunile ușor pozitive. CAC40 și WIG20 înregistrează pierderi, de 0,2% și, respectiv, 0,3%.

Acumularea datelor macroeconomice stabilește ritmul tranzacționării în timpul sesiunii de vineri. Indicele IPC s-a dovedit a fi mai mic decât se aștepta, atât anual, cât și lunar, ceea ce a fost primit foarte pozitiv de piață, care speră la reduceri accelerate ale ratei dobânzii de către FED. IPC de bază de la an la an a fost de 3%, iar creșterea prețurilor de la lună la lună a fost de 0,3%.

Indicele PMI a completat imaginea, arătând o valoare foarte puternică, clar peste așteptări. Sectorul serviciilor se află într-o stare deosebit de bună. Piața se aștepta la o încetinire, dar indicele a indicat o creștere față de luna precedentă.

Astăzi, Universitatea din Michigan a publicat și datele privind încrederea consumatorilor. Încrederea este clar sub așteptări, dar rămâne pozitivă, la 53,6. În același timp, așteptările consumatorilor privind inflația rămân ancorate la 4,6% anual.

Date importante au venit și din Marea Britanie. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,5% anual și cu până la 0,5% de la o lună la alta. Indicele PMI a crescut, de asemenea, peste așteptări. Industria se descurcă în mod clar mai bine, dar rămâne încă în zona sentimentului negativ — cu o valoare de 49,6.

PMI din zona euro a surprins, de asemenea, în mod pozitiv. Industria a atins din nou o valoare de 50, iar serviciile au urcat la 52,6 — cea mai mare valoare din ultimul an.

Pe piața valutară, coroana norvegiană pierde în mod clar teren. Cursul de schimb față de dolar și euro a scăzut cu peste 0,5%. Acest lucru poate fi legat de reducerea cererii de materii prime norvegiene și de scăderea valorilor macroeconomice.

Veștile economice bune din zona euro susțin evaluarea monedei europene. Euro se apreciază moderat față de majoritatea perechilor valutare importante.

Piața metalelor prețioase se consolidează după corectarea câștigurilor recente. Aurul rămâne peste nivelul de 4100 dolari pe uncie.

Piața mărfurilor energetice își revine, de asemenea. Petrolul se consolidează la nivelul de 61,5 după câștiguri. NATGAS a scăzut cu 2%.

Contractele futures pe bovine au scăzut cu până la 3%, ceea ce poate fi legat de un acord de import de carne de vită din Argentina în SUA.

Sentimentul pozitiv de pe piața bursieră se răsfrânge și asupra burselor de criptomonede. Majoritatea token-urilor înregistrează câștiguri, dar acestea sunt concentrate în jurul monedelor mai mari. Bitcoin și Ethereum mențin o creștere sub 1%.

Intel a publicat rezultatele. În ciuda dificultăților companiei, majoritatea așteptărilor pieței au fost îndeplinite. La deschidere, compania a înregistrat o creștere de peste 6%, dar pe măsură ce sesiunea avansează, câștigurile se reduc la aproape zero. Acest lucru poate indica slăbiciunea cumpărătorilor din cauza epuizării pieței sau a realizării de profituri după publicarea rezultatelor.

Alphabet a înregistrat astăzi o creștere de 3%, adăugând miliarde la capitalizarea sa după ce a anunțat un acord cu Anthropic.

Tesla adaugă un nou mod de conducere numit „Mad Max”, care ignoră în mod deschis reglementările și atrage atenția autorităților de reglementare. Acțiunile au scăzut cu 2%.0

