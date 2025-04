Bursele, îngrijorate că soarta lor depinde de retorica lui Trump. Minivacanța de Paște, test de rezistență la stres pentru investitori

Piețele financiare nu au avut parte de o minivacanță liniștită de Paște, pentru că președintele american Donald Trump pare că lansează, frecvent, teste de rezistență la stres pentru investitori, odată cu declarațiile contradictorii privind soarta șefului FED, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România, companie de investiții pe bursele internaționale. Confruntat cu noi avertismente din partea piețelor financiare, a liderilor de afaceri și a consilierilor de top, președintele american a luat săptămâna aceasta măsuri mai blânde în ceea ce privește două dintre cele mai frecvente subiectele ale sale: Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, și China. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Trump și-a preluat cel de-al doilea mandat cu o dorință fermă de a remodela economia globală. Cu toate acestea, unele dintre hotărârile sale de până acum au părut să se clatine în fața turbulențelor de pe piața de capital și a apelurilor lansate de executivii puternici, care se tem că tarifele radicale și interferența cu Rezerva Federală ar putea cauza o recesiune economică. De altfel, liderul de la Casa Albă a declarat recent că nu are intenția să-l concedieze pe Powell, în ciuda zilelor întregi de critici privind politicile băncii centrale. De asemenea, Trump a spus că el crede că o înțelegere cu Beijingul ar reduce tarifele pe care le-a impus asupra bunurilor chinezești, subliniază analistul financiar XTB România. Miercuri, după un raport conform căruia SUA ar fi dispusă să aplice treptat tarife mai mici Chinei pe o perioadă de cinci ani, Trump a declarat reporterilor că Beijingul „se va descurca bine” odată ce discuțiile se vor încheia. În plus, președintele a afirmat că „vom avea o înțelegere corectă cu China”. Piețele financiare, îngrijorate că soarta lor depinde de retorica lui Trump În același timp, Wall Street Journal a raportat că oficialii administrației iau în considerare planuri de reducere a tarifelor la importurile din China. Conform propunerilor, tarifele ar putea ajunge între 50% și 65%, ca urmare a unei abordări diferențiate care ar presupune taxe de 35% pentru articolele neesențiale pentru securitatea națională și de 100% pentru cele esențiale. Toate taxele ar fi aplicate treptat, pe parcursul a cinci ani. Schimbarea de atitudine a lui Trump a mai atenuat îngrijorările investitorilor, care au alimentat o corecție de săptămâni întregi. Indicele S&P 500 a crescut cu 1,7%, deși avansul se ridicase la 3,4% pe parcursul sesiunii. Totuși, această lovitură subliniază faptul că piețele și economia sunt supuse retoricii președintelui SUA, cum nu s-a mai întâmplat până acum, un semn că ne așteaptă și mai multe turbulențe, punctează Radu Puiu. Președintele american a renunțat la retorica sa agresivă la o zi după întâlnirea cu directorii de la Walmart, Home Depot și Target, care au declarat că taxele de import ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar putea crește prețurile bunurilor. Avertismentele cu privire la potențialul de golire a rafturilor magazinelor în câteva săptămâni au părut să rezoneze cu Trump, conform comentariilor. Firea indecisă a președintelui Trump este deja cunoscută, ceea ce înseamnă că viziunea s-ar putea schimba din nou, iar oferta inițiată, care ar putea fi o încercare de a atrage China înapoi la masă, nu s-ar întâmpla fără acțiune în cadrul discuțiilor. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a reiterat această precauție miercuri, afirmând că SUA nu intenționează să reducă unilateral tarifele și că un acord comercial complet ar putea dura doi până la trei ani. Remarcile sale au redus o parte din câștigurile anterioare ale acțiunilor. Când a fost întrebat pe cine consultă președintele cu privire la politica tarifară și comercială, Secretarul Trezoreriei a declarat că Trump „solicită în mod constant opinii” din partea liderilor de afaceri, citând vizita marilor retaileri și dezvăluind că „cele mai mari trei companii auto germane au fost prezente”. De altfel, Bessent l-a sfătuit recent pe Trump să sublinieze public că nu intenționează să îl demită pe Powell și să clarifice în piață că el crede în independența băncii centrale, potrivit unor surse citate de presa internațională. Aceste conversații au precedat declarația președintelui, de zilele trecute potrivit cărora nu are „nicio intenție” de a-l demite pe Powell. De menționat este faptul că Powell a declarat că majorările tarifare anunțate au fost mai mari decât se anticipase și că taxele sunt susceptibile de a genera cel puțin o creștere temporară a inflației. Guvernatorul, alături de alți oficiali ai Fed, au indicat că sunt dispuși să mențină ratele dobânzilor stabile, în așteptarea unor clarificări cu privire la modul în care tarifele sunt „recepționate” de economie. Deciziile venite dinspre Casa Albă, test de rezistență la stres În primă fază, perspectivele americanilor privind economia s-au deteriorat pe fondul incertitudinilor generate de tarifele impuse de Trump, iar datele sondajelor arată o creștere a așteptărilor privind inflația. Mulți analiști au adoptat o viziune mai sumbră asupra perspectivelor economiei americane, reducându-și previziunile privind creșterea economică și majorând prognozele privind inflația, subliniază Radu Puiu. Dacă analizăm istoricul pe tema independenței băncii centrale, există o mulțime de informații care sugerează că de fiecare dată când a existat interferență politică și când guvernatorul sau banca centrală și-au pierdut independența, ritmul de creștere al economiei a fost afectat, iar inflația a crescut. Aceste efecte apar în urma faptului că o instituție centrală lipsită de independență nu își mai urmărește misiunea – în cazul Rezervei Federale, de dublu mandat de obținere a unei ocupări maxime a forței de muncă și a unui ritm stabil de creștere a prețurilor. În astfel de cazuri, banca centrală devine un instrument politic, utilizat pentru obținerea obiectivelor politice. Raliul pieței reprezintă un nou moment de respiro, însă, dacă ne uităm unde a ajuns piața, observăm că doar s-a întors la nivelurile anterioare informațiilor potrivit cărora guvernatorul FED, Jerome Powell, ar putea fi demis. Președintele Trump pare că încearcă să realizeze teste de rezistență la stres asupra piețelor financiare, dar, în același timp, „se joacă” și cu nervii investitorilor, arată analistul financiar Radu Puiu.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."