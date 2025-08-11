Cacao câștigă 7% din cauza condițiilor meteorologice extreme din Africa de Vest📈Aprovizionarea este din nou în pericol?

Cotația contractelor futures pe cacao (COCOA) la ICE a crescut astăzi cu peste 7%, pe fondul rapoartelor privind condițiile meteorologice extreme (secetă și ploi torențiale) din Africa, combinate cu îngrijorările legate de aprovizionare, care au declanșat o val semnificativ de acoperire a pozițiilor short, forțând traderii (în special cei comerciali) care mizau pe scăderea prețurilor să-și închidă pozițiile. Livrările de cacao din Coasta de Fildeș în sezonul 2024/2025 în curs au scăzut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 10 august. Ritmul livrărilor din această țară producătoare cheie a încetinit, înregistrând acum o creștere de 6% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu o creștere de 35% în decembrie. Stocurile portuare monitorizate de ICE au scăzut la un minim de aproape două luni, la 2,283 milioane de saci.

Cei mai mari doi producători mondiali de cacao, Ghana și Coasta de Fildeș, se confruntă cu secetă, în ciuda ploilor abundente din unele părți ale Africii de Vest (Nigeria, Camerun). Până în prezent, au fost înregistrate averse în anumite zone, inclusiv în Camerun, dar intensitatea acestora a pus în pericol calitatea boabelor, deoarece fermierii nu au putut usca recolta în mod corespunzător.

Fermierii din Coasta de Fildeș, citați de Bloomberg, au declarat că, în ciuda condițiilor meteorologice dificile, observă o îmbunătățire a condițiilor pentru așa-numitele cherelles pentru sezonul 2025-2026. În schimb, cultivatorii din Ghana raportează ofilirea cherelles, în timp ce în Nigeria, ploile abundente au perturbat uscarea boabelor la scară industrială. Condițiile sunt ceva mai bune în sud-vestul țării.

Lindt & Spruengli (LISN.CH) și-a redus în iulie previziunile privind marja de profit din cauza unei scăderi mai mari decât se aștepta a vânzărilor de ciocolată în prima jumătate a anului 2025. Cel mai mare producător mondial de ciocolată, Barry Callebaut (BARN.CH) , și-a redus din nou luna trecută previziunile privind volumul vânzărilor, invocând prețurile ridicate ale cacao (raportând o scădere de aproape 10% pentru perioada martie-mai, cea mai abruptă scădere trimestrială din ultimul deceniu). Preocupările legate de cerere nu afectează contractele futures, deoarece piața se așteaptă ca deficitul structural de cacao să persiste pentru o perioadă mai lungă. O soluție durabilă la problemele legate de bolile arborilor de cacao ar putea necesita soluții tehnologice avansate pe termen lung, cum ar fi terapia de editare genetică CRISPR (deja testată de Mars). Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare din Camerun lucrează la varietăți hibride de cacao rezistente la intemperii. Riscul meteorologic continuă să consolideze perspectivele optimiste ale pieței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil CACAO (interval zilnic) Prețurile la cacao testează limita superioară a „liniei de rezistență minimă”, cu un sprijin puternic în jurul valorii de 7.700-8.000 USD pe tonă. Următoarele niveluri semnificative se situează în intervalul 9.500-10.000 USD pe tonă, unde ultima creștere s-a oprit. Se pare că un profil al cererii de cacao stabil sau ușor mai slab nu este suficient pentru a răci piața, având în vedere contextul dificil al ofertei din regiunile cheie. Pentru a determina o normalizare susținută a prețurilor, ar fi probabil necesară o scădere bruscă a volumului comenzilor. Sursa: xStation5 Observații cheie din raportul CoT (date la 5 august) Angajamentul traderilor (date CFTC) arată că producătorii/comercianții și alte entități comerciale implicate direct în acoperirea riscurilor legate de cacao se așteaptă la o scădere a prețurilor, considerând nivelurile actuale atractive pentru vânzare. Speculatorii mari — categoria denumită „Managed Money” — se așteaptă la o creștere a prețurilor și au poziții diametral opuse celor ale comercianților, care au fost supuși astăzi unei presiuni puternice. Speculatorii și-au mărit pozițiile long cu 464 de contracte săptămâna trecută, în timp ce au adăugat doar 125 la pozițiile short. Pe de altă parte, participanții comerciali de pe ICE au redus atât pozițiile long, cât și cele short, rămânând însă ferm pe poziționare netă short.

Cei mai mari speculatori controlează aproximativ 25 % din toate pozițiile short pe cacao (deținute de patru entități anonime), comparativ cu 15-17 % pe partea long, ceea ce sugerează că instituțiile majore sunt vânzătorii short dominanți.

Participanții comerciali își acoperă producția viitoare împotriva scăderilor de preț, în timp ce speculatorii pariază pe continuarea tendinței ascendente. Creșterea de astăzi a prețului cacao reflectă probabil lichidarea pozițiilor comerciale short mari și stimulează profiturile pe partea speculativă long. Sursa: CFTC

