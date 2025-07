Cacao revine cu 3,5%

Prețul a recuperat scăderea din sesiunea de ieri, în ciuda datelor sumbre privind cererea Prețurile cacao se redresează după scăderea bruscă de ieri, care a dus prețurile la cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni. Scăderea din ziua precedentă a fost determinată în principal de datele foarte slabe privind prelucrarea din Europa, urmate de cifre la fel de slabe din Asia și America de Nord. Procesarea din America de Nord a scăzut cu aproape 3.000 de tone, până la 101.800 de tone, reprezentând o scădere de 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Procesarea din Asia a înregistrat o scădere semnificativă de 16,27% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 176.600 de tone, marcând cel mai scăzut nivel de procesare din 2017. Aceasta reprezintă, de asemenea, o scădere substanțială față de cele 213.000 de tone din trimestrul anterior. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Reluarea actuală a prețurilor este, cel mai probabil, o reacție tehnică, întrucât nu au apărut informații noi. Deși situația ofertei se îmbunătățește, aceasta rămâne tensionată. Scăderile recente ale prețurilor au fost atribuite în mare parte situației sumbre a cererii, agravată de creșterile excesive ale prețurilor. Dinamica stocurilor și contextul istoric Deși stocurile actuale rămân semnificativ sub media pe cinci ani și chiar sub minimul pe cinci ani, ritmul de recuperare a stocurilor a fost robust în ultimii ani. Această dinamică de recuperare este comparabilă cu cea din 2021, când la sfârșitul lunii iulie s-a înregistrat un minim local. Revenirea ulterioară a prețurilor a atins apoi 20% și a durat până la începutul lunii octombrie. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că prețurile la acea dată se situau în intervalul 2.200-2.800 USD pe tonă. Sursa: Bloomberg Finance LP

Anul trecut, prețurile au început să se redreseze și spre sfârșitul lunii iulie. În plus, atât tendințele sezoniere pe cinci ani, cât și pe termen lung sugerează o redresare în jurul lunii august. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Perspective tehnice și niveluri cheie

Redresarea de astăzi a dus la o creștere a tranzacțiilor cu cacao de până la 3,5%. Cu toate acestea, reducerea diferenței și scăderea ulterioară a câștigurilor ar putea indica faptul că revenirea de astăzi a fost doar o realizare a profiturilor după recentele scăderi bruște. Nivelele cheie de rezistență pentru cacao includ linia de tendință descendentă și zona de 8.000 USD pe tonă. O mișcare susținută peste aceste niveluri ar putea semnala o inversare a tendinței. În prezent, însă, tendința ar putea duce la o scădere a prețurilor, în intervalul 6.700-7.000 USD, unde prețurile au înregistrat o revenire de mai multe ori în 2024. Este de remarcat faptul că încă nu observăm nicio reacție pozitivă în poziționarea speculativă. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."