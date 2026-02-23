Newsletter monede digitale: Bitcoin pierde 2% 🚩 Vor scădea din nou criptomonedele?

Criptomonedele înregistrează astăzi scăderi moderate, pe fondul sentimentului prudent de pe Wall Street și al incertitudinii continue pe piețele globale. Bitcoin a scăzut cu peste 2%, în timp ce piața criptomonedelor în general continuă să se confrunte cu o provocare serioasă în ceea ce privește fluxurile de capital și implicarea investitorilor. În mod deosebit, oferta de stablecoin USDT a scăzut cu peste 3 miliarde de dolari în ultimele două luni, repetând modelul pieței bearish observat în 2022. Date on-chain USDT tocmai a declanșat un semnal observat anterior doar la minimul pieței din 2022. Din punct de vedere istoric, stresul extrem al lichidității a marcat zone potențiale de oportunitate, dar numai după confirmarea epuizării presiunii de vânzare. Sursa: CryptoQuant Bitcoin a înregistrat o activitate redusă în rețea timp de șase luni consecutive. Ultima dată când s-a observat o dinamică similară a fost în 2024, când prețul Bitcoin a suferit o corecție de aproximativ -30%. Sursa: CryptoQuant Indicele Binance Buying Power a scăzut la nivelurile înregistrate în trecut. Datele indică un model familiar: o fereastră de cerere comprimată, o piață care își trage sufletul și, dacă istoria se va repeta, o configurație care, din punct de vedere statistic, tinde să se rezolve în sens pozitiv. Sursa: CryptoQuant, Binance Fluxuri către ETF-urile Bitcoin și Ethereum În ultimele câteva sesiuni s-au înregistrat în continuare ieșiri nete din ETF-urile Bitcoin și Ethereum. Wall Street pare să distribuie expunerea în ciuda scăderilor semnificative ale prețurilor din ultimele săptămâni.

Sursa: Bloomberg Finance L.P. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Bitcoin și Ethereum (intervale D1, H1) Ambele criptomonede au înregistrat scăderi accentuate. Cu toate acestea, după cum se poate observa pe graficul orar, presiunea de vânzare rămâne persisitentă. Lipsa unui impuls structural al cererii a devenit problema centrală a pieței criptomonedelor, posibil chiar mai semnificativă decât surplusul de ofertă latentă. Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

