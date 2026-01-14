🍫Cacao testează suportul de 5.000 USD

În timp ce prețurile globale ale cacao au scăzut semnificativ față de maximele record din 2024, industria ciocolatei rămâne în dificultate. Cererea globală arată semne de slăbiciune structurală, iar procesatorii se luptă să mențină profitabilitatea în timp ce lucrează cu stocuri istoric scumpe. O corecție bruscă a prețurilor De la atingerea maximelor istorice în decembrie 2024, contractele futures pe cacao au pierdut mai mult de jumătate din valoarea lor. Volatilitatea recentă s-a intensificat, parțial din cauza reechilibrării indicilor pe mărfuri. Deși era de așteptat un aflux de capital pe termen scurt pe piața contractelor futures, fondurile și-au distribuit probabil expunerea pe o perioadă mai lungă. Astăzi, prețurile au scăzut cu peste 3%, coborând pentru scurt timp sub pragul de 5.000 de dolari pe tonă, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii noiembrie. În ciuda acestei vânzări semnificative, marfa rămâne scumpă în comparație cu standardele istorice, prețurile fiind încă substanțial mai mari decât cele înregistrate acum patru-cinci ani. Distrugerea cererii afectează procesarea Principalul obstacol în calea recuperării prețurilor este așa-numita „distrugere a cererii”. Prețurile record de anul trecut au forțat consumatorii să reducă achizițiile de ciocolată și au determinat producătorii să reformuleze rețetele, optând pentru înlocuitori mai ieftini și mai multe umpluturi, cum ar fi nucile. Aceste efecte sunt evidente în datele privind măcinarea cacao — un indicator cheie al cererii: Europa: Se estimează că măcinările din al patrulea trimestru al anului 2025 au scăzut cu aproximativ 3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Asia: Se preconizează că regiunea va înregistra cea mai mare scădere, estimată la aproximativ 12%.

America de Nord: Singura regiune pentru care se preconizează o ușoară creștere (+1,2%), în principal datorită adăugării a două noi fabrici de prelucrare. Datele europene vor fi publicate în dimineața zilei de 15 ianuarie, urmate de cifrele din SUA în aceeași după-amiază (CET). Datele din Asia vor fi publicate vineri, 16 ianuarie. Având în vedere previziunile pesimiste, piețele par să anticipeze slăbiciunea înainte de publicarea oficială a datelor. Experții observă că marjele de prelucrare din Europa au scăzut sub pragul de rentabilitate încă din august și au atins niveluri record în decembrie, forțând firmele să reducă investițiile și ritmul de producție. Criza la sursă: Coasta de Fildeș - Scăderea prețurilor la New York și Londra a declanșat o criză pentru cel mai mare producător mondial, Coasta de Fildeș. Exportatorii locali sunt prinși într-o mișcare de clește între prețurile la poarta fermei impuse de stat și referințele internaționale în scădere. Situația actuală este critică: Prețul la poarta fermei este de 2.800 de franci CFA pe kilogram (aproximativ 4,97 dolari).

Cu prețurile de piață care se situează în jurul valorii de 5.000 de dolari pe tonă, marjele exportatorilor au dispărut efectiv, ceea ce a dus la probleme de lichiditate și la congestionarea porturilor. Comercianții solicită guvernului subvenții sau scutiri fiscale pentru a susține achizițiile de la fermieri. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare a industriei (CCC) a respins categoric propunerile de reducere a prețului la poarta fermei. Când vor ajunge reducerile la rafturile magazinelor? În ciuda prăbușirii costurilor materiilor prime, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la reduceri imediate ale prețurilor produselor de cofetărie. Majoritatea boabelor prelucrate în trimestrul IV al anului 2025 au fost achiziționate înainte de scăderea notabilă a prețurilor. Observatorii pieței prevăd că reducerea prețurilor de vânzare cu amănuntul se va manifesta abia în a doua jumătate a anului 2026. Până atunci, marjele reduse și capacitatea subutilizată vor continua să afecteze piața mondială a cacao. În plus, se crede că prețurile extrem de scăzute înregistrate în perioada pandemiei nu vor reveni. Perspective tehnice: Prețurile au scăzut spre nivelul de 5.000 de dolari, invalidând efectiv o potențială formațiune Inverted Head and Shoulders (oRGR). Cu toate acestea, dacă prețul se menține peste minimele din noiembrie, ar putea apărea o formațiune de Double Bottom , cu o linie de suport în apropierea nivelului de 6.300 USD. Rămâne posibil ca datele slabe privind măcinarea să acționeze ca un catalizator contrar, similar cu evoluția prețurilor observată în octombrie, când piața a înregistrat o corecție temporară ascendentă în cadrul unei tendințe bearish pe termen lung.



