Cacaoa înregistrează o scădere de 4% pe fondul știrilor din Ghana 🚩 Ce urmează pe piață?

Contractele futures pe cacao de la ICE au fost supuse astăzi unor presiuni, înregistrând o scădere de 4% în urma noilor evoluții din Ghana, pe măsură ce piața vede posibilitatea unei finanțări îmbunătățite a achizițiilor de boabe în cea de-a doua țară producătoare de cacao din lume. COCOBOD intenționează să înceapă emisiunea de titluri de datorie pe piața internă la sfârșitul lunii august, renunțând la modelul împrumuturilor sindicalizate externe care a stat la baza finanțării sectorului timp de mai bine de trei decenii. Pentru piață, aceasta ar putea reprezenta o schimbare semnificativă: un acces mai bun la capital ar putea reduce riscul ca restricțiile de lichiditate să perturbe achizițiile de la fermieri și fluxul ulterior de cacao către lanțul de aprovizionare pentru export. Anunțurile recente ale COCOBOD privind perspectivele sectorului au declanșat deja operațiuni de realizare a profiturilor pe contractele futures pe cacao, contractele din SUA încheindu-se săptămâna trecută cu aproximativ 4,3% sub maximul local înregistrat în ultimele trei săptămâni. În opinia mea, piața începe astfel să elimine o parte din prima de risc financiar a Ghanei, deși acest lucru nu înseamnă că provocările fundamentale din partea producției au fost rezolvate.

COCOBOD apelează la capitalul intern

Ghana pregătește una dintre cele mai semnificative schimbări din ultimele decenii în ceea ce privește modul de finanțare a sectorului său de cacao. COCOBOD intenționează să înceapă emiterea de instrumente de datorie denominate în cedi ganezi la sfârșitul acestei luni, inclusiv efecte comerciale cu scadența la 270 de zile, în cadrul unui nou program de finanțare care se preconizează că va funcționa timp de cinci ani.

COCOBOD preconizează să strângă aproximativ 16 miliarde GHS anual pe piața financiară internă, în principal pentru a finanța operațiunile curente și achizițiile de cacao.

Scadența de 270 de zile este concepută pentru a se alinia la ciclul de achiziție pentru cacao, întrucât aproximativ 70% din recoltă este achiziționată de COCOBOD între septembrie și ianuarie.

Baza potențială de capital intern este substanțială. Fondurile de pensii din Ghana gestionează active de peste 100 de miliarde de GHS, ceea ce înseamnă că investitorii instituționali locali ar putea deveni un pilon cheie al noului model de finanțare.

O parte din venituri va fi utilizată pentru serviciul datoriei existente a COCOBOD, ceea ce înseamnă că nu tot capitalul nou strâns va fi disponibil pentru finanțarea achizițiilor viitoare de cacao.

Din perspectiva pieței de cacao, problema cheie o reprezintă reducerea potențială a riscului financiar de-a lungul lanțului de aprovizionare. Dacă COCOBOD obține un acces mai stabil la capitalul de lucru, este mai puțin probabil ca restricțiile de lichiditate să perturbe achizițiile de boabe de la fermieri.

Totuși, acest lucru nu rezolvă toate problemele sectorului. Finanțarea operațiunilor prin datorii pe termen scurt, care trebuie refinanțate periodic, face ca COCOBOD să rămână în continuare dependent de condițiile pieței financiare. Prin urmare, Ghana înlocuiește în mare măsură riscul legat de accesul la finanțare externă cu riscul de refinanțare pe piața sa internă.

Sfârșitul unui model de finanțare care a durat mai mult de trei decenii?

Timp de peste 30 de ani, Ghana a finanțat achizițiile sezoniere de cacao în principal prin împrumuturi sindicalizate anuale acordate de bănci internaționale. Criza datoriilor țării a scos la iveală punctele slabe ale acestui model, dificultățile în asigurarea finanțării începând în cele din urmă să afecteze funcționarea sectorului de cacao în sine.

Finanțarea pentru 2023 a fost amânată, iar în perspectiva sezonului agricol 2024/25, modelul tradițional al împrumuturilor sindicalizate a încetat în cele din urmă să mai funcționeze. În consecință, COCOBOD a început să se orienteze către surse interne și alternative de capital, programul planificat de efecte de comerț reprezentând următoarea etapă a acestei tranziții.

Autoritatea de reglementare trebuie să facă încă față unor obligații istorice substanțiale. În 2023, aproximativ 7,93 miliarde GHS din titlurile de cacao pe termen scurt au fost restructurate în instrumente cu scadență mai îndelungată, între 2024 și 2028. Ca urmare, COCOBOD continuă să se confrunte cu costuri semnificative legate de serviciul datoriei.

Pentru un comerciant de mărfuri, acesta este un element important al ecuației. Piețele de cacao se concentrează, în mod firesc, în mare măsură pe condițiile meteorologice, volumul recoltei, bolile arborilor și stocurile, dar în Africa de Vest infrastructura financiară care leagă fermierii de piața globală poate fi la fel de importantă. Boabele pot exista fizic în ferme, dar fără un sistem eficient de finanțare a achizițiilor, acest lucru nu înseamnă neapărat că vor ajunge rapid în porturi și vor intra în lanțul global de aprovizionare.

De ce scad prețurile la cacao?

Din perspectiva pieței futures, factorul-cheie este schimbarea riscului perceput în legătură cu oferta viitoare. Dacă COCOBOD poate finanța achizițiile de la fermieri mai eficient, probabilitatea ca dificultățile financiare ale autorității de reglementare să devină o constrângere suplimentară asupra disponibilității fizice a cacao-ului scade. De aceea, o îmbunătățire a modelului de finanțare poate fi interpretată ca un factor de scădere a prețurilor pe termen scurt. Aceasta nu implică o creștere bruscă a producției, dar sporește probabilitatea ca boabele existente să circule mai eficient prin sistemul de achiziții și să ajungă pe piață.

Este important, totuși, să se facă distincția între lichiditate și producția efectivă. Noul sistem de finanțare nu va aduce mai multe păstăi de cacao pe copaci, nu va îmbunătăți condițiile meteorologice și nu va elimina bolile culturilor. Riscurile meteorologice rămân semnificative, condițiile El Niño în curs de dezvoltare stârnind îngrijorări cu privire la producția din Africa de Vest, în timp ce precipitațiile abundente din Ghana creează condiții favorabile pentru răspândirea bolii păstăilor negre.

În prezent, principala tensiune fundamentală de pe piața pentru cacao: infrastructura financiară care susține oferta se poate îmbunătăți, în timp ce perspectivele de producție rămân vulnerabile la riscuri meteorologice semnificative.

Ghana rămâne un pilon al ofertei globale de cacao

Importanța reformelor COCOBOD reflectă în mare măsură poziția Ghanei pe piața mondială pentru cacao. Ghana rămâne al doilea producător mondial de cacao după Coasta de Fildeș, cele două țări reprezentând împreună aproximativ 60% din producția globală.

Cacao-ul a reprezentat aproximativ 1,9% din PIB-ul Ghanei în primul trimestru al anului 2026.

Conform estimărilor COCOBOD, cultivarea arborelui de cacao susține aproximativ 850.000 de familii de fermieri.

Sectorul generează anual venituri din schimb valutar de aproximativ 2 miliarde de dolari pentru Ghana.

Printre principalii procesatori care își desfășoară activitatea la nivel local se numără Cargill, Barry Callebaut, ofi (deținută de Olam Group) și Ghana’s Cocoa Processing Company.

Această concentrare geografică ridicată a ofertei este unul dintre motivele pentru care prețurile la cacao pot reacționa mult mai agresiv la evoluțiile din Ghana și Coasta de Fildeș decât în cazul multor alte mărfuri agricole importante. Piața are o marjă de eroare relativ redusă atunci când apar simultan probleme în cele două țări producătoare cele mai importante.

Ghana dorește să obțină o valoare mai mare din cacao

Schimbarea modului de finanțare face parte dintr-o reformă mai amplă a sectorului. Guvernul dorește, de asemenea, să crească prelucrarea internă, având ca obiectiv prelucrarea locală a cel puțin 50% din boabele de cacao din Ghana începând cu sezonul agricol 2026/27.

Din perspectivă economică, rațiunea este clară. Ghana dorește să capteze o pondere mai mare din lanțul valoric de cacao, în loc să rămână în principal un exportator de boabe brute. O prelucrare internă mai extinsă ar putea însemna că o pondere tot mai mare din exporturi va părăsi în cele din urmă țara sub formă de produse semiprelucrate din cacao, în loc de boabe neprelucrate.

Cu toate acestea, nu aș considera obiectivul de 50% ca un argument direct de creștere a prețurilor la cacao. Pentru echilibrul global, cele mai importante variabile rămân volumul recoltei și cererea mondială de boabe de cacao – locul în care boabele sunt prelucrate în cele din urmă schimbă în primul rând structura fluxurilor comerciale.

Ce urmează pentru prețurile la cacao?

În opinia mea, noul model de finanțare al COCOBOD este pozitiv pentru stabilitatea pieței fizice, dar ar putea rămâne un factor negativ pentru prețurile contractelor futures pe termen scurt. Cu cât riscul de perturbări în achiziționarea de cacao și finanțarea exporturilor este mai mic, cu atât este mai puțin justificat ca, contractele futures să aibă o primă mare pentru potențiale probleme de aprovizionare din Ghana.

Asta nu înseamnă că problema fundamentală a ofertei a dispărut. Cacaoa rămâne extrem de sensibilă la condițiile meteorologice. Istoria arată că, în timpul episoadelor puternice de El Niño, producția globală de cacao poate scădea semnificativ, în timp ce piața, în urma unor recolte slabe anterioare, rămâne vulnerabilă chiar și la întreruperi relativ modeste ale ofertei.

Prin urmare, trei factori vor fi probabil cruciali pentru evoluția prețurilor: volumul real al recoltei din Ghana, eficacitatea noului sistem de finanțare al COCOBOD și perspectivele de producție din Africa de Vest. Dacă achizițiile sunt finanțate fără probleme, în timp ce Ghana și Coasta de Fildeș înregistrează recolte mai mari, prima de penurie ar putea continua să scadă. Dacă, însă, îmbunătățirea finanțării coincide cu o producție slabă cauzată de condiții meteorologice nefavorabile sau de boli ale culturilor, prețul pentru cacao ar putea reveni rapid la creșteri, pe măsură ce piața își reorientează atenția asupra riscului unui deficit fizic – chiar dacă cererea rămâne moderată.

Graficul COCOA (interval zilnic)

Contractele futures pe cacao s-au apropiat recent de nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al puternicei mișcări descendente din 2025 și se tranzacționează acum din ce în ce mai aproape de limita inferioară a canalului ascendent de preț. O zonă importantă de suport se menține în jurul valorii de 5.300–5.400 USD pe tonă, în timp ce rezistența cheie, determinată pe baza metodologiei de analiză a evoluției prețurilor, se situează în apropierea nivelului de 6.150 USD. Noul model de finanțare reduce prima de risc și exercită o presiune asupra prețurilor pe termen scurt, dar nu rezolvă problemele legate de volumul recoltei, condițiile meteorologice și bolile plantelor, care rămân riscuri cheie pentru ofertă.