Rezumatu dimineții: Trump stabilește condiții pentru Iran. Prețul petrolului crește pe măsură ce speranțele privind o redeschidere rapidă a Strâmtorii Hormuz se estompează

Wall Street a încheiat ședința cu scăderi ușoare . Indicele S&P 500 și Dow Jones au înregistrat scăderi ușoare, în timp ce Nasdaq a scăzut cu aproximativ 0,3% .

Acțiunile din sectorul semiconductorilor au înregistrat o sesiune mai slabă, Nvidia, AMD și Intel închizând toate în scădere. Intel a fost afectată în mod deosebit, înregistrând o scădere de 4% în urma știrilor privind o ofertă de acțiuni în valoare de 15 miliarde de dolari . Compania intenționează să strângă fonduri pentru a extinde producția de cipuri , ceea ce ar duce la o oarecare diluare a acțiunilor acționarilor existenți .

Piețele asiatice încheie ziua în mod mixt . Indicele KOSPI din Coreea de Sud s-a remarcat prin creșteri, înregistrând o a doua zi consecutivă de avans , susținut de o revenire puternică a acțiunilor Samsung . Indicele Nikkei 225 din Japonia are, de asemenea, o evoluție puternică, câștigând aproximativ 2% . Piețele chineze, între timp, rămân sub presiune, indicele Hang Seng înregistrând o scădere de aproximativ 0,8% .

Iranul a stabilit mai multe condiții pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz , printre care despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și încetarea operațiunilor militare ale SUA . Ca răspuns, Donald Trump și-a înăsprit poziția față de Teheran , afirmând că SUA vor solicita, la rândul lor, despăgubiri pentru americanii uciși sau răniți grav în conflictele cu Iranul, această chestiune urmând să facă parte din viitoarele negocieri de pace.

Ca urmare, șansele unui acord rapid se estompează , în timp ce prețurile petrolului sunt în creștere , pe fondul îngrijorării piețelor că restricțiile privind transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz ar putea persista.

Metalele prețioase au început ziua în ușoară scădere. Aurul a înregistrat o scădere de aproximativ 0,2% , coborând sub 4.400 de dolari , în timp ce argintul a scăzut cu peste 1,5% , tranzacționându-se sub 65 de dolari .

Banca Centrală a Australiei (RBA) a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 4,35% , în conformitate cu așteptările pieței. RBA consideră în continuare că inflația este prea ridicată , deși datele economice și cele privind piața muncii, mai slabe, au oferit băncii centrale spațiu de manevră pentru a aștepta și a evalua situația. Banca rămâne prudentă și nu a exclus noi majorări ale ratei dobânzii în cazul în care presiunile inflaționiste vor crește din nou.

Banca Japoniei (BoJ) ia din ce în ce mai mult în considerare o majorare a ratei dobânzii în septembrie , pe fondul îngrijorărilor că inflația ridicată ar putea persista. Piețele acordă o importanță sporită posibilității unei majorări la ședința din 17–18 septembrie , ceea ce ar putea oferi un sprijin suplimentar pentru yenul japonez .

Banca Populară a Chinei (PBoC) a făcut, de asemenea, o mișcare notabilă, abținându-se să injecteze lichidități suplimentare în sistemul bancar pentru prima dată din iunie, invocând un nivel suficient de lichiditate. Măsura pare a fi o decizie privind lichiditatea locală, mai degrabă decât o schimbare mai amplă a politicii monetare .

Se preconizează că orice apreciere susținută a yenului va depinde în primul rând de noi majorări ale ratei dobânzii de către BoJ , mai degrabă decât de repatrierea capitalului sau de potențiale intervenții valutare. Cea mai recentă intervenție comună a SUA și Japoniei a oferit doar un sprijin temporar pentru yen, în timp ce lipsa unor măsuri decisive suplimentare din partea Tokyo a permis monedei să se deprecieze din nou.

Piața criptomonedelor pare ceva mai puternică, Bitcoin și Ethereum începând ziua cu creșteri modeste.

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