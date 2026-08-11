Petrolul înregistrează o ușoară scădere după creșteri puternice 🚩 Piețele evaluează impasul din Strâmtoarea Hormuz

Prețurile petrolului rămân extrem de sensibile la evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde negocierile menite să asigure traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz au ajuns într-un impas. Cu toate acestea, piața rămâne receptivă la orice știri care sugerează un potențial „acord” și o relaxare a restricțiilor privind traficul de petroliere prin strâmtoare. Brentul renunță treptat la o parte din creșterea recentă și se tranzacționează în jurul valorii de 87 de dolari pe baril, în timp ce WTI se situează în jurul valorii de 81 de dolari, după creșterea bruscă înregistrată anterior, principalul catalizator fiind ultimele rapoarte din presă care sugerează că Omanul și Iranul ar putea fi aproape de finalizarea negocierilor. Cu toate acestea, piața rămâne într-un fel de „zonă gri”: petrolul continuă să curgă prin strâmtoare, dar riscul persistent de întrerupere menține premia geopolitică la un nivel ridicat. În opinia noastră, menținerea impasului în Strâmtoarea Hormuz rămâne scenariul de bază pentru săptămânile următoare, deși riscul unei escaladări din partea SUA va scădea probabil pe măsură ce ciclul politic se apropie de alegerile intermediare din toamnă.

Speranțele privind un acord privind Strâmtoarea Hormuz calmează prețurile petrolului

Prețurile petrolului au înregistrat ieri o creștere bruscă, Brentul apropiindu-se de 87,50 dolari pe baril după ce a câștigat aproape 5%, pe fondul îngrijorării crescânde a piețelor cu privire la un impas prelungit în jurul Strâmtorii Hormuz. Situația a început însă să se schimbe rapid, în urma unor rapoarte conform cărora discuțiile dintre Oman și Iran au intrat într-o „etapă avansată” și că perspectivele unui rezultat pașnic între SUA și Iran se îmbunătățesc. Prin urmare, piețele au început să ia în calcul o detensionare a situației, reducând o parte din prima de risc geopolitică inclusă anterior în prețurile petrolului brut.

Prețurile petrolului au scăzut sub 81 de dolari pe baril ca răspuns la rapoartele privind progresele înregistrate în cadrul negocierilor.

Un eventual acord ar putea reduce riscul de perturbări ale transportului maritim în Strâmtoarea Hormuz, precum și al atacurilor asupra petrolierelor și infrastructurii energetice.

Situația rămâne însă extrem de fluidă – fără un acord final, riscul unei noi creșteri a primei geopolitice nu a dispărut.

Prin urmare, piața trece de la un scenariu de „nici război, nici pace” la luarea în calcul a unor șanse mai mari de detensionare, ceea ce exercită în prezent o presiune descendentă asupra prețurilor petrolului.

Rezervele strategice de petrol ale SUA scad la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani

Geopolitica nu este singurul factor care ar putea menține volatilitatea pe piața petrolului la un nivel ridicat. Rezerva strategică de petrol a SUA (SPR) a scăzut sub 300 de milioane de barili pentru prima dată din 1983, lăsând Statele Unite cu o rezervă de urgență semnificativ mai mică decât în deceniile anterioare. Acest aspect este deosebit de important într-un moment în care piața rămâne expusă la potențiale întreruperi ale aprovizionării din Orientul Mijlociu.

SPR a scăzut cu încă 6,1 milioane de barili săptămâna trecută.

Rezervele totale au scăzut la puțin sub 299 de milioane de barili, cel mai scăzut nivel din ultimii peste 40 de ani.

Nivelul scăzut al SPR lasă mai puțin spațiu de manevră pentru mobilizarea rezervelor strategice în cazul unei întreruperi bruște a aprovizionării globale cu petrol.

Progresele înregistrate în negocierile privind Strâmtoarea Hormuz afectează în prezent prețurile petrolului, dar epuizarea rezervelor strategice ale SUA rămâne un factor de risc important în cazul unei noi escaladări a conflictului.

Creșterea prețurilor petrolului complică perspectivele Fed în așteptarea datelor cheie privind inflația

Creșterea recentă a prețurilor petrolului a readus în prim-plan riscurile legate de inflația din SUA. Piețele au crescut așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Fed în septembrie, în timp ce randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a urcat la 4,727%. O detensionare durabilă în Orientul Mijlociu și o scădere a prețurilor la energie ar putea, totuși, să atenueze o parte din această presiune.

Prețurile mai ridicate la energie ar putea îngreuna continuarea procesului de dezinflație și, prin urmare, ar limita marja de manevră a Fed de a urmări o politică monetară mai acomodativă.

Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 10 ani a crescut la aproximativ 4,73%, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari că presiunile asupra prețurilor ar putea rămâne ridicate.

O scădere a prețurilor petrolului, determinată de progresele înregistrate în cadrul negocierilor, ar putea avea efectul opus, reducând riscul unei noi accelerări a inflației.

Publicarea miercuri a indicelui CPI din SUA rămâne evenimentul-cheie și ar putea determina dacă piețele își mențin așteptările crescute privind o majorare a ratei dobânzii de către Fed în septembrie.

Graficul contractelor futures pe petrol (OIL)

Prețurile petrolului s-au retras spre media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50) pe graficul zilnic, situându-se în prezent în apropierea nivelului de 87,60 USD. O scădere sub acest nivel ar putea semnala o schimbare către un impuls descendent și ar deschide calea către o potențială retragere spre zona de 82 USD, unde au avut loc reacțiile anterioare ale prețurilor. Pe partea ascendentă, zona din jurul nivelului de 90 USD rămâne un nivel potențial de rezistență psihologic important

Sursa: xStation5