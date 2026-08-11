Graficul zilei: USDJPY crește din nou. Intervenția nu este suficientă — piețele așteaptă măsuri din partea Băncii Japoniei

USDJPY se îndreaptă din nou în sus, în timp ce yenul începe să piardă o parte din câștigurile înregistrate în urma intervenției comune a Japoniei și Statelor Unite de la sfârșitul lunii iulie. A fost o reacție extrem de puternică din partea autorităților, care a contribuit la scăderea abruptă a parității USDJPY într-un interval scurt de timp și a oferit yenului o ușurare mult așteptată. Problema este că, la doar câteva zile distanță, piața testează din nou slăbiciunea monedei japoneze.

Acest lucru arată că intervenția valutară poate fi un instrument eficient pentru a opri o mișcare bruscă, dar s-ar putea să nu fie suficientă pentru a produce o schimbare durabilă a tendinței. În cazul yenului, problema de fond este mult mai profundă. Diferența dintre ratele dobânzilor din Statele Unite și Japonia rămâne foarte mare, iar acesta a fost unul dintre motivele principale care stau la baza presiunii persistente asupra monedei japoneze.

Prin urmare, piața acordă o atenție din ce în ce mai mare la ceea ce s-ar putea întâmpla la ședința din septembrie a Băncii Japoniei. Există semnale din ce în ce mai clare că Banca Japoniei ar putea decide să majoreze din nou ratele dobânzilor în perioada 17–18 septembrie. O astfel de măsură ar fi mult mai importantă pentru yen decât simpla intervenție, deoarece ar reprezenta o schimbare reală a diferenței dintre ratele dobânzilor din Japonia și cele din Statele Unite.

Sursa: xStation5

Factorii care influențează în prezent cursul USDJPY

Intervenția a adus o oarecare ușurare pentru yen, dar efectul se estompează rapid

La sfârșitul lunii iulie, cursul USDJPY s-a apropiat de niveluri greu de acceptat pentru autoritățile japoneze. Răspunsul a fost deosebit de decisiv, având în vedere că, de data aceasta, Statele Unite s-au alăturat Japoniei în luarea de măsuri. Operațiunea comună a inversat rapid o parte din evoluția anterioară și a dus la o apreciere puternică a yenului.

Inițial, efectul a fost foarte evident. Cotația USDJPY a scăzut spre 157, iar piața a început din nou să ia în calcul posibilitatea unei inversări durabile a tendinței.

Astăzi, situația pare diferită. Perechea valutară este din nou în creștere, în timp ce sprijinul pentru yen începe să pară din ce în ce mai fragil. Piața acordă atenție faptului că Tokyo nu a continuat intervenția cu alte măsuri agresive, ceea ce ar putea indica faptul că factorii de decizie doresc în primul rând să limiteze mișcările excesive ale pieței, mai degrabă decât să vizeze permanent un anumit nivel al cursului de schimb.

Tocmai de aceea, intervenția în sine nu rezolvă problema. Ea poate opri piața pentru câteva zile sau săptămâni, dar dacă condițiile de fond rămân neschimbate, presiunea asupra yenului poate reveni rapid.

Banca Japoniei trebuie să facă mai mult decât să intervină

Cea mai importantă piesă a puzzle-ului rămâne politica monetară a Băncii Japoniei.

Banca Japoniei a început procesul de normalizare a politicii monetare și a majorat deja ratele dobânzilor. Piața se așteaptă din ce în ce mai mult ca aceasta să nu fi fost ultima măsură. Rapoarte recente sugerează că banca centrală ar putea decide să majoreze din nou ratele la ședința din 17–18 septembrie.

Pentru yen, acesta ar fi un semnal mult mai important decât o nouă rundă de intervenții valutare. O majorare a ratei dobânzii ar reduce diferențialul de dobândă dintre activele americane și cele japoneze, diminuând atractivitatea strategiilor care implică finanțarea investițiilor în monede cu randament mai ridicat folosind yenul.

Deocamdată, însă, piața trebuie să vadă dacă BoJ va fi într-adevăr dispusă să acționeze. Posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie oferă un anumit sprijin pentru yen, dar numai o decizie efectivă — combinată cu orientări privind măsurile viitoare — ar putea schimba perspectivele pieței într-un mod mai durabil.

Diferențialul de dobândă rămâne o problemă pentru yen

Chiar dacă BoJ va majora ratele dobânzilor în septembrie, diferența dintre ratele dobânzilor din SUA și cele din Japonia va rămâne semnificativă.

Aici se află principala problemă pentru moneda japoneză. Piața ar putea cumpăra yenul pentru o perioadă, în anticiparea unei mișcări din partea BoJ, dar dacă banca centrală semnalează o pauză prelungită după majorare, avantajul dolarului s-ar putea restabili rapid.

Din acest motiv, o simplă majorare a ratei dobânzii s-ar putea să nu fie suficientă. Ceea ce va conta mult mai mult este dacă BoJ va reuși să convingă piața că începe un proces pe termen lung de normalizare a politicii monetare.

Dacă se va întâmpla acest lucru, perechea USDJPY ar putea intra într-un trend descendent mai susținut. Dacă, pe de altă parte, BoJ rămâne prudentă în timp ce Fed menține ratele ridicate pentru o perioadă îndelungată, presiunea asupra yenului ar putea reveni, în ciuda unei noi majorări a ratei dobânzii.

Piața testează din nou credibilitatea autorităților de la Tokyo

Cea mai recentă intervenție a fost, de asemenea, excepțională, deoarece au participat atât Japonia, cât și Statele Unite. O astfel de mișcare a întărit semnalul transmis pieței și a arătat că autoritățile erau pregătite să acționeze împotriva slăbiciunii excesive a yenului.

Problema este însă că piața începe deja să testeze cât timp va rămâne eficient acest semnal.

Dacă USDJPY se apropie din nou de nivelurile care au declanșat anterior intervenția, Tokyo se va confrunta cu o alegere dificilă. O altă intervenție ar transmite un semnal foarte puternic, dar ar deveni din ce în ce mai dificil să convingă piața că acțiunea guvernamentală poate inversa definitiv tendința fără sprijinul politicii monetare.

De aceea, ședința din septembrie a Băncii Japoniei ar putea fi mai importantă decât intervenția în sine. Piața va dori să vadă dacă banca centrală este cu adevărat pregătită să utilizeze politica ratei dobânzii ca al doilea pilon în eforturile sale de a combate deprecierea yenului.

USDJPY crește din nou, dar luna septembrie ar putea schimba situația

Creșterea actuală a cursului USDJPY arată că efectul intervenției comune Japonia-SUA se estompează treptat. Yenul a beneficiat de câteva săptămâni de respiro, dar fundamentele pieței valutare nu s-au schimbat suficient pentru a sugera că este în curs o inversare durabilă a tendinței.

Atenția se îndreaptă acum către Banca Japoniei. Dacă BoJ va majora într-adevăr ratele dobânzilor în septembrie și comunicatul său va semnala posibilitatea unor măsuri suplimentare, yenul ar putea beneficia de un sprijin mult mai puternic și mai durabil.

Dacă, însă, banca centrală japoneză va majora ratele dobânzilor, dar va lăsa pieței impresia că va fi dificil să se realizeze noi majorări, USDJPY ar putea relua tendința ascendentă.

Deocamdată, piața arată că intervenția în sine nu a fost suficientă. Japonia trebuie nu doar să vândă dolari și să cumpere yeni, ci, mai presus de toate, să reducă diferențialul dintre ratele dobânzilor. Tocmai de aceea, ședința BoJ din septembrie ar putea fi unul dintre cele mai importante evenimente pentru perechea USDJPY pe parcursul întregului al treilea trimestru.

Concluzii cheie