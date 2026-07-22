Cacaoa înregistrează o scădere de 5% pe fondul creșterii stocurilor la ICE

Contractele futures pe cacao de la ICE (COCOA) rămân sub presiune, înregistrând o scădere de aproximativ 5%, până la 5.300 de dolari pe tonă, pe fondul aprecierii dolarului american și al creșterii stocurilor de la ICE, care continuă să afecteze piața. În același timp, investitorii evaluează dacă îmbunătățirea cererii globale și riscurile legate de condițiile meteorologice din Africa de Vest vor fi suficiente pentru a compensa semnalele privind creșterea ofertei de cacao în lunile următoare. Aspecte cheie Prețurile la cacao rămân sub presiune după ce stocurile de cacao de pe ICE au urcat la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani, ajungând la 3,28 milioane de saci .

Datele privind prelucrarea de cacao au prezentat o imagine mixtă a cererii: Europa a înregistrat o scădere de 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut , în timp ce America de Nord (+7,7%) și Asia (+25%) au înregistrat o creștere mai puternică decât se aștepta.

O presiune suplimentară provine din îmbunătățirea condițiilor de ofertă, inclusiv o creștere de 30% față de aceeași perioadă a anului trecut a exporturilor de cacao din Nigeria în luna iunie și livrări mai mari din Coasta de Fildeș.

Pe termen mediu, prețurile continuă să beneficieze de sprijin din partea riscurilor meteorologice legate de El Niño , care ar putea agrava condițiile de cultivare în Africa de Vest și reduce recoltele viitoare. Cererea rămâne inegală, dar sectorul începe să revină Săptămâna trecută, piața a reacționat negativ după ce Asociația Europeană a Cacaoului a raportat că volumul de cacao prelucrat în Europa a scăzut cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, înregistrând cel mai slab rezultat din ultimii șase ani pentru al doilea trimestru. Cu toate acestea, îngrijorările privind cererea globală au fost parțial atenuate de datele mult mai solide din America de Nord și Asia. Volumul de cacao prelucrat în America de Nord a crescut cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda așteptărilor pieței privind o scădere, în timp ce volumul prelucrat în Asia a înregistrat o creștere de 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind semnificativ previziunile. Un alt semnal pozitiv a venit din partea Barry Callebaut, cel mai mare procesator de cacao din lume, care a raportat o creștere anuală a vânzărilor de 5,7% în al treilea trimestru fiscal, prima creștere de la an la an a companiei în mai bine de doi ani. Îmbunătățirea ofertei afectează prețurile, în ciuda îngrijorărilor pe termen lung legate de condițiile meteorologice În ultimele săptămâni, piața a primit mai multe semnale care indică îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare. Exporturile de cacao din Nigeria au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna iunie, în timp ce livrările de cacao în Coasta de Fildeș au crescut cu 21% de la începutul actualului sezon de comercializare, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Între timp, stocurile de cacao monitorizate de ICE au urcat la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani, exercitând o presiune suplimentară asupra prețurilor. Cu toate acestea, perspectivele privind recoltele viitoare rămân incerte. Studiile preliminare sugerează că principala recoltă de cacao din Coasta de Fildeș pentru sezonul 2026/27 ar putea ajunge la aproximativ 1,8 milioane de tone, cu aproximativ 18% mai puțin decât în sezonul precedent. În plus, Centrul de Predicții Climatice din SUA consideră că fenomenul El Niño din acest an ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimii peste 75 de ani, crescând riscul de secetă în Africa de Vest și reducând randamentele viitoare de cacao. Ca urmare, în ciuda presiunii pe termen scurt exercitate de stocurile mai mari și de un dolar mai puternic, factorii fundamentali pe termen mediu pentru cacao rămân relativ favorabili. COCOA (interval zilnic) Prețurile la cacao au scăzut cu peste 15% față de maximele locale recente, care au împins piața la 6.650 USD pe tonă, cel mai ridicat nivel din toamna anului 2025. Sursa: xStation5

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