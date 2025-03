Cacaua scade cu 4%, atingând minimele ultimelor 4 luni, din cauza surplusului ICCO și a creșterii stocurilor la ICE 📉

Contractele futures pe COCOA se prăbușesc cu 4% astăzi pe ICE, atingând minimele ultimelor 4 luni, presate de îmbunătățirea ofertei, atenuarea tensiunilor de pe piața strânsă și presarea speculatorilor mari de la poziționarea long. Piața mondială a cacao se confruntă cu o schimbare, Organizația Internațională a Cacaoului (ICCO) preconizând un excedent de 142 000 de tone pentru sezonul 2024/25 , ceea ce reprezintă prima supraofertă din ultimii patru ani. Conform previziunilor ICCO, producția globală de cacao ar trebui să crească cu aproape 8% de la an la an, ajungând la 4,84 milioane de tone metrice (MMT) .

Hershey - unul dintre cei mai mari producători de ciocolată din lume - a subliniat recent că prețurile futures la cacao continuă să fie influențate de dinamica cererii și ofertei. Creșterea stocurilor ICE Stocurile de cacao monitorizate de ICE în porturile americane au înregistrat o redresare notabilă după ce au atins un minim al ultimilor 21 de ani de aproximativ 1,26 milioane de saci pe 24 ianuarie . Până joi, stocurile au urcat la un maxim de aproape patru luni de 1,64 milioane de saci , ceea ce indică îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare.

Între timp, Nigeria, al cincilea mare producător de cacao din lume, a raportat o creștere anuală de 27% a exporturilor de cacao în ianuarie, ajungând la 46.970 MT . Această creștere semnificativă evidențiază creșterea ofertei din Africa de Vest, o regiune producătoare cheie. Semnale mixte din Coasta de Fildeș Coasta de Fildeș, cel mai mare exportator de cacao din lume, rămâne un factor esențial în tendințele globale de aprovizionare . Datele guvernamentale arată că , de la 1 octombrie la 9 martie, fermierii ivorieni au livrat 1,40 MMT de cacao , o creștere de 15% față de anul precedent . Cu toate acestea, această rată de creștere a încetinit considerabil în comparație cu creșterea de 35% înregistrată în decembrie , ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la tendințele viitoare ale exporturilor.

Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial de cacao, se pregătește pentru o recoltă mijlocie mai mică decât de obicei , deoarece condițiile meteorologice uscate, în special vânturile Harmattan, amenință randamentele. Recolta secundară, care începe în aprilie, este proiectată să ajungă la aproximativ 400.000 de tone , în scădere de la 440.000 de tone anul trecut , potrivit estimărilor Bloomberg.

În timp ce unii analiști indică precipitațiile recente din regiunile vestice ca un potențial impuls pentru ultima parte a recoltei, persistă îngrijorarea cu privire la calitatea boabelor și la nivelul general al ofertei . Procesatorii locali de cacao se tem că vremea nefavorabilă a slăbit copacii , ceea ce a dus la un număr mai mic de păstăi și la o calitate mai slabă.

Stocurile globale de cacao rămân limitate și, în ciuda recentei previziuni a ICCO privind un excedent de 142.000 de tone , unii experți anticipează în continuare un deficit de aprovizionare . Sezonul principal care începe în octombrie va fi acum în centrul atenției, deoarece precipitațiile adecvate din lunile următoare vor fi esențiale pentru stabilizarea producției. Preocupări legate de cerere În ciuda creșterii ofertei, presiunile din partea cererii apasă asupra prețurilor la cacao . Directorii principalilor producători de ciocolată Hershey și Mondelez și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul prețurilor record la cacao asupra cererii consumatorilor.

Directorii Hershey au recunoscut în februarie că prețurile ridicate forțează compania să își modifice formularea produselor , înlocuind cacaua cu ingrediente alternative pentru a atenua creșterea cheltuielilor. Această schimbare evidențiază potențialele implicații pe termen lung ale scumpirii cacao asupra industriei ciocolatei.

În timp ce piața de cacao navighează în prezent pe o perspectivă excedentară și modele de cerere în schimbare , volatilitatea prețurilor rămâne o temă cheie, deoarece comercianții și producătorii evaluează echilibrul dintre puterea ofertei și sentimentul consumatorilor. COCOA (interval zilnic) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."