Cafeaua câștigă 1% - seceta din Minas Gerais oprește declinul 📈

Datele furnizate de USDA Foreign Agricultural Service (FAS) indică faptul că producția de cafea din Brazilia a crescut cu 0,5% de la an la an, în timp ce producția din Vietnam - o regiune-cheie pentru cafeaua robusta - este de așteptat să crească cu 6,9% de la an la an. Între timp, prețurile globale la cafeaua robusta au scăzut la minimul ultimelor șapte săptămâni.