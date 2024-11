CAFEAUA câștigă 4,6% din cauza temerilor legate de aprovizionare și de tarifele impuse de SUA 📈

Contractele futures pe cafeaua Arabica câștigă 4,6%, până la 323 de dolari, pe fondul răspândirii temerilor legate de o penurie de aprovizionare la nivel mondial (vreme uscată și caldă în Brazilia) și a amenințării cu tarife vamale la importurile în SUA. Performanța prețurilor de peste 70% în acest an, a dus prețurile la cel mai ridicat nivel din 1977. Probabil, producția braziliană de Arabica va scădea în sezonul următor, reducând oferta globală care este deja restrânsă. De asemenea, rapoartele mass-media sugerează că prăjitorii din SUA exacerbează situația, ca răspuns la promisiunea lui Donald Trump de a impune tarife de import pentru o serie de bunuri începând cu ianuarie 2025. Brazilia, cel mai mare exportator de boabe arabica de calitate superioară, se confruntă cu îngrijorări legate de viitoarea sa recoltă 2025-26 din cauza volatilității condițiilor meteorologice. De asemenea, cultivatorii de cafea își rețin vânzările după ce au vândut deja volume semnificative din recolta actuală, ceea ce va duce la o aprovizionare limitată până la următoarea recoltă din mai. Vietnam, principalul producător de cafea robusta , s-a confruntat cu o dublă problemă: uscăciune în perioadele critice de creștere și ploi abundente în timpul recoltării, care au afectat calitatea și cantitatea producției.

Vânzătorii și cei care prelucrează cafeaua au crescut prețurile, diminuând în același timp reducerile pentru a gestiona marjele. Nestlé a anunțat creșteri de prețuri și ambalaje mai mici, în timp ce prețurile la robusta au crescut cu aproape 90% în acest an . Între timp, costurile de acoperire a riscurilor și potențialele falimente ale producătorilor sporesc stresul asupra participanților la piață. Pariurile speculative ascendente rămân la un nivel istoric ridicat, reflectând încrederea administratorilor de fonduri în continuarea creșterii prețurilor, în ciuda volatilității pe termen scurt.

Iminența reglementărilor UE privind defrișările și potențialele tarife comerciale ale administrației Trump contribuie la incertitudine, determinând concentrarea vânzărilor către SUA. Producătorii secundari, cum ar fi Columbia și Costa Rica, încă se recuperează în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, ceea ce limitează și mai mult oferta globală. COFEE ( interval zilnic) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Principalele aspecte ale raportului CoT privind cafeaua (cel mai recent, 19 noiembrie 2024) Numărul total de contracte deschise pentru pentru cafea (ICE) a scăzut cu 5.819 contracte, ajungând la 199.432 contracte Pozițiile long ale fondurilor gestionate au înregistrat o creștere netă de 2.910 contracte, reflectând un sentiment de creștere în rândul speculatorilor mari.

Pozițiile shoirt ale producătorilor/comercianților rămân dominante, cu 94.099 de contracte (acoperire împotriva viitoarelor scăderi de preț), în comparație cu doar 34.985 de contracte long, ceea ce indică faptul că aceștia se acoperă în principal împotriva potențialelor scăderi de preț. Declinul de 4.052 de contracte short sugerează că unii producători își reduc acoperirea, posibil din cauza stabilizării preocupărilor privind oferta.

Managed Money (comercianți speculativi) Pozițiile long au crescut cu 2.910 contracte, ajungând la un total de 64.891 contracte, ceea ce indică un interes speculativ sporit pentru creșterea prețurilor. Pozițiile short relativ scăzute (3 308 contracte) indică faptul că majoritatea speculatorilor rămân optimiști . Cei mai mari 4 comercianți controlează 22,5% din pozițiile short și 13,0% din pozițiile long, ceea ce arată o concentrare a riscului în rândul principalilor jucători. În general, în raportul CoT, putem observa că fondurile gestionate sunt mult mai optimiste în ceea ce privește cafeaua decât participanții direcți pe piață. Creșterea prețurilor la cafea îi va împovăra pe consumatori cu costuri mai mari, în timp ce cafenelele și cei care prelucrează cafeaua se confruntă cu provocarea de a găsi un echilibru între accesibilitate și conservarea marjelor.

