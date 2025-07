Rezumatul zilei: Date dezamăgitoare de pe piața muncii din SUA; OIL.WTI revine cu 2,5%

Situația de pe Wall Street se îmbunătățește, în ciuda unui început negativ. US500 atinge noi maxime istorice, câștigând 0,3%. US100 câștigă 0,6%, dar nu a atins încă cele mai înalte niveluri din istorie.

Raportul ADP a arătat o scădere a ocupării forței de muncă cu 33.000, comparativ cu așteptările pentru o creștere de 100.000.

După datele clar slabe din SUA, așteptările pentru reducerea ratei dobânzii cresc. În timpul comentariilor sale de la Sintra, în cadrul Forumului Economic al BCE, Powell a semnalat că o modificare a ratei dobânzii ar putea avea loc la orice reuniune. În prezent, piața preconizează mai mult de două reduceri ale ratei dobânzii în acest an.

Datele privind stocurile de petrol din SUA au arătat o creștere surprinzătoare de 3,84 milioane de barili pe zi, comparativ cu așteptările privind o scădere de 2,2 milioane de barili și o scădere anterioară de aproape 6 milioane de barili. Motivul creșterii stocurilor ar putea fi reducerea exporturilor la cel mai scăzut nivel din mijlocul anului 2023.

Petrolul a reacționat cu o creștere limitată, dar acum asistăm la o revenire de aproape 2,5%. Motivul creșterii poate fi optimismul cu privire la un potențial acord comercial între SUA și Vietnam.

Conform acordului, potrivit lui Donald Trump, Vietnamul va plăti SUA o taxă de 20% pentru toate mărfurile expediate în SUA și o taxă de 40% pentru toate transbordările, în principal din China. În schimb, Vietnamul va oferi SUA acces deplin la piețele sale comerciale (permițând comerțul fără taxe vamale pentru produsele americane în Vietnam).

Între timp, Hanoi urmează să confirme achiziția mult discutată a 50 de avioane Boeing în valoare de 8 miliarde de dolari și acordurile existente pentru achiziționarea de produse agricole americane în valoare de 2,9 miliarde de dolari, potrivit declarației.

Microsoft a anunțat noi concedieri planificate de 4% din totalul forței de muncă, care sunt legate de optimizarea costurilor în contextul cheltuielilor mari asociate cu extinderea infrastructurii de inteligență artificială. Microsoft a anunțat, de asemenea, intenția de a reduce dependența de cipurile Nvidia.

Potrivit WSJ, Ripple solicită o licență bancară în SUA, urmând exemplul altor companii de criptomonede care se îndreaptă către serviciile financiare tradiționale.

Sentimentul pe piața criptomonedelor în general este foarte bun astăzi. Bitcoin a crescut cu 3%, iar Ethereum cu 6,6%.

