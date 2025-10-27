Cafeaua înregistrează a treia sesiune consecutivă de scădere pe fondul îmbunătățirii condițiilor meteorologice în Brazilia și Vietnam ☕️ 📉

Aspecte esențiale Cafeaua înregistrează a treia sesiune consecutivă de scădere pe fondul îmbunătățirii condițiilor meteorologice în Brazilia și Vietnam.

Negocierile comerciale în curs între SUA și Brazilia dau speranțe pentru o posibilă reducere a tarifelor la cafeaua braziliană.

Contractele futures pentru cafeaua Arabica scad pentru a treia sesiune consecutivă (CAFEA: -2,1%), atingând cel mai scăzut nivel din ultimele 10 zile. Corecția prețurilor la cafea este determinată în principal de ultimele prognoze privind precipitațiile în Brazilia, care au atenuat îngrijorările legate de o secetă prelungită și de posibile constrângeri în aprovizionare. Vești pozitive au venit și din Vietnam, al doilea producător mondial de cafea, unde se preconizează că furtuna tropicală Fengshen se va atenua. Încrederea sporită în recolta din acest sezon a dus, prin urmare, la marcarea de profituri, încurajată și mai mult de prețurile record ale cafelei din 2025 — contractul a fost tranzacționat la un preț mai mare doar o singură dată în acest an, în februarie, atingând 437. O ușurare suplimentară a venit din rapoartele privind negocierile comerciale în curs între SUA și Brazilia. Președintele Lula a rezumat ieri întâlnirea sa cu Trump, spunând că „în curând nu ar mai trebui să existe probleme în comerțul cu SUA”. Negociatorii brazilieni urmăresc în primul rând includerea cafea pe lista produselor scutite de taxe vamale, în schimbul unor concesii privind anumite produse americane. Din punct de vedere tehnic, prețurile cafelei au scăzut sub media mobilă exponențială pe 10 zile (EMA10, galben), găsind suport în apropierea mediei mobile exponențiale pe 30 de perioade (EMA30, violet deschis), care se aliniază cu retragerea Fibonacci de 50% a ultimului val ascendent. Corecția a dus RSI de la un nivel de supra-cumpărare la un nivel neutru în jurul valorii de 50, dar îmbunătățirea continuă a vremii din Brazilia ar putea adânci presiunea de vânzare, împingând potențial prețurile sub EMA30 către zona de suport Fibo de 78,6%. Sursa: xStation5

