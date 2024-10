Cafeaua la maximul ultimilor 13 ani. Rămâne o necesitate sau deja devine un lux?

Cafeaua este o necesitate pentru majoritatea oamenilor din întreaga lume. În Italia, prețul acestei băuturi este chiar reglementat, parțial din cauza afluxului de turiști care nu sunt familiarizați cu costul adecvat al unui espresso mediu. Cu toate acestea, dacă ne uităm la graficele prețurilor cafelei, am putea avea impresia că această marfă ar putea deveni în curând un produs de lux. Va urma cafeaua o traiectorie asemănătoarea cu cacaoa, care a atins prețuri record absolute în urmă cu doar câteva luni? Vom simți acest lucru în portofelele noastre, în ciuda faptului că prețul produsului final nu depinde exclusiv de costul materiei prime? Există un deficit global de cafea? Brazilia rămâne, fără îndoială, cel mai mare producător de cafea din lume, renumită pentru producția sa de cafea Arabica în regiunea Minas Gerais și Robusta în Espirito Santo. Brazilia ocupă primul loc în ceea ce privește producția globală de cafea și, în special, de cafea Arabica, și al doilea loc în ceea ce privește producția de cafea Robusta. Vietnamul ocupă primul loc în ceea ce privește producția de Robusta, utilizată în principal pentru cafeaua instant. Provocările semnificative din producția de Robusta din ultimii ani au dus prețul acesteia la maxime istorice. Se va produce o situație similară în cazul Arabica? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Se preconizează că Brazilia își va egala recordul anterior de producție în sezonul 2024/2025. Cu toate acestea, îngrijorările cu privire la eventualele revizuiri ale acestor previziuni fac ca prețurile să atingă cele mai ridicate niveluri din 2011. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Se preconizează că producția de Arabica va atinge aproape 100 de milioane de saci de 60 kg, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă în comparație cu cele trei sezoane anterioare. În același timp, se preconizează că producția de Robusta va reveni la 76.000 de saci. Aceasta ar duce la o producție totală de aproximativ 176 de milioane de saci, egalând recordul stabilit în sezonul 2020/2021. Consumul ar urma să atingă un nivel record de aproape 171 de milioane de saci, ușor sub nivelul producției. Cu toate acestea, este esențial să se observe că stocurile de cafea au fost reduse la cel mai scăzut nivel din 2001, stocurile de la bursa ICE ajungând la cel mai scăzut nivel din 1999 la sfârșitul anilor 2023/2024. Faptul că stocurile de cafea nu pot fi păstrate la nesfârșit din cauza degradării gustului este un aspect esențial. În plus, fenomenele meteorologice nefavorabile recente au compromis calitatea boabelor. Piața înregistrează în prezent o cerere puternică de cafea de calitate superioară, provenită în principal din America de Sud și din anumite țări africane. Multe plantații din aceste regiuni au fost abandonate în urma unei scăderi semnificative a prețului sub 100 de cenți pe kilogram în urmă cu câțiva ani (consumul scăzut din timpul pandemiei). Prețul actual de peste 260 de cenți pe livră evidențiază redresarea pieței și impactul dinamicii dintre cerere și ofertă asupra prețurilor cafelei. În acest sezon se așteaptă o ofertă excedentară, deși condițiile meteorologice nefavorabile ar putea afecta semnificativ recoltele din Brazilia și Vietnam. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB. Stocurile pe ICE au revenit într-o oarecare măsură, dar rămân scăzute din punct de vedere istoric, sub nivelurile din 2011, când prețurile au atins maxime istorice de peste 300 de cenți pe pound... Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB. De ce cresc prețurile la cafea? Condițiile meteorologice joacă un rol crucial în creșterea prețului cafelei. În timp ce cererea de cafea crește moderat de la an la an, condițiile meteorologice nefavorabile pot reduce producția anuală cu 10-20%. O situație similară a dus la o creștere cu câteva sute de procente a prețurilor la cacao în ultimele luni. În prezent, prețul unei tone de cafea depășește 5.000 de dolari, în timp ce cacaua a ajuns la aproape 12.000 de dolari în perioada sa de vârf. Creșterea actuală a prețurilor este legată în primul rând de îngrijorările legate de producția viitoare. La Niña, unul dintre cele mai puternice fenomene meteorologice din lume, provoacă secete în Brazilia. Țara se confruntă în prezent cu cele mai grave secete din ultimii ani, ceea ce ar putea limita producția de Arabica în sezonul 2024/2025 și mai departe ar putea duce la un deficit în loc de surplusul așteptat. În plus, taifunul Yagi din Vietnam a distrus mulți arbori, iar ploile așteptate în lunile următoare din cauza La Niña ar putea duce la apariția a numeroase boli care afectează pomii de cafea. În plus, reglementările sunt, de asemenea, cruciale pentru viitorul preț al cafelei. Producătorii își măresc achizițiile înainte de noile reglementări. Noile reglementări ale Uniunii Europene, care urmează să intre în vigoare la sfârșitul anului, vor interzice utilizarea bunurilor produse recent în zone în care au avut loc defrișări. Acest lucru determină investitorii și producătorii să cumpere cafea acum, deoarece, după intrarea în vigoare a regulamentelor, vor trebui să demonstreze că marfa (cafeaua) pe care o cumpără nu provine din zone în care pădurile au fost defrișate. De asemenea, trebuie remarcat faptul că majorarea prețurilor pe piețele europene este legată și de blocarea parțială a Canalului Suez. Achiziționarea de cafea din Asia sau din anumite țări africane implică un traseu mult mai lung până în Europa. Cum afectează creșterea prețului boabelor de cafea prețul ceștii în cafenele? Până de curând, se estima că ponderea costului cafelei într-o ceașcă de cafea era de doar 1-2%. Cu prețurile actuale ale cafelei, cota de cost a materiei prime în sine începe să crească. Având în vedere că prețul standard al espresso-ului în Italia este de 1 euro, costul cafelei utilizate la prețurile de schimb este de aproximativ 5 eurocenți. Cu toate acestea, prețul cu amănuntul al cafelei este de cel puțin 2-3 ori mai mare, luând în considerare produsele celor mai populari producători de cafea din Italia. Astfel, costul cafelei utilizate pentru espresso ajunge la 10-15 eurocenți, reprezentând 10-15% din costul final al produsului. Va urma cafeaua un scenariu asemănător cu cel al pieței de cacao? Prețurile Arabica au crescut deja cu aproximativ 40% în acest an, în timp ce prețurile Robusta au crescut cu peste 90%. Prețurile la cacao au crescut cu peste 175% în aprilie la un moment dat, deși această creștere a fost redusă la 80%, având în vedere derularea contractelor futures. În prezent, este dificil de stabilit dacă ne confruntăm cu un scenariu similar cu cel de pe pieța de cacao. În ultimii ani, piața a fost mai degrabă excedentară decât deficitară, ceea ce indică faptul că există încă multă cafea la nivel mondial. Pe de altă parte, creșterea cererii este practic neîntreruptă, iar doi sau trei ani de producție dificili ar putea duce la o situație în care stocurile devin ireparabile. Acestea rămân deja la niveluri extrem de scăzute. Evoluția prețurilor la cacao, Robusta și Arabica de la începutul anului 2024. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB În timp ce o realizare parțială a scenariului de pe piața de cacao nu poate fi exclusă, fondurile speculative mențin un număr foarte mare de poziții long pe contractele futures pentru cafea. Numărul de poziții nete a atins recent un nivel record. Fondurile continuă să reducă pozițiile short, deși și numărul pozițiilor long scade ușor. O situație foarte asemănătoare a avut loc pe piața de cacao, privind din perspectiva anilor 2023 și 2024. Teoretic, un număr atât de mare de poziții nete sugerează o posibilă epuizare a prețurilor, însă realizarea celui mai pesimist scenariu meteorologic sub forma unei reduceri semnificative a poziției prognozate poate determina fondurile să își mențină pozițiile timp de mai multe luni. Acest lucru, la rândul său, ar putea duce la creșterea prețurilor până la niveluri de 300 de cenți pe livră pentru cafeaua Arabica, care reprezintă maximul istoric atins în 2011. Fondurile dețin un număr mare de poziții nete long pe contractele futures pe cafea. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB Research

