Calendar economic: Indicele prețurilor de producție (PPI) din SUA, cererile de șomaj și discursurile reprezentanților Fed vor oferi mai multe informații după publicarea unui IPC fără surprize (13.08.2026)

Datele de ieri privind Indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA nu au stârnit atât de mult entuziasm în rândul investitorilor pe cât s-ar fi putut aștepta, mai ales în urma raportului NFP de vineri, care nu s-a aliniat la tonul hawkish adoptat de Fed. În absența surprizelor pe frontul IPC, viitoarele rapoarte macroeconomice ar putea atrage mai mult atenția investitorilor, aceștia căutând perspective mai clare asupra politicii monetare a SUA. Inflația rămâne în centrul atenției, deși astăzi producătorii (PPI) ocupă prim-planul, moment în care am putea identifica potențiale semnale privind transmiterea prețurilor mai ridicate la energie către anumite sectoare. În SUA, vor fi publicate și datele privind cererile inițiale de șomaj, precum și raportul privind stocurile de gaze naturale. Publicări cheie din sesiunea asiatică și din dimineața zilei Japonia: Inflația indicelui prețurilor de producție (PPI) din iulie a înregistrat o încetinire semnificativă. Pe bază anuală, indicele a scăzut la 7,2% (față de 7,4% cât se aștepta și 7,3% anterior), în timp ce pe bază lunară a crescut cu doar 0,1% MoM (față de un consens de 0,6%).

Regatul Unit: Datele publicate în această dimineață au transmis semnale mixte privind economia britanică. PIB-ul lunar din iunie a crescut în mod neașteptat cu 0,3% MoM (prognoză: -0,1%), în timp ce PIB-ul din al doilea trimestru a menținut un ritm de 0,4% QoQ (1,2% YoY). Pe de altă parte, sectorul industrial a dezamăgit — producția industrială a scăzut cu -0,2% față de luna precedentă (-0,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), iar sectorul prelucrător s-a contractat cu -0,5% față de luna precedentă. Deficitul comercial s-a adâncit la -23,01 miliarde de lire sterline. Calendar macroeconomic (toate orele sunt exprimate în ora României): 09:00 Marea Britanie – PIB (MoM) (iunie). Valoare reală: 0,3% | Consens: -0,1% | Valoare anterioară: 0,0%

09:00 Marea Britanie – PIB sezonierizat (QoQ) (al doilea trimestru). Valoare reală: 0,4% | Consens: 0,4% | Valoare anterioară: 0,6%

09:00 Marea Britanie - PIB ajustat sezonier (YoY) (Q2). Valoare reală: 1,2% | Consens: 1,1% | Valoare anterioară: 0,9%

09:00 Marea Britanie - Producția industrială (MoM) (iunie). Valoare reală: -0,2% | Consens: 0,1% | Valoare anterioară: -0,7%

09:00 Marea Britanie - Producția din sectorul manufacturier (MoM) (iunie). Valoare reală: -0,5% | Consens: -0,3% | Anterior: -0,2%

09:00 Marea Britanie - Balanța comercială (iunie). Valoare reală: -23,01 miliarde de lire sterline | Consens: -20,4 miliarde de lire sterline | Anterior: -21,08 miliarde de lire sterline

12:00 Zona Euro - Producția industrială ajustată sezonier (MoM) (iunie). Consens: 0,0% | Valoare anterioară: -0,2%

15:15 SUA - Discurs al membrului FOMC Beth Hammack

15:30 SUA - Inflația PPI (YoY) (iulie). Consens: 4,9% | Valoare anterioară: 5,5%

15:30 SUA - Inflația PPI (MoM) (iulie). Consens: 0,2% | Valoare anterioară: -0,3%

15:30 SUA - Inflația PPI de bază (YoY) (iulie). Consens: 4,2% | Valoare anterioară: 4,7%

15:30 SUA - Inflația PPI de bază (MoM) (iulie). Consens: 0,3% | Valoare anterioară: 0,2%

15:30 SUA - Cereri inițiale de șomaj. Consens: 202.000 | Valoare anterioară: 199.000

15:40 SUA - Discurs al membrului FOMC Thomas Barkin

17:30 SUA - Variația stocurilor de gaze naturale (EIA). Consens: 31 Bcf | Anterior: 33 Bcf Cele mai importante raportări financiare JD.com (înainte de deschiderea pieței) – raport important pentru evaluarea stării consumatorului chinez.

Applied Materials (după închiderea pieței) – furnizor cheie de echipamente pentru semiconductori; raportul va dezvălui cererea pentru extinderea în continuare a infrastructurii tehnologice.

Nu Holdings (înainte de deschiderea pieței)

Globant (după închiderea pieței) 2 piețe de urmărit astăzi GBPUSD (FX) – Lira sterlină reacționează astăzi la doi stimuli puternici. În urma datelor privind PIB-ul lunar al Regatului Unit pentru luna iunie, care au depășit așteptările (0,3% MoM), după-amiaza va aduce o provocare pentru dolarul american. La ora 15:30, vor fi publicate inflația producătorilor din SUA (PPI) pentru luna iulie și raportul săptămânal privind piața muncii (cereri de șomaj), care vor stabili traiectoria perechii valutare până la sfârșitul zilei. Nasdaq 100 / US100 fut. (Indici bursieri) – După momentul de respiro și optimismul de ieri de pe piață, alimentate de rezultatele financiare din sectorul infrastructurii de IA, atenția se îndreaptă către datele privind inflația PPI din SUA (15:30). O scădere preconizată a ratei anuale la 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut (de la 5,5%), alături de discursurile oficialilor Fed (Hammack, Barkin), le va oferi investitorilor un pretext pentru a anticipa traiectoria viitoare a ratei dobânzii Fed.

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