Calculatoarele cuantice: între revoluție tehnologică și febra speculativă

Domeniul calculatoarelor cuantice a stimulat nu doar imaginația investitorilor, ci și randamentele portofoliilor celor care și-au angajat capitalul în direcția acestuia. Defiance Quantum ETF, un fond specializat în acest sector s-a apreciat cu 34,9% anul acesta și cu 68,2% în ultimele 12 luni. Performanța sa a fost depășită de unele acțiuni individuale: IonQ are un plus de 136,5% în ultimul an, iar D-Wave Quantum vine cu un alt ordin de mărime, înregistrând un plus de 1782,5% în aceeași perioadă. Rigetti Computing, însă, are un salt de 2007,4%, și aceasta după corecții de peste 44% de la vârful din octombrie.

Entuziasmul a fost stimulat de progresul tehnologiei, despre care se crede că ar putea aduce în cele din urmă descoperiri majore ale unor noi medicamente, transforma domeniul siguranței cibernetice, al analizei financiare sau al industriei. În condițiile cursei pentru supremație tehnologică, în actualul climat geopolitic tensionat, tehnologia cuantică este învăluită de un aer misterios care îi amplifică potențialul sperat cu puterea imaginației. Performanța pe bursă a unor titluri din domeniu semnalează un optimism comparabil, sau chiar, ocazional, peste cel al inteligenței artificiale.

În același timp, multiplii de evaluare sunt, pentru companiile specializate, la niveluri rar întâlnite în istoria piețelor. Pentru Rigetti, care a înregistrat venituri de 1,9 milioane de dolari în ultimul trimestru, capitalizarea bursieră de 10,3 miliarde de dolari e ancorată de așteptările unor creșteri explozive în anii următori. Totuși, raportul între prețul de piață și valoarea veniturilor estimate în următorul an depășește 628. În cazul Nvidia, acesta este de 18,7.

Un contract de cercetare cu Air Force Research Laboratory totalizează 5,8 milioane de dolari în următorii trei ani. Întregul câmp al acțiunilor quantum computing a fost propulsat de speranțele unei implicări mai largi a administrației SUA, în special de unele rapoarte din presă despre discuții pentru preluarea unor pachete de acțiuni și fonduri pentru cercetare. Atunci când SUA a anunțat preluarea unor participații în cadrul unor producători de minerale sau metale rare, titlurile au cunoscut aprecieri puternice, chiar dacă volatilitatea ulterioară a permis și corecții adânci.

Tehnologiile explorate în prezent pentru obținerea unui calculator cuantic utilizabil sunt diverse: IonQ utilizează atomi ionizați, ”ioni captivi” care oferă coerență în timp și deci erori scăzute, dar sunt foarte greu de scalat. Rigetti si IBM utilizează circuite superconductoare, o tehnologie cu un grad mai ridicat de maturitate, cu mai multe sisteme deja operaționale, dar care pune probleme în privința ratelor de eroare și a coerenței în timp. Și aici, creșterea numărului de unități de bază, qubiți, este o provocare. D-Wave Quantum utilizează o variantă de optimizare cuantică (quantum annealing) care se concentrează pe o nișă vizând anumite procese de optimizare, cu aplicabilitate directă în domenii precum logistica, deși nu la fel de generalizabilă ca alte tehnologii.

Pe lângă companiile mici, specializate, cercetările continuă și la nivelul giganților. Google a anunțat în octombrie un algoritm pe cipul său cuantic ce poate fi rulat pe platforme similare, depășind supercalculatoarele clasice. Piața a reacționat, adăugând aproximativ 1% sau 30 de miliarde de dolari în doar câteva minute de la anunțul din 22 octombrie. Doar două zile mai târziu, IBM și AMD au avansat cu 8% după anunțul că cipurile AMD de tip FPGA pot fi utilizate pentru a rula un algoritm de corectare a erorilor cuantice. IBM a vorbit despre reușită drept o etapă importantă, care evită utilizarea de unități GPU costisitoare în operațiunile de eliminare a erorilor. IBM a anunțat că are în plan lansarea unui calculator cuantic de mari dimensiuni, cu toleranță la erori, până în 2029. IBM a avansat cu 42,6% de la începutul anului, iar AMD cu 96,9%, cele două companii având un parteneriat pentru dezvoltare și integrare de tehnologii cuantice.

Cursa pentru dezvoltarea tehnologiei cuantice continuă, și dacă sprijinul guvernamental SUA se materializează, investitorii din sector ar putea fi recompensați. În special în cazul companiilor mici, riscul unui entuziasm excesiv cu caracteristici de bulă speculativă nu este, totuși, de ignorat. Deși tehnologia cuantică promite un progres major, orizontul de timp pentru aplicabilitate practică se întinde pe mai mulți ani, un aspect ce pare a nu fi fost integrat de unii dintre participanții mai entuziaști din piață. În același timp, companii precum IBM și Google beneficiază de resurse ample care le pot aduce beneficii nu doar în cercetare ci și în scalarea și aducerea pe piață a unor calculatoare cuantice care să treacă granița spre rezolvarea unor probleme reale. Investitorii atenți la separarea dintre entuziasmul proiectiv și ritmul real de dezvoltare ar putea înțelege că orizontul așteptărilor tehnologiei cuantice este aliniat cu un interval de 3 - 5 ani pentru rezultate notabile, cu o volatilitate mai redusă în cazul numelor mari din domeniu.