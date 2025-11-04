🚀 AMD confirmă teza privind AI cu rezultate solide și previziuni optimiste

a unui flux de venituri pe termen lung.

Aspecte esențiale Venituri record și accelerare: AMD a atins un record de 9,25 miliarde de dolari în trimestrul al treilea și a prevăzut o creștere de 25% față de anul precedent în trimestrul al patrulea , confirmând că această companie a depășit plafonul de creștere.

Diversificarea protejează împotriva riscurilor: Performanța solidă a segmentului de clienți și jocuri (+73% față de anul precedent) a compensat creșterea mai lentă a segmentului de centre de date, eliminând în mod eficient riscurile din portofoliu.

Conversie și angajament: Cheltuielile masive pentru cercetare și dezvoltare și comenzile ferme de la OpenAI și Oracle mută accentul de la riscul strategic la execuția operațională a unui flux de venituri pe termen lung.

AMD afirmă clar: viitorul AI aparține celor care pot și vor livra, nu doar promite. La fel ca Nvidia, AMD furnizează produsul tangibil – hardware-ul esențial care stă la baza revoluției AI în ritmul actual. Cu venituri record de 9,25 miliarde de dolari și o creștere confirmată în toate segmentele, de la centrele de date la jocuri, compania demonstrează că, concurența cu NVIDIA este o realitate a pieței. În timp ce SMCI dezamăgește cu amânarea cererii, veniturile AMD sunt pe cale să accelereze, alimentate de creșterea comenzilor de la OpenAI, Oracle și guvernul SUA. Wall Street trasează o linie clară: nu toate cipurile AI sunt create la fel. Deși compania a prezentat rezultate solide, retragerea modestă din tranzacțiile după închiderea bursei poate fi atribuită slăbiciunii generale a pieței, însă pierderile AMD au fost semnificativ mai puțin severe decât cele înregistrate de SMCI sau Arista Networks, actori cheie în ecosistemul AI. Indicatori financiari cheie: rezultate peste așteptări în Q3 2025 Venituri: 9,25 miliarde de dolari (record istoric) față de 8,74 miliarde de dolari așteptați — +5,8% peste consens.

EPS ajustat: 1,20 dolari față de 1,17 dolari așteptați — +2,6% peste așteptări.

Venituri operaționale ajustate: 2,24 miliarde de dolari față de 2,15 miliarde de dolari prevăzuți — o depășire de 4,2% .

Marjă brută ajustată: 54% față de 54,5% estimat(o diferență minimă).

Cheltuieli de cercetare și dezvoltare: 2,14 miliarde de dolari față de 1,96 miliarde de dolari estimat — o creștere de +9,2% a investițiilor .

Creșterea veniturilor în Q3 față de aceeași perioadă a anului trecut: +36% (față de 6,82 miliarde de dolari în Q3 2024). Previziuni: depășirea plafonului Previziuni privind veniturile pentru Q4 2025: 9,3-9,9 miliarde de dolari (medie de 9,6 miliarde de dolari) față de 9,21 miliarde de dolari prognoză. Aceasta implică o creștere de +4% secvențială și o creștere de +25% față de anul precedent .

Comentarii mai ample privind veniturile: diversificare și conversie Performanță record și schimbare structurală: Veniturile record de 9,25 miliarde de dolari oferă investitorilor încrederea că majorarea cererii în segmentele centrelor de date și AI este un simptom al unei schimbări structurale a industriei .

Vânturi potrivnice din punct de vedere geopolitic: AMD a exclus veniturile din vânzările de cipuri MI308 pentru China din cauza constrângerilor geopolitice. Acest lucru sugerează că potențialul real de producție al companiei este mai mare, iar o relaxare a tensiunilor dintre SUA și China ar putea duce la o reevaluare semnificativă a acțiunilor .

Performanța și diversificarea segmentelor: Centre de date: 4,3 miliarde de dolari, +22% față de anul precedent (solid, dar mai mic decât se anticipase, oferind un argument pentru încetinirea creșterii AI). Clienți și jocuri: 4 miliarde de dolari , în creștere cu +73% față de anul precedent . Ryzen a atins un record (2,8 miliarde de dolari, +46% față de anul precedent), iar jocurile au accelerat la +181% față de anul precedent (datorită plăcilor grafice și soluțiilor semi-personalizate pentru console). Această împărțire a veniturilor confirmă faptul că AMD nu mai depinde exclusiv de centrele de date — portofoliul este clar diversificat , oferind un sprijin crucial împotriva unei potențiale încetiniri a segmentului centrelor de date.

Depășirea plafonului de creștere: Previziunile pentru trimestrul IV indică o creștere de 25% față de anul precedent , ceea ce reprezintă o dovadă definitivă că AMD a depășit plafonul de creștere și accelerează, o narațiune favorabilă expansiunii P/E.

Cercetare și dezvoltare și marje premium: Investițiile în cercetare și dezvoltare semnalează intenția strategică de a produce cipuri de nouă generație (GPU MI450). OpenAI și Oracle au plasat comenzi ferme pentru MI450, care vor fi raportate în următoarele 4-6 trimestre. Marja brută stabilă de 54% confirmă lipsa presiunii asupra prețurilor, ceea ce înseamnă că cipurile AMD sunt alese pentru performanță și funcționalitate , caracteristici ale unui produs premium .

Transformarea profilului de risc: AMD trece de la riscul strategic de a câștiga cote de piață la riscul operațional de executare a comenzilor , susținut de parteneriate strategice masive.

Percepția pieței: Pierderea minimă în tranzacționarea după închiderea bursei (scădere finală de 0,6%) contrastează puternic cu scăderile înregistrate de SMCI și Arista. Wall Street face o distincție clară între o companie cu conversie confirmată a vânzărilor (AMD) și un furnizor care se confruntă cu întârzieri în livrări. Povestea AMD este acum una de conversie a marjei și de penetrare a pieței la nivel de aplicații în fața NVIDIA .

