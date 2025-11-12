Infineon după publicarea rezultatelor financiare: creștere masivă pe baza unor promisiuni masive

Infineon Technologies (IFX.DE) este unul dintre liderii locali pe piața semiconductorilor. Compania germană este una dintre puținele entități de această dimensiune din Europa. Portofoliul de produse al companiei este foarte diversificat, ceea ce constituie un avantaj într-o piață din ce în ce mai incertă. Conform raportului publicat de companie, aceasta nu a reușit să îndeplinească așteptările investitorilor în ceea ce privește veniturile și EPS, însă compania a înregistrat totuși o creștere de peste 6%. Ce a justificat compania în ochii investitorilor să recompenseze rezultatele sub așteptări cu o creștere atât de semnificativă? Veniturile și EPS publicate de companie au fost de 3,7 miliarde de euro și, respectiv, 0,22, comparativ cu așteptările de 3,72 și 0,33. Jumătate din veniturile companiei au provenit din industria auto.

Raportul publicat de companie a fost raportul care a încheiat exercițiul financiar. Veniturile anuale au fost, de asemenea, sub așteptări, la 14,8 miliarde de euro, ridicându-se la 14,6 miliarde. Marja brută a rămas neschimbată, la 40%.

Prima veste bună pentru investitori este marja netă, care, în ciuda lipsei de modificări în termeni bruți, a crescut până la 18% față de așteptările pieței de 15%, indicând capacitatea extraordinară a companiei de a controla costurile pe tot parcursul anului.

Cu toate acestea, investitorii și conducerea companiei nu se uită la rezultatele din trecut, ci la promisiunile pentru viitor.

Compania și-a ridicat semnificativ obiectivele pentru următorul exercițiu financiar. Numai în primul trimestru, aceasta anunță o creștere a veniturilor de peste 3,6 miliarde, menținând o marjă brută de cel puțin 40% și o marjă netă de „peste 15%”.

Compania a publicat ipotezele modelului său operațional țintă, care presupune o creștere a veniturilor de 10% de la an la an, cu o marjă netă de până la 25%.

La atingerea acestor obiective vor contribui nu numai cota de piață în creștere a companiei, ci și o serie de investiții mari și îndrăznețe. Acestea vor include fabrici în Dresda și Villach. Narațiunea privind neutralitatea climatică este, de asemenea, importantă. Ceea ce este adesea indicat ca fiind cea mai mare amenințare la adresa creșterii în contextul european, compania consideră că este o oportunitate strategică și ceva pentru care este bine pregătită. În prezent, piața crede în viziunea foarte îndrăzneață a companiei privind dezvoltarea, dar dezamăgirea față de rezultatele următorului trimestru, în special în contextul marjei nete, ar putea duce la o corecție serioasă a evaluării companiei. IFX.DE (Interval D1) Sursa: xStation 5

