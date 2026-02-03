Calendar economic: Datele din SUA distorsionate de închiderea guvernului

Aspecte esențiale Inflația în Franța sub așteptări: Inflația CPI ân ritm anual a scăzut la 0,3% față de 0,6% cât se aștepta, semnalând o răcire bruscă a presiunilor asupra prețurilor în a doua cea mai mare economie din Zona Euro.

Programul macroeconomic global pentru sesiunile din Europa și America de Nord este relativ ușor, după publicarea unor date importante mai devreme. Piețele au asimilat deja decizia Băncii Centrale a Australiei de a majora ratele dobânzilor, o mișcare care a contrazis previziunile mai multor bănci de investiții, care se așteptau ca RBA să mențină ratele dobânzilor la același nivel pentru o perioadă mai lungă. Între timp, datele privind inflația din Franța continuă să surprindă în sens negativ. Inflația CPI anualizată din Franșa a încetinit la doar 0,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, ratând consensul de 0,6% și înregistrând o scădere semnificativă față de 0,8% în perioada anterioară. Pe bază lunară, prețurile au scăzut cu 0,3%. În această săptămână, atenția participanților la piață rămâne concentrată în principal asupra paraliziei operaționale de la Washington. Închiderea guvernului SUA a dus la închiderea unor agenții federale cheie, inclusiv Biroul de Statistică a Muncii (BLS). În consecință, raportul foarte așteptat privind salariile din sectorul non-agricol (NFP), programat inițial pentru această vineri, a fost amânat oficial. În absența datelor de top privind ocuparea forței de muncă în SUA, agenda de astăzi se concentrează pe retorica băncii centrale, datele privind stocurile private și actualizarea pieței muncii din Noua Zeelandă. Investitorii rămân, de asemenea, concentrați pe ciclul de câștiguri corporative, AMD urmând să raporteze după închiderea bursei din New York. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei 15:00 ora României – Discursul lui Thomas Barkin, Fed

16:40 ora României – Discursul doamnei Michelle Bowman, Fed

23:40 ora României – Raportul săptămânal API privind stocurile de țiței

23:45 ora României – Date privind piața muncii din Noua Zeelandă (Q4): Variația ocupării forței de muncă: Prognoză 0,5% QoQ; Anterior 0,5% QoQ Indicele costului forței de muncă: Prognoză 0,3% QoQ; Anterior 0,0% QoQ Rata șomajului: Prognoză 5,3%; Anterior 5,3%

00:00 ora României – Datele PMI pentru sectorul serviciilor în Australia: Prognoză 56; Anterior 51,1 Rapoarte corporative AMD (AMD.US) – După închiderea sesiunii

Merck (MRK.US) – Înainte de deschiderea sesiunii

PepsiCo (PEP.US) – Înainte de deschiderea sesiunii

Pfizer (PFE.US) – Înainte de deschiderea sesiunii AMD este de așteptat să înregistreze venituri de 9,67 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 27% față de anul precedent. Dacă compania va atinge aceste obiective, va continua dinamica din trimestrul al treilea, când veniturile au depășit consensul cu 5%. Consensul EPS se situează la 1,32 dolari. Istoric, AMD are un istoric de performanțe moderate, depășind estimările de venituri cu o medie de puțin peste 2% în ultimele opt trimestre.

