Calendar economic: Începe sezonul raportărilor financiare!

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum

Aspecte esențiale Fed/Lipsa datelor: În ciuda închiderii guvernului SUA (care a lăsat calendarul macroeconomic gol), atenția se îndreaptă către comentariile membrilor Fed, președintele Jerome Powell urmând să ia cuvântul în această seară.

Sezonul raportărilor financiare: Ciclul de raportări pentru trimestrul al treilea începe în forță, cu rezultatele unor giganți financiari precum JP Morgan , Goldman Sachs și Citigroup care vor publica înainte de deschiderea pieței.

Date din Marea Britanie/Germania: Dimineața europeană oferă informații regionale cheie, în special cererile de șomaj și datele salariale din Marea Britanie, alături de indicele ZEW privind sentimentul economic din Germania.

Începem a doua sesiune a săptămânii în contextul închiderii continue a guvernului SUA, care a suspendat publicarea mai multor date macroeconomice cheie din SUA. Cu toate acestea, se anticipează că sesiunea americană va fi punctată de declarații din partea mai multor oficiali ai Rezervei Federale, inclusiv a președintelui Jerome Powell. În plus, sezonul raportărilor financiare începe oficial pe Wall Street. În același timp, incertitudinea politică rămâne ridicată, întrucât viitorul disputei comerciale dintre SUA și China este în balanță. În timp ce investitorii de pe Wall Street dau dovadă de un calm relativ în timp ce metalele prețioase continuă să înregistreze noi recorduri. Calendarul macroeconomic detaliat al zilei (incluzând previziunile S&P): 09:00 ora României , Marea Britanie - Date privind piața muncii pentru luna septembrie Variația numărului de solicitanți: prognoză 10,3k; anterior: 17,4 mii

09:00 ora României , Marea Britanie – Date privind piața muncii pentru luna august Rata șomajului: prognoză 4,7%; anterior 4,7% Câștiguri medii, inclusiv bonusuri (YoY): prognoză 4,7%; anterior 4,7%

09:00 ora României , Germania – Inflația finală CPI pentru septembrie YoY: prognoză 2,4%; anterior 2,2%

12:00 ora României , Germania – Indicele ZEW al încrederii economice pentru octombrie prognoză -75; anterior -76,4

15:30 ora României , Canada – Permise de construcție pentru luna august MoM: prognoză -0,7%; anterior -0,1%

19:20 ora României , SUA – Discursul președintelui Fed, Jerome Powell

20:00 ora României , SUA – Discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey

22:25 ora României , SUA – Discursul guvernatorului Fed, Christopher Waller Companii importante din SUA care raportează astăzi JP Morgan - înainte de deschiderea sesiunii

Goldman Sachs - înainte de deschiderea sesiunii

Wells Fargo - înainte de deschiderea sesiunii

Citigroup - înainte de deschiderea sesiunii

BlackRock - înainte de deschiderea sesiunii

J&J - înainte de deschiderea sesiunii

Dominos Pizza - înainte de deschiderea sesiunii

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."