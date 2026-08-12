Prețul grâului crește cu 4% 🔼 USDA estimează cea mai scăzută recoltă din SUA din 1970

Grâul de la CBOT (WHEAT) înregistrează astăzi o creștere de aproape 4%. Până de curând, principalele obstacole erau cererea slabă la export și concurența din partea altor producători majori, dar atenția pieței se îndreaptă din ce în ce mai mult către ofertă. USDA prognozează acum că producția de grâu din SUA în 2026 va fi de doar 1,53 miliarde de busheli, în scădere cu 23% față de anul trecut și la cel mai scăzut nivel din 1970. Se estimează că producția de grâu de iarnă se va situa la aproximativ 990 de milioane de busheli, ceea ce reprezintă o scădere de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta reprezintă o schimbare importantă pentru piață, întrucât o rezervă internă mai redusă face ca contractele futures să fie din ce în ce mai sensibile la probleme meteorologice suplimentare sau la perturbări în alte regiuni exportatoare majore.

Producția totală de grâu din SUA este estimată la 1,53 miliarde de busheli, în scădere cu 23% față de 2025.

Recolta de grâu de iarnă este estimată la aproximativ 990 de milioane de busheli, cu 29% mai mică decât în urmă cu un an.

Problemele meteorologice și perturbările la export din regiunea Mării Negre sporesc vulnerabilitatea echilibrului global al pieței grâului.

Cererea de export rămâne cea mai mare constrângere pentru piața americană – fără o redresare semnificativă a achizițiilor din străinătate, scăderea producției, în sine, ar putea să nu fie suficientă pentru a stabili o tendință ascendentă susținută.

Bilanțul din SUA devine din ce în ce mai strâns

Cea mai importantă evoluție se petrece în prezent pe partea ofertei. Cele mai recente previziuni ale USDA estimează randamentul mediu al grâului din SUA la 47,8 bushel pe acru, comparativ cu 53,3 bushel în 2025. În cazul grâului de iarnă, randamentul este estimat la aproximativ 47 de busheli pe acru, cu 7,9 busheli sub nivelul de anul trecut.

Pentru piață, însă, combinația dintre randamentele mai slabe și suprafața cultivată limitată contează mai mult decât scăderea procentuală în sine. Statele Unite intră în următorul sezon cu o rezervă de producție semnificativ mai mică, ceea ce face ca prețurile să fie mai expuse la orice deteriorare a condițiilor meteorologice.

Acest lucru este vizibil în special în cazul grâului roșu de iarnă, unde seceta din Câmpiile de Sud a afectat deja producția. Dacă însămânțarea de toamnă va avea loc din nou în condiții de umiditate scăzută a solului, piața ar putea începe să includă în prețuri o primă de risc meteorologic mult mai devreme decât de obicei.

Marea Neagră adaugă din nou o primă de risc

Al doilea factor îl reprezintă situația din Ucraina și rutele de export din Marea Neagră. Perturbările recente ale infrastructurii de transport le-au reamintit investitorilor că o parte substanțială a comerțului mondial cu cereale trece printr-o regiune expusă riscurilor militare. Prețurile globale ale grâului au crescut cu 5,8% în iulie, FAO indicând atât condițiile meteorologice nefavorabile, cât și perturbările comerțului din Marea Neagră ca factori care au contribuit la această creștere.

Pentru CBOT, însă, știrile geopolitice nu sunt singurele care contează în ultimă instanță. Întrebarea cheie este dacă aceste perturbări reduc efectiv volumul de cereale disponibil pentru importatori. Dacă exporturile din regiune continuă să se desfășoare relativ fără probleme, prima de risc ar putea dispărea rapid. Dar dacă disponibilitatea grâului rusesc sau ucrainean scade, o parte din cererea globală va trebui să se orienteze către furnizori alternativi.

Cererea rămâne punctul slab al pieței

Aici se află cel mai mare semn de întrebare. Scăderea producției din SUA îmbunătățește contextul fundamental pentru grâu, dar o creștere susținută a prețurilor necesită, în ultimă instanță, și cumpărători pe piața fizică.

Un dolar american puternic nu ajută exportatorii americani, în timp ce SUA continuă să concureze pentru comenzi cu Rusia, Europa, Australia și Argentina. Datele privind vânzările la export ar putea deveni, prin urmare, la fel de importante în următoarele săptămâni ca și estimările suplimentare privind producția.

Situația s-ar putea schimba relativ rapid dacă oferta redusă din SUA ar coincide cu probleme legate de recoltă la alți exportatori importanți. USDA se aștepta deja ca producția globală de grâu în sezonul 2026/27 să scadă față de nivelul record al sezonului anterior, alături de o scădere a stocurilor finale globale.

Ar putea porumbul să ofere un sprijin suplimentar?

Porumbul merită, de asemenea, urmărit, deoarece cele două piețe sunt parțial conectate prin cererea de furaje și concurența pentru suprafața cultivată. Ultimul raport al USDA a redus prognoza privind randamentul porumbului din SUA de la 183 la 180,7 busheli pe acru, o reducere mai mare decât anticipase piața. Contractele futures pe porumb au reacționat pozitiv la această revizuire.

Acest lucru elimină un potențial obstacol pentru grâu. O ofertă excepțional de mare de porumb ieftin ar putea reduce utilizarea grâului în hrana animalelor și ar putea afecta complexul cerealier în ansamblu. Perspectivele mai slabe privind randamentele porumbului fac ca acest argument să fie ceva mai puțin convingător.

Situația actuală a grâului este, prin urmare, considerabil mai favorabilă decât era în urmă cu câteva luni, dar exporturile rămân factorul-cheie de urmărit. Producția din SUA se află la cel mai scăzut nivel din ultimii peste jumătate de secol, balanța globală se restrânge, în timp ce condițiile meteorologice și riscurile din regiunea Mării Negre sporesc incertitudinea privind oferta. Dacă la această combinație s-ar adăuga o cerere mai puternică pentru grâul american, piața ar avea o bază fundamentală mult mai solidă pentru creșteri ulterioare.

Graficul contractelor futures pe grâu (WHEAT, interval zilnic)

Sursa: xStation5

Raportul CoT pentru grâu: Fondurile rămân pesimiste, dar își schimbă treptat poziția

Cel mai recent raport CoT pentru grâul de la Chicago arată o schimbare clară a poziționării. Fondurile de investiții rămân pe poziție short netă, dar și-au redus semnificativ pariurile pe scăderi ulterioare ale prețurilor în ultima săptămână. În același timp, producătorii și alți participanți comerciali și-au intensificat operațiunile de acoperire a riscurilor pe poziții short.

Fondurile gestionate, care reprezintă marii speculatori, dețin 80.037 de contracte long și 104.907 de contracte short, ceea ce duce la o poziție netă de aproximativ -24.900 de contracte.

Cu o săptămână în urmă, poziția netă se situa la aproximativ -33.800 de contracte. Prin urmare, fondurile și-au redus expunerea netă short cu aproape 9.000 de contracte în doar o săptămână.

Este important de menționat că aceasta nu a fost doar o acoperire a pozițiilor short. Fondurile de investiții au adăugat aproximativ 4.700 de contracte long, închizând simultan peste 4.200 de contracte short.

Operatorii comerciali – producători, participanți la operațiuni de acoperire a riscurilor și alți participanți implicați direct în piața fizică a grâului – dețin aproximativ 67.900 de contracte long și 120.800 de contracte short, ceea ce le conferă o poziție netă short de aproximativ 52.900 de contracte. Pe parcursul săptămânii, aceștia și-au majorat pozițiile short cu peste 7.400 de contracte.

Fondurile de investiții față de actorii comerciali

Cel mai interesant semnal provine din poziționarea fondurilor. Fondurile de investiții sunt încă poziționate, pe o bază netă, în favoarea unor prețuri mai mici ale grâului, dar convingerea în acest scenariu slăbește în mod evident. Creșterea simultană a pozițiilor long și reducerea celor short sugerează ceva mai mult decât o acoperire mecanică a pozițiilor short, deși este încă prea devreme pentru a numi acest fenomen o schimbare completă către o poziționare bullish.

Operatorii comerciali se îndreaptă în direcția opusă, poziția lor short netă crescând de la aproximativ -44.800 la -52.900 de contracte. Acest lucru nu reprezintă neapărat un semnal de scădere. Producătorii utilizează în principal contractele futures pentru a-și acoperi riscul legat de prețul cerealelor fizice, astfel încât, pe măsură ce prețurile cresc, aceștia pot spori în mod natural acoperirile împotriva vânzărilor viitoare.

Ceea ce contează în mod special pentru piață este faptul că fondurile de investiții dețin în continuare aproape 105.000 de contracte short, echivalentul a 22,5% din interesul deschis. Acest lucru lasă un spațiu considerabil pentru acoperirea în continuare a pozițiilor short dacă factorii fundamentali – inclusiv scăderea producției din SUA, riscurile meteorologice sau perturbările din regiunea Mării Negre – continuă să susțină prețurile.

Configurația actuală a raportului CoT poate fi, prin urmare, considerată moderat constructivă pentru grâu: fondurile rămân pesimiste, dar într-o măsură vizibil mai mică decât înainte. Săptămânile următoare ar trebui să arate dacă este vorba pur și simplu de o reducere a expunerii la poziții short sau de începutul unei schimbări mai durabile a poziționării speculative