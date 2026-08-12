Rezumatul zilei: Wall Street înregistrează creșteri după publicarea datelor CPI📈 Aurul și perechea EURUSD se depreciază

Ședința de tranzacționare europeană a fost mixtă, indicele DAX și Euro Stoxx 50 închizându-se ușor în scădere, în timp ce indicele polonez WIG20 a înregistrat o creștere de 0,4%, ajungând peste 4.060 de puncte. În urma creșterilor înregistrate de SK Hynix și Samsung, în care, potrivit unor informații, Temasek din Singapore ar lua în considerare investiții, sectorul mai larg al semiconductorilor și al memoriilor a înregistrat creșteri. Revenirea a fost susținută în continuare de rezultatele Super Micro Computer și de creșterile puternice înregistrate de Nebius Group, CoreWeave și Lumentum.

Principalii indici americani se tranzacționează astăzi în creștere, Nasdaq 100 înregistrând un câștig de aproape 1%, S&P 500 crescând cu aproximativ 0,4%, în timp ce DJIA și Russell 2000 înregistrează creșteri modeste. Inflația CPI din SUA pentru luna iulie s-a situat exact în linie cu așteptările: prețurile au crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Raportul pare a fi un semn încurajator că presiunile subiacente asupra prețurilor se atenuează treptat și întărește argumentele în favoarea menținerii ratelor dobânzilor neschimbate de către Fed în septembrie. Cu toate acestea, înainte de reuniunea FOMC este așteptat un alt raport CPI, care ar putea încă modifica această perspectivă. În urma publicării datelor CPI, dolarul american a înregistrat o ușoară creștere, iar perechea EUR/USD a scăzut la 1,151. Metalele prețioase au cedat, de asemenea, o parte din câștigurile inițiale, aurul înregistrând o creștere de puțin sub 0,8% și retrăgându-se de la maximele intrazilnice începând cu ora 16:00.

Prețurile petrolului sunt ușor mai scăzute, dar rămân aproape de 89 de dolari pe baril. Potrivit unei surse iraniene de rang înalt citată de Reuters, în prezent nu au loc discuții privind prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran, deoarece Teheranul susține că acordul nu a avut o dată oficială de începere și că Washingtonul l-a încălcat în primele 48 de ore. Negocierile se concentrează, în schimb, pe o posibilă revenire a SUA la memorandumul de înțelegere (MOU) și pe un calendar pentru punerea în aplicare a angajamentelor convenite, deși Iranul afirmă că nu s-au înregistrat progrese până în prezent.

Donald Trump a declarat că SUA dețin „controlul total” asupra Strâmtorii Hormuz și a sugerat că Washingtonul ar putea păstra controlul asupra acestei căi navigabile strategice, descriind blocada navală americană drept un „zid de oțel”. Președintele SUA a susținut, de asemenea, că, capacitățile militare ale Iranului au fost grav slăbite, că Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a fost „decimată”, iar țara se confruntă cu probleme economice grave, afirmând că Iranul nu mai este puterea dominantă în Orientul Mijlociu.

Doar 159 de nave au intrat în porturile din regiunea Odesa pentru încărcare în luna iulie, comparativ cu aproape 400 în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat pentru Reuters viceministrul ucrainean al infrastructurii. Scăderea bruscă a activității portuare reflectă intensificarea atacurilor rusești, care sporesc riscurile pentru transportul maritim și ar putea limita capacitatea de export a Ucrainei.

Prețul grâului la CBOT (WHEAT) a crescut astăzi cu aproape 4% după ce USDA și-a redus prognoza privind producția de grâu din SUA pentru 2026 la 1,53 miliarde de busheli, în scădere cu 23% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai scăzut nivel din 1970.

Perspectivele privind oferta sunt afectate și mai mult de condițiile meteorologice nefavorabile și de riscul de întreruperi ale exporturilor în regiunea Mării Negre, în timp ce previziunile privind randamentele mai slabe ale porumbului susțin, de asemenea, complexul cerealier în ansamblu. Cererea de export rămâne principalul factor de incertitudine: fără o redresare semnificativă, reducerea ofertei ar putea să nu fie suficientă pentru a stabili o tendință ascendentă susținută.

Raportul WASDE a indicat stocuri finale mai mici decât se aștepta pentru grâu, la 717 milioane de busheli față de prognoza de 720 de milioane, și mai ales pentru porumb, la 1,653 miliarde de busheli față de 1,737 miliarde cât se preconiza. Stocurile finale de bumbac s-au situat la 4 milioane de baloturi, față de 3,99 milioane cât se aștepta. Soia a surprins în sens invers, stocurile finale fiind estimate la 320 de milioane de busheli, față de consensul de 300 de milioane și de 310 milioane anterior.

Un superpetrolier a sosit la principalul terminal petrolier al Arabiei Saudite din Golful Persic pentru prima dată în aproape o lună. Nava, ancorată la Ju’aymah, parte a complexului de export Ras Tanura, poate transporta aproximativ 2 milioane de barili de țiței. Revenirea petrolierelor la Ras Tanura are loc în contextul în care Arabia Saudită continuă să redirecționeze milioane de barili prin portul său de la Yanbu, de la Marea Roșie, din cauza riscurilor crescute pentru transportul maritim din regiune.