Rezumatul dimineții: Raliul sectorului tehnologic de pe Wall Street se extinde și în Asia. Iranul își înăsprește poziția în negocieri (13.08.2026)

📈 Sesiunea asiatică, indici Contractele futures pe principalii indici americani își extind câștigurile, în ciuda semnalelor mixte privind Orientul Mijlociu și a condițiilor din ce în ce mai ferme impuse simultan de Iran și SUA.

Contractele futures pe Nasdaq 100 continuă să conducă ( US100 : +0,3%), în timp ce Dow Jones, care rămâne în urmă ( US30 neschimbat), indică o rotație a capitalului către noile tehnologii, în urma ultimei serii de rezultate financiare publicate de furnizorii de soluții de inteligență artificială.

Piețele bursiere asiatice urmează creșterile de pe Wall Street, unde o creștere a acțiunilor din sectorul semiconductorilor a propulsat indicele Nasdaq 100 la maxime recente. Datele privind inflația din SUA, în linie cu așteptările, au atenuat îngrijorările legate de majorările iminente ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală.

Indicele general MSCI Asia-Pacific înregistrează o creștere de 0,6%. Coreea de Sud a condus creșterile regionale (KOSPI: +3,7%). Indicele Nikkei 225 din Japonia crește cu 1,1%. Indicele Hang Seng din China se tranzacționează la același nivel. S-au înregistrat scăderi în cazul indicelui S&P/ASX 200 din Australia (-0,4%). 🌏 Economie și politică Iranul a ripostat la comentariile lui Trump potrivit cărora „SUA deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz”, subliniind că traficul maritim nu va fi reluat până când condițiile Iranului nu vor fi acceptate. Ambele părți implicate în conflict impun condiții din ce în ce mai ferme, solicitând, printre altele, despăgubiri.

Christopher Kent, de la RBA, a descris nivelul actual al ratelor dobânzilor ca fiind „la limita superioară a intervalului neutru”. Bancherul central a recunoscut, de asemenea, că un dolar australian (AUD) mai puternic susține lupta împotriva inflației, deși acesta rămâne supus incertitudinii și riscurilor unor creșteri suplimentare.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că guvernul susține majorări mai rapide ale ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei. Yenul a început să se aprecieze ușor în urma acestor comentarii. 💱 Valute, mărfuri și energie Indicele dolarului american a încheiat tranzacționarea ieri cu un câștig de aproximativ 0,2%, în ciuda faptului că datele privind inflația IPC nu au adus surprize, acestea scăzând conform așteptărilor (în prezent, USDIDX se menține stabil). Dolarul neozeelandez este cea mai slabă monedă din G10 astăzi, în urma scăderii așteptărilor de inflație pe 2 ani la 2,34% ( NZDUSD : -0,35%, NZDJPY : -0,4%). EURUSD crește cu 0,05%, ajungând la 1,1526.

Aurul (GOLD) își încetinește ritmul, înregistrând o scădere de 0,15% până la nivelul psihologic de 4.400 USD pe uncie. O corecție se observă și la contractele futures pe platină (-0,4%) și paladiu (-0,55%), în timp ce argintul ( SILVER ) se tranzacționează stabil la 66,20 USD pe uncie.

Contractele futures pe țițeiul Brent (OIL) cresc cu 0,7%, ajungând la 89 de dolari pe baril, pe fondul schimbului de comentarii privind Strâmtoarea Ormuz, menținându-se aproape de maximele ultimelor două săptămâni.

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