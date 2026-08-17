Calendar economic: O zi de luni fără evenimente majore ar putea favoriza tendința ascendentă. Date din New York și de pe piața imobiliară (17.08.2026)

Noua săptămână începe într-o atmosferă relativ calmă pe Wall Street. Nu sunt programate publicări de date macroeconomice importante, nici rapoarte privind rezultatele financiare ale marilor companii. Cu toate acestea, piața continuă să fie influențată de seria de date din SUA publicate vineri, care au redus din nou așteptările privind majorările ratei dobânzii de către Fed. Deși investitorii au reacționat cu incertitudine la sfârșitul săptămânii trecute la scăderea vânzărilor cu amănuntul și la slăbiciunea tot mai evidentă a consumatorului american, euforia observată în Asia sugerează o revenire a pieței bull. Publicări cheie din sesiunea asiatică și din dimineața Japonia (PIB): Datele preliminare privind PIB-ul din al doilea trimestru i-au dezamăgit pe susținătorii unor majorări mai rapide ale ratei dobânzii de către Banca Japoniei. PIB-ul anualizat a crescut cu doar 1,1% (consens: 2,1%, valoare anterioară: 1,9%), în timp ce PIB-ul trimestrial ajustat sezonier s-a situat la 0,3% față de trimestrul anterior (față de 0,5% față de trimestrul anterior, conform proiecțiilor). Principalul factor responsabil a fost slăbiciunea consumatorului intern.

Japonia (Producția industrială): O notă pozitivă din Țara Soarelui Răsare a venit din partea datelor privind producția industrială din iunie, care au depășit semnificativ așteptările pieței. Cifra ajustată sezonier a crescut cu 1,9% față de luna precedentă (consens: 1,3% față de luna precedentă), în timp ce a înregistrat o revenire la 4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut (prognoză: 4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, valoare anterioară: -2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut). USDJPY se îndepărtează din nou de bariera psihologică de 160. Sursă: xStation5 Calendar macroeconomic 12:30 ora României - Zona Euro – Discurs al lui Philip Lane, membru al Comitetului executiv al BCE

15:30 ora României - SUA – Indicele Empire State din New York pentru luna august (Consens: 10,8 | Valoare anterioară: 15,6)

17:00 ora României - SUA – Indicele pieței imobiliare NAHB pentru luna august (Consens: 33 | Valoare anterioară: 34)

23:00 ora României - SUA – Intrări nete de capital lunare pentru luna iunie (Valoare anterioară: 132,2 miliarde USD)

23:00 ora României - SUA – Intrări de capital pe termen lung pentru luna iunie (Consens: 151,4 miliarde USD | Valoare anterioară: 232,7 miliarde USD) Companii importante care își vor prezenta rezultatelor financiare BHP Group

Fabrinet 3 piețe de urmărit astăzi USDJPY (FX): Datele privind creșterea economică din Japonia pentru al doilea trimestru, mai slabe decât se aștepta (PIB anualizat de 1,1% față de prognoza de 2,1%), reduc oarecum presiunea asupra Băncii Japoniei de a recurge la o înăsprire rapidă a politicii monetare, deși slăbiciunea generală a dolarului american menține perechea valutară sub nivelul de 160.

S&P 500 / US500 (indice bursier): Contractul futures pe indicele american se tranzacționează cu doar 0,3% sub maximul istoric atins săptămâna trecută. Primul test regional al condițiilor economice din SUA va fi indicele Empire State din New York, care va fi publicat la 15:30 ora României (se prognozează o scădere la 10,8 puncte). Un rezultat care se abate semnificativ de la previziuni va stabili tonul de risc pentru deschiderea bursei din New York.

EURUSD (FX): Perechea valutară principală iese din perioada de consolidare de două săptămâni, atingând maxime de două luni. În absența unor date economice concrete din Europa, investitorii vor căuta impulsuri în discursurile reprezentanților băncilor centrale și în indicatorii pieței imobiliare din SUA din după-amiaza aceasta (NAHB).

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