Calendar economic: PMI și cererile de șomaj din SUA în centrul atenției (21.08.2025)

Joi va fi dominată de rapoartele PMI, care vor oferi informații despre activitatea din sectorul manufacturier și al serviciilor în economiile cheie. Indicele din Zona Euro, care se situează de câteva luni ușor peste 50, este așteptat să scadă cu 0,2, indicând o încetinire a expansiunii sectorului privat după intrarea în vigoare a tarifelor impuse de Donald Trump. Peste Atlantic, pe lângă PMI, vor fi publicate datele privind cererile de șomaj din SUA, deosebit de importante după ce Minutele Fed de ieri au evidențiat încrederea în ocuparea forței de muncă și preocuparea crescută față de inflație. De asemenea, sunt așteptate raportul regional al Fed din Philadelphia și indicele principal al SUA. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Calendarul economic pentru astăzi: 10:15 ora României – Franța, raportul PMI pentru luna august: PMI compozit: previziune 48,5; anterior 48,6

PMI pentru sectorul manufacturier: previziune 48,2; anterior 48,2

PMI pentru sectorul serviciilor: previziune 48,5; anterior 48,5 10:30 ora României – Germania, raportul PMI pentru luna august: PMI compozit: prognoză 50,2; anterior 50,6

PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 48,8; anterior 49,1

PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 50,4; anterior 50,6 11:00 ora României – Zona Euro, raportul PMI pentru luna august: PMI compozit: prognoză 50,7; anterior 50,9

PMI pentru servicii: prognoză 50,8; anterior 51,0

PMI pentru producție: prognoză 49,5; anterior 49,8 11:00 ora României – Polonia, producția industrială din iulie: Producția industrială: prognoză 1,6% YoY; anterior -0,1% YoY 11:00 ora României – Polonia, date privind piața muncii din iulie: Creșterea ocupării forței de muncă: prognoză -0,8% YoY; anterior -0,8% YoY

Salariile din sectorul corporativ: prognoză 8,6% YoY; anterior 9,0% YoY 11:00 ora României – Polonia, date privind inflația din iulie: PPI: prognoză -1,4% YoY; anterior -1,8% YoY 11:30 ora României – Marea Britanie, raport PMI pentru luna august: PMI pentru servicii: prognoză 51,8; anterior 51,8

PMI pentru producție: prognoză 48,2; anterior 48,0

PMI compozit: prognoză 51,6; anterior 51,5 14:30 ora României – SUA, Discursul membrului FOMC Raphael Bostic 15:30 ora României – Canada, Indicele prețurilor materiilor prime (RMPI) pentru luna iulie: Lunar: prognoză -0,5% MoM; anterior 2,7% MoM

Anual: anterior 1,1% YoY 15:30 ora României – Canada, date privind inflația din luna iulie: Indicele prețurilor produselor industriale (IPPI): prognoză 0,3% MoM; anterior 0,4% MoM

IPPI YoY: anterior 1,7% YoY 15:30 ora României – SUA, Cereri săptămânale de șomaj: Cereri inițiale: prognoză 226 mii; anterior 224 mii

Media pe 4 săptămâni: anterior 221,75 mii

Cereri continue: prognoză 1,960 milioane; anterior 1,953 milioane 15:30 ora României – SUA, Raportul Fed din Philadelphia pentru luna august: Indicele manufacturier: prognoză 6,8; anterior 15,9

Condiții de afaceri: anterior 21,5

Prețuri: anterior 58,8

Comenzi noi: anterior 18,4

Ocuparea forței de muncă: anterior 10,3 16:45 ora României – SUA, raportul PMI pentru august: PMI pentru sectorul manufacturier: prognoză 49,7; anterior 49,8

PMI compozit S&P Global: anterior 55,1

PMI pentru sectorul serviciilor: prognoză 54,2; anterior 55,7 17:00 ora României – SUA, indicele anticipator pentru iulie: Previziune -0,1% MoM; anterior -0,3% MoM 17:00 ora României – SUA, vânzări de case existente în iulie: Previziune 3,92 milioane; anterior 3,93 milioane 20:00 ora României – SUA, licitație TIPS pe 30 de ani: Anterior 2,403%

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."