Calendar economic: Rapoartele financiare, vânzările cu amănuntul din SUA și Fed se luptă pentru atenția investitorilor (16.07.2026)

Sezonul rapoartelor financiare prinde avânt, Trump intenționează să extindă acțiunile militare în Orientul Mijlociu, iar o serie de oficiali ai Fed își iau cuvântul în urma datelor recente privind indicele prețurilor de producție (PPI). Cu alte cuvinte – totul se întâmplă simultan, iar investitorii încearcă să distingă factorii fundamentali de zgomotul de fond, mai ales pe fondul presiunii persistente asupra acțiunilor din sectorul AI. Rezultatele TSMC, publicate recent, nu au reușit să genereze optimism în tranzacțiile după închiderea bursei din SUA, unde acțiunile companiei înregistrează în prezent o scădere de 1,4%. Rezultatele financiare ale companiilor vor rămâne astăzi principalul motor al volatilității de pe Wall Street. Cu toate acestea, merită să acordăm atenție declarațiilor membrilor Fed de astăzi sau raportului EIA privind gazele naturale, care, alături de evenimentele geopolitice, vor agita piețele valutare și ale materiilor prime. Din perspectivă macroeconomică, datele privind vânzările cu amănuntul vor fi cruciale. Consumatorul american s-a confruntat recent cu epuizarea economiilor în urma ultimei creșteri a costului vieții, ceea ce face ca aceste date să fie esențiale pentru Fed, axată pe inflație. Publicări cheie din sesiunea de dimineață Regatul Unit (PIB): Sesiunea de dimineață a fost dominată de o serie masivă de date din economia britanică. PIB-ul din luna mai, pe bază lunară, s-a situat la 0,1% (în conformitate cu consensul). Cu toate acestea, cifra trimestrială (QoQ) a adus o surpriză pozitivă, înregistrând o revenire la 0,7% față de o prognoză de 0,5%. Față de aceeași perioadă a anului trecut (YoY), economia a crescut cu 1,3% (ușor sub proiecția de 1,4%).

Regatul Unit (Industrie și comerț): Date solide au venit din sectorul manufacturier britanic, care a înregistrat o creștere de 2,3% YoY (față de 1,9% cât se aștepta). Producția industrială generală a înregistrat rezultate mai slabe, scăzând cu -0,5% față de luna precedentă (consensul estima -0,1%). În același timp, deficitul comercial s-a redus semnificativ la -18,66 miliarde de lire sterline (față de -23,3 miliarde de lire sterline estimate). Calendar macroeconomic 11:00 ora României - Italia - Inflația IPC (anual) (iunie). Consens: 3,0%. Valoare anterioară: 3,2%.

12:00 ora României - Zona Euro - Balanța comercială ajustată sezonier (mai). Consens: 2,5 miliarde de euro. Valoare anterioară: 1,3 miliarde de euro.

15:15 ora României - Canada – Locuințe începute (iunie). Consens: 258.000. Valoare anterioară: 261.400.

15:30 ora României - SUA - Vânzări cu amănuntul (MoM) (iunie). Consens: 0,2%. Valoare anterioară: 0,9%.

15:30 ora României - SUA - Vânzări cu amănuntul, excluzând autovehiculele (MoM) (iunie). Consens: -0,1%. Valoare anterioară: 0,8%.

15:30 ora României - SUA - Indicele Fed din Philadelphia pentru sectorul manufacturier (iulie). Consens: 13. Valoare anterioară: 10,3.

15:30 ora României - SUA - Cereri inițiale de șomaj. Consens: 216.000. Valoare anterioară: 215.000.

17:00 ora României - SUA - Vânzări de locuințe în așteptare (MoM) (iunie). Consens: -0,5%. Valoare anterioară: 3,8%.

17:30 ora României - SUA - Variația stocurilor de gaze naturale (EIA). Valoare anterioară: 61 miliarde.

19:30 ora României - SUA - Discurs al Loriei Logan, membră a FOMC.

20:25 ora României - SUA - Discurs al lui Jeffrey Schmid, membru al FOMC. Cele mai importante rezultate financiare de pe Wall Street TSMC

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Netflix 3 piețe de urmărit astăzi GBPUSD (FX) – Lira sterlină „digerează” un pachet foarte dens de date din economia britanică, publicat în această dimineață. Creșterea PIB-ului trimestrial peste așteptări și sectorul manufacturier puternic oferă argumente fundamentale pentru aripa „hawkish” a Băncii Angliei (BoE). Confruntarea din după-amiaza aceasta cu datele privind vânzările cu amănuntul din SUA va determina direcția „cablului” până la sfârșitul zilei. EURPLN (FX) – La 15:00, va fi publicată valoarea inflației de bază din Polonia (excluzând alimentele și energia) pentru luna iunie. Consensul estimează o scădere a ritmului de creștere de la 3,1% la 3,0% anual. Aceste date sunt cruciale pentru evaluarea persistenței presiunilor interne asupra prețurilor și influențează direct retorica Consiliului de Politică Monetară (MPC), ceea ce ar putea declanșa o volatilitate ridicată a zlotului polonez și a sectorului bancar de la Bursa de Valori din Varșovia (WSE). Nasdaq / US100 (Indici) – La 15:30, raportul extrem de important privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna iunie va fi publicat, fiind susținut de datele privind cererile de șomaj și de indicele Fed din Philadelphia. Se așteaptă o încetinire clară a vânzărilor (estimările pentru indicatorul de bază prevăd chiar o valoare negativă de -0,1% față de luna precedentă). Datele vor arăta adevărata stare a consumatorului american — o valoare prea slabă ar putea alimenta temerile privind o aterizare economică dură, afectând puternic sentimentul de pe Wall Street, în timp ce un rezultat în linie cu așteptările ar trebui să consolideze încrederea în reducerile de dobândă din toamnă ale Fed.

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