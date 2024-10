Calendar economic: Rapoartele privind inflația pentru luna septembrie din Europa și Canada în centrul atenției 🔎

Calendarul macroeconomic de astăzi este axat în principal pe rapoartele privind inflația din țările Uniunii Europene și Canada. Cu toate acestea, investitorii americani vor fi, de asemenea, atenți la cele mai recente rapoarte privind rezultatele trimestriale ale companiilor americane.

În prima parte a zilei, vom primi datele privind inflația CPI din Uniunea Europeană, inclusiv Polonia, Slovacia, Franța și Spania. Pentru ultimele două țări, așteptările sunt de 1,2% de la an la an pentru Franța și 1,5% de la an la an pentru Spania, indicând o lipsă de presiune inflaționistă. În schimb, inflația din Polonia este așteptată să crească de la an la an la 4,9%, de la 4,3% în august. În a doua parte a zilei, sunt publicate datele CPI din Canada, așteptările fiind pentru o valoare de 1,8% de la an la an în septembrie, față de 2,0% în august.

Investitorii interesați de piața acțiunilor nu se vor plictisi, deoarece înainte de deschiderea sesiunii din SUA, companii precum Johnson & Johnson, Citigroup, Bank of America, LVMH, Goldman Sachs și UnitedHealth Group își vor publica rezultatele trimestriale. După închiderea sesiunii, vom putea analiza rapoartele de la Interactive Brokers și United Airlines.

Calendarul economic detaliat:

10:00 ora României, Spania - Date privind inflația pentru luna septembrie:

Core CPI: prognoză 2,4% YoY; anterior 2,7% YoY;

CPI: prognoză 1,5% YoY; anterior 2,3% YoY;

CPI: prognoză -0,6% MoM; anterior 0,0% MoM;

HICP: prognoză -0,1% MoM; anterior 0,0% MoM;

HICP: prognoză 1,7% YoY; anterior 2,4% YoY;

10:45 ora României, Franța - Date privind inflația pentru luna septembrie:

CPI NSA: anterior -1.20% MoM;

CPI NSA: anterior 1,20% YoY;

HiCP: prognoză -1,2% MoM; anterior 0,6% MoM;

HICP: prognoză 1,5% YoY; anterior 2,2% YoY;

CPI: prognoză -1,2% MoM; anterior 0,5% MoM;

12:00 ora României, Germania - indicatorul ZEW pentru octombrie:

Sentimentul economic: prognoză 10,2; anterior 3,6;

Condiții actuale: ptognoză -84,5; anterior -84,5;

12:00 ora României, Zona Euro - Producția industrială pentru luna august:

Producția industrială: prognoză -1,0% YoY; anterior -2,2% YoY;

Producția industrială: prognoză 1,8% MoM; anterior -0,3% MoM;

15:30 ora României, Canada - Date privind inflația pentru luna septembrie:

Core CPI: anterior -0,1% MoM;

CPI comun: prognoză 2,1% YoY; anterior 2,0% YoY;

CPI: prognoză -0,2% MoM; anterior -0,2% MoM;

CPI: prognoză 1,8% YoY; anterior 2,0% YoY;

Core CPI: anterior 1,5% YoY;

CPI ajustat: prognoză 2,4% YoY; anterior 2,4% YoY;

CPI median: prognoză 2,3% YoY; anterior 2,3% YoY;

15:30 ora României, Statele Unite - NY Empire State Manufacturing Index pentru octombrie:

previziune 3,40; anterior 11,50;

18:30 ora României,

Statele Unite

-