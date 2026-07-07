Calendar economic: Se redresează industria germană? (07.07.2026)

Publicări macroeconomice cheie Germania Datele de ieri privind comenzile de bunuri durabile din Germania au surprins în sens pozitiv (creștere de 6,2%). Cifrele de astăzi privind producția industrială din luna mai au fost, de asemenea, mai bune decât se aștepta (o creștere impresionantă de 0,9% față de luna precedentă). Țara așteaptă în continuare efectele pachetului masiv de stimulare fiscală anunțat în martie anul trecut de cancelarul Friedrich Merz. Atunci au fost alocate 500 de miliarde de euro pentru investiții în infrastructură, sănătate, sectorul energetic și modernizarea digitală.

Zona Euro Inflația PPI din luna mai în Zona Euro este, de asemenea, în creștere (până la 5,9%). Cu toate acestea, valoarea se încadrează în mare măsură în așteptări. Datele privind vânzările cu amănuntul nu au adus nici ele surprize (1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Statele Unite În Statele Unite, s-a înregistrat o revizuire modestă în sens descendent a indicatorilor PMI pentru luna iunie. Indicele compozit s-a situat la 51,9, ceea ce sugerează o încetinire a creșterii economice față de nivelul foarte impresionant de 2,7% din primul trimestru. Ungaria Ambii indicatori ai inflației s-au situat la niveluri scăzute în luna iunie. Inflația globală a scăzut sub limita inferioară a intervalului țintă (1,7%). Pare probabil ca Banca Națională a Ungariei (MNB) să continue relaxarea politicii monetare. Ultima ședință a condus la o scădere a ratei dobânzii de referință la 6%. Calendar macroeconomic Marți Marea Britanie: Discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey Ora: 13:30

SUA: Discursul lui Michelle Bowman, membru al FOMC Ora: 14:00

SUA: Balanța comercială (mai) Ora: 14:00 Consens: -78,3 miliarde USD Valoarea anterioară: -55,9 miliarde USD

Publicarea rezultatelor financiare ale companiilor Penguin Solutions (PENG.US) - AMC (după închiderea pieței)

Kura Sushi (KRUS.US) - AMC (după închiderea pieței) 3 piețe de urmărit US100 : Contractele futures pe Nasdaq 100 sunt în scădere cu peste 1%. Sentimentul în jurul liderilor revoluției AI, companii care au înregistrat cele mai mari câștiguri până acum, se deteriorează din nou. Catalizatorul vânzărilor masive: rezultatele preliminare ale Samsung pentru al doilea trimestru.

Cafeaua și boabele de cacao : Pe parcursul lunii, prețurile cafelei și ale boabelor de cacao au crescut cu peste 40% pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de o creștere bruscă a temperaturii în Ghana și Coasta de Fildeș și de averse bruște în Brazilia, fenomene pe care se așteaptă să le aducă El Niño din acest an.

EURUSD : Perechea a crescut față de minimele locale înregistrate în ultimele zile ale lunii iunie, dar rămâne ușor peste 1,14. Miercuri, așteptăm publicarea Minutelor FOMC.

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