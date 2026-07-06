Rezumatul zilei: Donald Trump dictează ritmul pieței

SUA Tranzacțiile de la începutul săptămânii în SUA s-au desfășurat într-o atmosferă pozitivă, cu o creștere moderată a pieței în ansamblu și avansuri mai puternice în anumite segmente de piață. Spre finalul sesiunii, contractele futures pe US500 înregistrează o creștere de aproximativ 0,5%. Alți indici se situează în intervale similare.

Președintele SUA a făcut declarații contradictorii cu privire la geopolitică și conflictele armate. Pe de o parte, D. Trump a menționat că războiul din Ucraina este „mai aproape de final decât cred majoritatea oamenilor”. În același timp, când a fost întrebat în cadrul unei conferințe despre viitorul negocierilor cu Iranul, acesta a afirmat că „Iranul trebuie să semneze un acord”, deoarece, în caz contrar, „SUA se vor întoarce și vor duce treaba la bun sfârșit”, ceea ce poate fi interpretat ca o amenințare cu o potențială escaladare. Piața nu pare să ia în serios aceste declarații, judecând după presiunea continuă asupra prețurilor petrolului și creșterea valorilor companiilor din sectorul apărării. Știri despre companii, SUA: MicroStrategy a publicat documente de reglementare care indică faptul că această companie continuă să vândă Bitcoin și că pierderile sale nerealizate au ajuns deja la 8,32 miliarde USD.

Donald Trump s-a exprimat în termeni pozitivi despre CEO-ul Dell și a încurajat oamenii să cumpere produsele companiei în cadrul unei audieri la Senat. Acțiunile au crescut cu 3-4%.

IREN și TeraWulf au înregistrat creșteri după ce au anunțat colaborarea cu Anthropic. IREN va colabora cu Anthropic la construirea unuia dintre centrele de date, în timp ce TeraWulf a semnat un contract de închiriere pe termen lung, punând la dispoziție una dintre locațiile sale.

Apple (AAPL.US) și Broadcom (AVGO.US): Apple și producătorul de semiconductori Broadcom au înregistrat creșteri pe fondul știrilor privind extinderea parteneriatului. Acordul este prevăzut să se deruleze până în 2031 și include dezvoltarea de noi cipuri ASIC pentru Apple.

SemiAnalysis a publicat un raport în care se specula cu privire la întârzieri în proiectul de rack-uri de servere „Kyber”. Reprezentanții companiei au negat zvonurile într-un interviu acordat Bloomberg.

În conformitate cu speculațiile de acum câteva săptămâni, Blue Owl a achiziționat o participație la Cleveland Cavaliers. Valoarea companiei a crescut cu aproximativ 4%. Date macroeconomice, SUA: Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor s-a situat ușor sub așteptări (51,2 față de 51,4), dar reprezintă totuși o creștere față de valoarea anterioară de 50,7.

Indicatorul ISM pentru sectorul non-manufacturier s-a situat la 54, ușor sub așteptările pieței (54,2). Europa Ședința de tranzacționare din Europa este mixtă. Echilibrul dintre cerere și ofertă rămâne stabil. Printre liderii creșterilor din Europa se numără Marea Britanie și Italia, cu contractele futures pe indici în creștere cu aproximativ 0,2%.

Sentimentul pozitiv din Europa ar putea fi susținut de Germania. Cabinetul federal a aprobat o parte din proiectul de buget pentru 2027. Bugetul semnalează clar o îndepărtare de conservatorismul fiscal și alocă sume record forțelor armate și investițiilor. Știri corporative, Europa: Secretarul general al NATO, M. Rutte, a declarat în cadrul unei conferințe că există o cerere enormă și un flux puternic de comenzi pentru grupurile europene din domeniul apărării, ceea ce a declanșat o val de creșteri în acest sector. Creșteri cuprinse între 2 și 4% au fost înregistrate, printre altele, de Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation și Safran.

Discuțiile dintre easyJet și CastleLake avansează. Firma de investiții intenționează să achiziționeze compania aeriană britanică, majorând prețul propus la 690 GBP pe acțiune, ceea ce se traduce printr-o creștere de aproape 10% a valorii companiei.

Îmbunătățirea sentimentului pieței și o serie de recomandări din partea băncilor de investiții susțin valorile companiilor europene din sectorul tehnologic. ASML a înregistrat o creștere de peste 4%. FOREX Pe piața valutară, dintre principalele monede, yenul are cea mai slabă performanță, iar lira sterlină este cea mai puternică. Analiștii Goldman Sachs afirmă că presiunea asupra yenului este de natură structurală, iar intervențiile nu vor opri scăderile. Yenul a scăzut cu aproximativ 0,5% față de principalele monede. Lira sterlină se apreciază temporar pe fondul îndoielilor privind puterea yenului și determinarea Fed, câștigând între 0,3 și 0,5%.

Mărfuri Activitatea pe piața mărfurilor se concentrează pe produsele agricole. Contractele futures pe cacao și cafea înregistrează creșteri uriașe de peste zece la sută. Acest lucru este legat de precipitațiile abundente care au blocat drumurile în Africa de Vest și au împiedicat exporturile, o consecință a fenomenului El Niño. Criptomonede Pe piața criptomonedelor predomină un sentiment mixt. Începutul zilei a fost clar bearish, ca reacție la documentația depusă de MicroStrategy la autoritățile de reglementare, dar comentariile ulterioare ale lui Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă au permis recuperarea cu prisosință a pierderilor. Bitcoin încheie ziua în creștere cu aproximativ 1% și peste 63.000 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."