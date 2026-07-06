Întârzieri la Nvidia: Este proiectul Kyber în pericol?

În ultimele trimestre, Nvidia a devenit aproape sinonimă cu infrastructura de AI pentru piață. Astăzi, compania rămâne în avangarda inovației și a eficienței soluțiilor de calcul pentru AI, dar chiar și Nvidia începe să se confrunte cu constrângeri tehnologice, cel puțin potrivit analiștilor de la SemiAnalysis.

În industria actuală a AI, nu mai este suficient să achiziționezi cele mai bune GPU-uri. Se pune un accent din ce în ce mai puternic pe sisteme de calcul complete și integrate, adică rack-uri de servere construite integral, în care fiecare componentă este proiectată de la zero, realizată la comandă și perfect sincronizată cu restul, pentru a maximiza eficiența.

Un astfel de dispozitiv, care se așteaptă să apară în gama Nvidia, este „Kyber NVL144”.

Potrivit analiștilor de la SemiAnalysis, lansarea sistemului Kyber NVL144 ar putea fi amânată cu până la aproximativ 12 luni, de la 2027, așa cum era planificat, la 2028. Se spune că motivul ar fi o problemă legată de producerea unei componente cheie (așa-numitul „PCB midplane”, o placă intermediară multistrat care conectează modulele din interiorul întregului rack).

Piața nu a reacționat la aceste rapoarte cu panică, iar unii analiști le-au respins chiar ca fiind „zvonuri”, dar natura problemei este mai gravă decât ar putea părea investitorilor nefamiliarizați cu aspectele tehnice. Informația este suficient de importantă încât reprezentanții Nvidia au făcut declarații pentru Bloomberg, negând zvonurile și asigurând că dezvoltarea sistemului se desfășoară conform planului.

Tocmai de aceea rapoartele SemiAnalysis privind o posibilă întârziere a arhitecturii Kyber NVL144 sunt importante. Nu este vorba despre o simplă abatere cosmetică de la planul de dezvoltare, ci despre un semnal că extinderea în continuare a AI începe să depindă din ce în ce mai mult de constrângeri inginerești foarte concrete.

Kyber NVL144 urma să fie unul dintre cele mai ambițioase elemente ale infrastructurii de AI de nouă generație. Sistemul, bazat pe arhitectura Rubin Ultra, trebuia să găzduiască până la 144 de GPU-uri într-un singur rack, oferind totodată răcire lichidă integrată. Se aștepta ca un astfel de proiect să aducă o creștere uriașă a performanței și să permită companiei Nvidia să extindă și mai mult așa-numitul domeniu „scale-up”, adică numărul de GPU-uri conectate prin intermediul interconectării NVLink, extrem de rapide și proprietare.

În cele mai mari sisteme de AI, nu este suficient să ai mai multe cipuri. Trebuie, de asemenea, să le faci să comunice între ele suficient de repede. Așadar, dacă Nvidia are o problemă cu Kyber, nu este doar o problemă legată de o singură placă. Este o problemă legată de următorul salt în ceea ce privește scara întregii arhitecturi și de așteptările pieței, bazate pe progresele revoluționare pe care se așteaptă ca compania să le realizeze.

Aceste rapoarte se încadrează, de asemenea, în contextul mai larg al complexității crescânde a planului de dezvoltare al Nvidia. Pentru concurenți, aceasta ar putea fi o oportunitate potențial importantă. SemiAnalysis sugerează că o întârziere a proiectului Kyber ar putea îmbunătăți poziția soluțiilor AMD sau a cipurilor dezvoltate intern de către hyperscaleri, cum ar fi TPU-ul Google.

Nvidia și Google (NVDA.US/GOOGL.US) (interval zilnic)

Ambele companii evoluează în mod similar, pe baza unor impulsuri de preț similare și a tendințelor generale ale pieței. Cu toate acestea, în prezent este dificil să se convingă piața că există alți catalizatori de creștere pentru Nvidia, în timp ce Google începe să domine din ce în ce mai mult în ceea ce privește ritmul și amploarea creșterii valorii de piață, impulsionată în parte de numeroasele inițiative ale companiei menite să asigure integrarea verticală și să reducă dependența de furnizorii externi. Sursă: xStation5

Acest lucru nu înseamnă automat sfârșitul dominației Nvidia în acest segment, dar dacă rapoartele analiștilor se vor confirma, ar putea reprezenta o lovitură majoră pentru planurile pe termen lung ale companiei