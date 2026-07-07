Rezumatul dimineții: Vânzări masive ale acțiunilor din sectorul AI (07.07.2026)

Acțiuni După o sesiune de tranzacționare relativ optimistă luni, contractele futures pe Nasdaq 100 au înregistrat o scădere de peste 1%. Sentimentul în rândul liderilor revoluției AI, companii care au înregistrat cele mai mari creșteri până în prezent, se deteriorează din nou.

Declanșatorul vânzării masive a fost reprezentat de rezultatele preliminare ale Samsung pentru trimestrul al doilea. Profitul operațional record (58,4 miliarde de dolari) și veniturile record (112 miliarde de dolari) s-au dovedit insuficiente pentru a satisface investitorii. Așteptările erau mai mari, iar un scenariu extrem de pozitiv fusese deja inclus în prețurile acțiunilor. După publicarea rezultatelor, acțiunile au scăzut cu aproape 10%.

Urmând exemplul Samsung, întregul indice coreean KOSPI a urmat aceeași tendință. Valul de vânzări a fost din nou atât de semnificativ încât tranzacționarea a fost suspendată timp de 20 de minute. În prezent, scăderea se situează la 6% pe zi.

Și alți indici bursieri asiatici se află în teritoriu negativ: Shanghai SE Composite a scăzut cu 1,6%, Hang Seng cu mai puțin de 0,5%, iar Nikkei cu 2,2%. Unul dintre principalii factori ai scăderii din Japonia este Kioxia (-11%) – cea mai mare companie după capitalizare de pe bursa japoneză și unul dintre cei mai mari producători mondiali de memorie flash NAND și SSD-uri (care a funcționat anterior sub numele de Toshiba Memory). Geopolitică Declarațiile de ieri ale președintelui Trump cu privire la situația din Orientul Mijlociu au trecut fără prea mare ecou. Acesta a afirmat că „Iranul trebuie să semneze un acord”, altfel „SUA se vor întoarce și vor duce treaba la bun sfârșit”. Reacția pieței a fost însă marginală, iar prețurile materiilor prime energetice au rămas aproape neschimbate. Mărfuri Observăm o stabilizare a prețurilor petrolului brut, Brent tranzacționându-se la aproximativ 73 USD (în creștere cu 0,9% astăzi), iar WTI la aproximativ 69 USD.

Gazul TTF a urcat la puțin peste 46 USD pe MWh (în creștere cu 4,9% astăzi), în timp ce gazul natural(NATGAS) a scăzut (3,23 USD, -0,6% de la începutul zilei).

Metalele prețioase sunt în scădere, ceea ce se datorează, printre altele, noii creșteri a randamentelor obligațiunilor de stat din principalele economii. În prezent, prețul aurului este de aproximativ 4.125 USD pe uncie troy (-1%), iar cel al argintului de puțin peste 60 USD (-2,4%). Date macroeconomice Datele de ieri privind comenzile industriale din Germania au surprins în sens pozitiv (o creștere de 6,2%). Datele de astăzi privind producția industrială din luna mai au fost, de asemenea, mai bune decât se aștepta (o creștere impresionantă de 0,9% față de luna precedentă). Țara așteaptă în continuare efectele stimulentului fiscal masiv anunțat în martie anul trecut de cancelarul Friedrich Merz. La acea vreme, au fost alocate 500 de miliarde de euro pentru investiții în infrastructură, sănătate, sectorul energetic și modernizarea digitală.

Inflația PPI din Zona Euro este, de asemenea, în creștere (până la 5,9%). Cu toate acestea, valoarea se încadrează în mare măsură în așteptări. Datele privind vânzările cu amănuntul (1,6% față de aceeași perioadă a anului trecut) nu au surprins nici ele.

În Statele Unite, s-a înregistrat o revizuire modestă în sens descendent a datelor PMI pentru luna iunie. Indicele compozit s-a situat în final la 51,9, ceea ce sugerează o încetinire a creșterii economice comparativ cu nivelul foarte impresionant de 2,7% din primul trimestru. Valute Datorită creșterii modeste a prețurilor petrolului Brent (+0,8% față de închiderea de vineri) și a unei creșteri ușor mai mari a prețului GNL pe bursa olandeză TTF (+3% în aceeași perioadă), coroana norvegiană (+0,5%) se situează în fruntea clasamentului valutar al acestei săptămâni.

În schimb, monedele tradiționale considerate refugiu sigur pierd teren, în special yenul japonez și francul elvețian (ambele în scădere cu 0,3%). Criptomonede Bitcoin (-1,2%) și Ethereum (-1,4%) continuă să scadă.

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