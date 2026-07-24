Calendar economic: Situația industriei în umbra prețurilor petrolului

Starea de spirit pe piețele globale este influențată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de rezultatele mixte din sectorul tehnologic. O nouă serie de atacuri ale SUA asupra Iranului și atacurile grupării Houthi asupra petrolierelor saudite au amplificat temerile privind perturbări simultane ale transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. De asemenea, se raportează că Iranul a respins în repetate rânduri încercările de mediere ale statelor din Golf. Prețul petrolului Brent se menține peste 100 USD pe baril. Creșterea prețurilor la energie determină din nou o majorare a așteptărilor privind inflația și a randamentelor obligațiunilor. Piața preconizează o probabilitate de 30–40% pentru o majorare a ratei dobânzii de către Fed. În același timp, vânzările masive de acțiuni ale companiilor Alphabet și Tesla, legate de creșterea cheltuielilor în domeniul inteligenței artificiale și de deteriorarea fluxurilor de numerar, mențin presiunea asupra sectorului tehnologic. Scăderile semnificative înregistrate în sesiunea de ieri, combinate cu absența unor noi știri negative care să fie luate în calcul de piață, determină contractele futures pe principalii indici să recupereze o parte din pierderile de ieri. Agenda de astăzi se concentrează pe indicii PMI preliminari pentru Europa și SUA. Datele vor ajuta la evaluarea faptului dacă creșterea prețurilor la energie începe deja să limiteze activitatea economică. Publicări cheie din Asia Inflația IPC din Japonia s-a situat la 1,7% YoY în iunie, față de 1,5% anterior, în conformitate cu consensul. Inflația de bază a crescut de la 1,4% la 1,6%.

PMI-ul din sectorul manufacturier al Japoniei a fost de 54,7 în iulie, față de 54,5 cât se aștepta. PMI-ul din sectorul serviciilor a scăzut însă de la 52,2 la 51,9.

PMI-ul compozit al Australiei a crescut de la 50,4 la 52,6. PMI-ul din sectorul serviciilor a ajuns la 53,0, iar cel din sectorul manufacturier la 51,7.

PMI-ul din India a scăzut de la 57,1 la 54,3, cel mai scăzut nivel din ultimii peste patru ani. PMI-ul din sectorul serviciilor a scăzut de la 57,4 la 53,1. Calendarul pentru astăzi 09:00 - Germania: Încrederea consumatorilor: -29,6 (Previziune: -28,5, Valoare anterioară: -29,3)

09:00 – Regatul Unit: Vânzări cu amănuntul (iunie): 1,0% MoM și 4,2% YoY (Estimare: -0,3% MoM și 2,3% YoY. Valoare anterioară: 1,2% MoM și 3,5% YoY)

10:15 – Franța: indici PMI (preliminari) (iulie): Industria prelucrătoare: 50,0 puncte (Estimare: 51,0) Servicii: 49,8 puncte (Estimare: 47,5) Compozit: 49,6 puncte (Estimare: 47,8)

10:30 – Germania: (preliminar) PMI (iulie): Industrie prelucrătoare: 52,2 puncte (Estimare: 50,5) Servicii: 49,6 puncte (Estimare: 49,0) Compozit: 51,2 puncte (Estimare: 49,8)

11:00 – Zona Euro: (preliminar) PMI (iulie): Industrie prelucrătoare: (Previziune: 51,5 puncte; Anterior: 51,4) Servicii: (Previziune: 49,8; Anterior: 49,4) Compozit: (Previziune: 50,3; Anterior: 50,0)

11:30 – Regatul Unit: (preliminar) PMI (iulie): Sectorul manufacturier: (Previziune: 52,0; Valoare anterioară: 52,5) Servicii: (Previziune: 49,4; Valoare anterioară: 48,8)

15:30 – Canada: PPI (iunie): (Previziune: -0,4%; Anterior: 1,2%)

16:45 – SUA: (preliminar) PMI (iulie): Industrie prelucrătoare: (Previziune: 54,3; Anterior: 53,9) Servicii: (Previziune: 51,5 puncte; Anterior: 51,2)

17:00 – SUA: Vânzări de locuințe noi (iunie) (Previziune: 610.000. Anterior: 580.000) Calendarul rezultatelor financiare înainte de deschiderea pieței din SUA: American Express

Verizon Communications

NextEra Energy

HCA Healthcare

SLB 3 piețe de urmărit Brent – Petrolul rămâne principalul factor de risc geopolitic și inflaționist. Menținerea peste 100 USD ar putea determina o creștere suplimentară a randamentelor obligațiunilor și a așteptărilor privind majorările ratei dobânzii.

DE40 – Indicele va reacționa la PMI-ul din sectorul manufacturier german, surprinzător de puternic, dar acest sprijin este contrabalansat de prețurile ridicate la energie și de slăbiciunea sectorului serviciilor. PMI-ul compozit al Zonei Euro va fi crucial.

USDJPY – Perechea rămâne aproape de maximele multianuale datorită randamentelor în creștere din SUA. O apreciere suplimentară a dolarului sporește probabilitatea unei intervenții valutare din partea autorităților japoneze.

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