Calendarul economic: Ce ar putea influența piețele în această săptămână? (29.06.2026)

Zilele următoare vor fi bogate în date statistice și evenimente care ar putea spori volatilitatea pe piețele globale. Începem săptămâna cu câteva publicații de importanță secundară și cu deschiderea forumului de la Sintra, una dintre cele mai importante conferințe ale guvernatorilor băncilor centrale din acest an, care ar putea oferi informații valoroase cu privire la traiectoria ratelor dobânzilor în cele mai mari economii. Marți vor fi publicate datele PMI din iunie pentru China și datele privind inflația din diferite țări de pe Vechiul Continent. Miercuri, atenția se va îndrepta din nou către Sintra, Portugalia, pentru discursurile președintei Lagarde și ale președintelui Warsh (ora 16:00). Joi va fi ultima zi de tranzacționare pe piața americană, din cauza weekendului prelungit care marchează cea de-a 250-a aniversare a independenței. În consecință, și într-un mod destul de atipic, raportul NFP — cele mai importante date de pe piața muncii din SUA — va fi publicat atunci. Vineri va fi o zi semnificativ mai liniștită, marcată în principal de discursurile reprezentanților băncilor centrale. Publicații cheie din sesiunea asiatică Japonia Vânzările cu amănuntul din luna mai au depășit așteptările, accelerând la un nivel nemaiîntâlnit din noiembrie 2023. Consolidarea consumului intern, pe fondul presiunii persistente asupra prețurilor și al deprecierii yenului, ar putea constitui un argument semnificativ în favoarea unei noi înăspriri a politicii monetare de către Banca Japoniei. Cu toate acestea, o majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului nu este încă pe deplin inclusă în prețuri(probabilitate implicită de piață de aproximativ 87%), iar perechea USDJPY pare să se îndrepte inevitabil spre nivelul de 162. Calendar macroeconomic Luni (ora României) Spania: Inflația HICP (iunie) Ora: 10:00 AM Consens: 3% Valoarea anterioară: 3,2%

Zona euro: Indicatorul de încredere economică Ora: 12:00 Valoarea anterioară: 93,5

Zona euro: Deschiderea forumului de la Sintra – discursul președintei Lagarde Ora: 22:00

Marți (înainte de 12:00 ora României) Japonia: Rata șomajului (mai) Ora: 02:30 Consens: 2,5% Valoarea anterioară: 2,5%

Japonia: Producția industrială (mai) Ora: 02:50 Consens: 1,2% Valoarea anterioară: 2%

Australia: Procesul-verbal al RBA Ora: 4:30

China: Date PMI (iunie) Ora: 4:30 Valoarea anterioară: 50,5

Marea Britanie: Creșterea PIB-ului (revizuire Q1) Ora: 9:00 Valoare preliminară: 1,1%

Suedia: Vânzări cu amănuntul (mai) Ora: 9:00 Valoare anterioară: 4,7%

Franța: Inflația HICP(iunie) Ora: 9:45 Consens: 2% Valoare anterioară: 2,4%

Polonia: Inflația CPI(iunie) Ora: 10:30 Consens: 2,7% Valoarea anterioară: 3,1%

Rapoarte privind rezultatele financiare ale companiilor AeroVironment ( AVAV.US ) – AMC (după închiderea pieței)

Richtech Robotics ( RR.US ) – AMC (după închiderea pieței)

Nuvve Holding ( NVVE.US ) – AMC (după închiderea pieței) 3 piețe de urmărit Yenul japonez (JPY) : Perechea USDJPY se apropie de bariera psihologică de 162, ceea ce ar putea determina Banca Japoniei (BoJ) să intervină din nou. În plus, vom primi date macroeconomice din Japonia pentru luna mai, care ar putea duce la o reevaluare modestă a așteptărilor privind traiectoria viitoare a ratei dobânzii.

Argintul : În prezent, prețul este sub 59 de dolari pe uncie, ceea ce reprezintă aproape jumătate din valoarea maximă înregistrată în ianuarie. Raportul aur/argint a revenit la aproximativ 70.

Petrolul brut și GNL : Durabilitatea acordului dintre SUA și Iran a fost pusă sub semnul întrebării în weekend. Cu toate acestea, situația s-a calmat oarecum, iar marți este programată o nouă rundă de negocieri între părți.

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